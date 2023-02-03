الجمعة, فبراير 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدNYT: قيس سعيد يفقد شعبيته وعاجز عن تقديم حلول للتونسيين
الهدهد

NYT: قيس سعيد يفقد شعبيته وعاجز عن تقديم حلول للتونسيين

قيس سعيد أصبح بمثابة خيبة الأمل الكبيرة التي تلاحق التونسيين بعد عجزه عن معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية

كتب فهمي الورغمي
قيس سعيد يفقد شعبيته watanserb.com
الرئيس التونسي قيس سعيد
- Advertisement -

وطن– سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير حديث لها، الضوء على الممارسات السلطوية للرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرة إلى تراجع شعبيته وأن بقاءه في السلطة أصبح “خيبة أمل كبيرة” للتونسيين.

خيبة أمل التونسيين من قيس سعيد

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الدعم الذي حظي به الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 3 سنوات، أصبح اليوم في انحدار مستمر.

حيث شهدت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشاركة ضعيفة، لانتخاب ممثلين في برلمان جرده من معظم صلاحياته وأحزاب منعت من المشاركة في الانتخابات.

كانت تونس حتى وقت قريب، الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي منذ انطلاقه في 2011 منها، ليشمل مصر وليبيا ثم سوريا واليمن.

لكن ومنذ تموز/ يوليو 2021، أصبحت تونس دولة يحكمها رجل واحد يحمل في يديه كل السلطات.

وفي هذا الصدد قالت الصحيفة أن “ما أشارت إليه الإنتخابات في النهاية هو الخفوت المتسارع لدعم الرئيس قيس سعيد”.

- Advertisement -

حيث أنه يشارك سوى نسبة 11.4% من الناخبين الذين يحق لهم الإقتراع في الجولة الثانية يوم الأحد الماضي، وهي أعلى بقليل من الجولة الأولى التي شارك فيها نسبة 11.2%، وأدنى مشاركة في أي انتخابات نظمت حول العالم، بحسب ماكس غالين، أستاذ العلوم السياسية في معهد دراسات التنمية في بريطانيا، نقلاً عن ذات المصدر.

برلمان جديد وتزايد الغضب الشعبي من قيس سعيد

اعتبرت “نيويورك تايمز” بأن البرلمان الجديد سيكون عبارة عن مجموعة من الأفراد لا صفة حزبية لهم وبدون أي سياسة أو أجندة أو برامج تجمعهم معا.

وقالت إن مجرد استعداد الفائزين للمشاركة هي صورة عن مستوى من الدعم للرئيس، وأنهم كانوا راغبين بمنح الشرعية لبرنامجه الجديد، في وقت قاطعت فيه الأحزاب السياسية الانتخابات.

كما نوهت الصحيفة إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت مقياسا لاعتقاد التونسيين في خطط ومصداقية سعيد في حديثه عن حماية الديمقراطية والحفاظ عليها، ولكنه فشل في كلتا الحالتين، كما يقول النقاد والمحللون.

انتقدت الصحيفة أيضاً، عدم قدرة قيس سعيد على الاتيان بحلول اقتصادية للتونسيين الذي يعيشون على وقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع شح في المواد الغذائية الأساسية متواصل منذ أشهر.

وتقول أن “سعيد لم يقدم حلولا اقتصادية وسياسية كما عول التونسيون عليه بعد سيطرته على السلطة، وبخلاف هذا فهو لم يقدم أي حلول لتونس التي تترنح تحت وطأة تراجع اقتصادي وفراغ رفوف المتاجر من المواد الأساسية مثل السكر والمياه المعدنية، في وقت كافحت فيه العائلات المحتاجة للحصول على أدنى الاحتياجات وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب”.

مضيفة إن “خيبة الأمل في قدرة سعيد على حل المشاكل الإقتصادية سببا في عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت على دستوره الجديد في تموز/ يوليو 2022، حيث لم يشارك سوى 30% من مجموع المسجلين.

وختمت الصحيفة الأمريكية تقريريها بالاشارة إلى تصاعد الغضب ضد سياسات قيس سعيد؛ غضب مركب تتقاسمه النخب السياسية التي تشكو تراجع الحريات الأساسية، مع عموم التونسيين الذي يشكون التهميش والفقر المتزايد.

المصدرنيويورك تايمز ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مقتل شقيق نادية عكاشة في تونس.. هل يقف قيس سعيد وراء الجريمة؟

الهدهد

تونس.. حالة نادرة جداً لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه (شاهد)

الهدهد

المرزوقي يدعو للتعجيل بنهاية قيس سعيد واستعادة المسار الديمقراطي

الهدهد

جريمة بشعة تهز تونس.. شاب يقطع شيخا إلى نصفين والسبب لايصدق (شاهد)

حياتنا

مؤثرات تونسيات يستعرضن أجسادهن بوضعيات مثيرة على ثلوج عين دراهم (شاهد)

الهدهد

حقيقة مقاطع منتشرة لمنجم ذهب ضخم في تونس اكتشف مؤخرا (شاهد)

الهدهد

“أنقذوا سالي بن سالم” مطلب شعبي يجتاح تونس وتضامن كبير معها

الهدهد

تونسي يحرق نفسه على الملأ ويعيد مشهد البوعزيزي للأذهان (فيديو)

الهدهد

للمرة الثانية على التوالي.. منع أمير مغربي من دخول تونس و الخارجية تنفي أي دخل لها .. مالقصة؟

حياتنا

زوج أنس جابر و”مساج زوجي”.. فيديو محرج لبطلة التنس العالمية (شاهد)

الهدهد

“مواجهات القصرين” بتونس تتجدد.. كر وفر واعتقالات وغاز مسيل للدموع (فيديو)

الهدهد

ذكرى ثورة 14 يناير.. حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رسالة نارية من حفيظ دراجي إلى السودانيين بعد لقاء البرهان مع وزير الخارجية الإسرائيلي

صحيفة إسبانية تهاجم محمد السادس.. رفض لقاء “سانشيز” ليبقى بقرب أصدقائه الإخوة زعيتر

كريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)

مسعود أوزيل يصدم الجميع بقرار أخبر به زملائه فقط!

منطاد صيني فوق الولايات المتحدة الأمريكية.. كيف تعامل معه البنتاغون والبيت الأبيض ؟

بسبب خبر قرأه قبل 7 أشهر.. قناة فرنسية توقف وتحقق مع مذيع مغربي !

رجل أعمال سويدي ينفجر غضبا ضد حكومة بلاده لسماحها بحرق القرآن ويدعو لهذا الأمر!

صور كريستيانو جونيور حزين تثير تساؤلات حول مواصلته الإقامة في السعودية رفقة والده (شاهد)

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة “بذيئة” أغضبت الجمهور (شاهد)

الملكة رانيا.. إطلالة برفقة جيل بايدن بألوان العلم الأمريكي بهذا المبلغ الضخم! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC