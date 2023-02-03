والد إيلون ماسك:”لهذا السبب إبني من أشد المعجبين بالجنرال الفرنسي نابليون بونابرت”

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وطن– يعرف الكثير من الناس بطولات الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت والعديد من التغييرات التي قام بها لتحديث فرنسا، ويبدو أن أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، من أشد المعجبين به، حسب ما كشفه والده إيرول مؤخراََ.

لا يوجد أي شخص يمتلك الكثير من القوة يخلو من الخطيئة، فالجميع يرتكب أخطاء على طول الطريق التي يمكن أن تضعهم بسهولة في دور الشرير، وينطبق هذا في الواقع على الجنرال الفرنسي نابليون، الذي يعتبره معظم الأشخاص في فرنسا كأحد أكبر الأشرار في العالم، وفقا لما أوردته صحيفة ماركا.



أوج التشابه بين ماسك و نابليون

يقول هارفي دنت نجم فيلم The Dark Knight (فارس الظلام) “إما أن تموت بطلاً، أو تعيش طويلاً بما يكفي لترى نفسك تصبح شريرًا” وهي عبارة تشير في الواقع إلى كيف يمكن لذوي الطابع الجيد أن يتحولوا إلى الأسوأ بمرور الوقت وهذا بالضبط ما حدث لنابليون لرغبته في البقاء لفترة طويلة في السلطة بعد احتكاره لها.

من جهة، قام إيلون ماسك بالعديد من الأشياء الرائعة طوال حياته وهو يعمل بالفعل على تحديث العالم بأسره من خلال عمله في مجال التكنولوجيا.



ومع ذلك، فإن قرار قطب التكنولوجيا بشأن شراء منصة تويتر والحصول بشكل أساسي عليها جعلته أكثر قوة وهي خطوة كان سيقوم بها نابليون من أجل التحكم أكثر في الناس.

“إبني من أشد المعجبين بنا بليون بونابرت”

تحدث والد ماسك، إيرول مساك، مؤخرًا مع صحيفة ذا صن البريطانية وكشف عن إعجاب إبنه الشديد بشخصية الإمبراطور الفرنسي.



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في السابق، أشاد ماسك بنابليون لكونه شخصًا اجتماعيًا للغاية ومحبوبًا أيضًا.

وقال إيرول للصحيفة:”كان إيلون من أشد المعجبين بنابليون. اعتاد أن يخبرني أن الإنترنت كان من الممكن أن يتم ابتكارها عام 1900 لو لم يُهزم الجنرال الفرنسي. وإذا اضطررت إلى مقارنة إيلون بأي شخص، فسيكون نابليون، الذي ترك انطباعًا لا يُمحى عليه.“

وأضاف:”احتفظ إيلون بنسخة من وصية نابليون الأخيرة. وقد قال لي ذات مرة: أبي، انظر كيف كان يفكر نابليون في الآخرين طوال الوقت.”

وزاد إيرول بالقول:”مثل نابليون، يرغب إيلون في جعل الأمور أفضل بالنسبة لشركاته Tesla و Neuralink و SpaceX والآن Twitter. إيلون مثالي للغاية ويؤمن بالعدالة للجميع.”