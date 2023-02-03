%2 فقط يمكنهم اكتشاف مكان الحصان في هذه الصورة.. فهل أنت منهم؟

- Advertisement -

وطن– يمكن للأشخاص ذوي الذكاء المرتفع حل اختبار الوهم البصري هذا الذي نشره موقع “jagranjosh” واكتشاف مكان الحصان في 15 ثانية فقط.

الأوهام البصرية

يجب أن تكون قد شاهدت أنواعًا عديدة من الأوهام البصرية، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

والوهم البصري هو صورة محيرة للعقل ورائعة للغاية لشيء أو رسم أو أشخاص يتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

علاوة على ذلك، تكشف الدراسات أنّ الأوهام البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي الذي يلقي الضوء على كيفية إدراكك للأشياء.

يمكن للدماغ الطبيعي للإنسان أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصورًا مختلفًا من كل زاوية. ويمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في هذه الصورة القديمة حيث يختبئ حصان الرجل في مكان ما داخل الصورة.

هل يمكنك العثور عليه؟

تمت مشاركة الصورة أعلاه على أنها خداع بصري يتحدى المشاهدين لاكتشاف الحصان المخفي للرجل داخل الغابة. يظهر الوهم رجلاً يستريح على صخرة ويلعب مع الطيور في الغابة.

- Advertisement -

ومع ذلك، فقدَ الرجل حصانه في مكان ما داخل الغابة. فهل يمكنك أن تجده في هذه الصورة؟

تم الادعاء أن 2٪ فقط من الأشخاص يمكنهم تحديد مكان الحيوان في هذا اللغز.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.



هل اكتشفتَ مكان الحصان في 15 ثانية؟

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد مكان الحصان، فانظر إلى المسافة بين الرجل والشجرة الموجودة خلفه، فالحصان موجود هناك.



تبدو عيون الحصان وكأنها طائر. وقد تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على مكانه في الصورة.

تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.

تعطي الأوهام البصرية دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

أخبرنا، هل لاحظتَ مكان الحصان داخل هذه الصورة الوهمية البصرية؟