الجمعة, فبراير 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنامفاجأة عن الطريقة التي اكتشفت بها شاكيرا خيانة بيكيه لها مع عشيقته...
حياتنا

مفاجأة عن الطريقة التي اكتشفت بها شاكيرا خيانة بيكيه لها مع عشيقته الجديدة!

شاكيرا كانت قد استخدمت "محققًا" خاصا لمعرفة خيانة زوجها السابق.

كتب سالم حنفي
خيانة بيكيه وشاكيرا watanserb.com
شاكيرا وبيكيه
- Advertisement -

وطن– قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن عام 2022 مليئًا بالغش وحسرة القلب ، ولكن أكثر ما تم الحديث عنه كان الرومانسية بين شاكيرا وجيرارد بيكيه .

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد أن عرف أن لاعب كرة القدم السابق قد خدع المغنية مع امرأة أخرى ، تظهر تفاصيل كثيرة أسبوعًا بعد أسبوع حول كيفية اكتشاف شاكيرا لهذه الخيانة الزوجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلا من شاكيرا وبيكيه استفادا من الموقف المحرج ، حيث أصدرت المغنية أحدث أغانيها مع Bizarrap حيث قارنت صديقة بيكيه الجديدة مع ساعة كاسيو وسبارة تانغو ، بينما سخر لاعب برشلونة السابق من هذه المقارنات.

ووفقا للصحيفة، فقد تم الكشف الآن أن شاكيرا كانت قد استخدمت “محققًا” خاصا لمعرفة خيانة زوجها السابق.

علاقة بيكيه: أدلة في الثلاجة والمحققون الخاصون

وكان مقدمو برنامج “كواترو الضياء” ، قد أخبروا بأن شاكيرا تلقت في مارس الماضي مكالمة هاتفية من شريكها في ذلك الوقت ، جيرارد بيكيه ، أثناء وجودها في الولايات المتحدة لتصوير أحد البرامج.

ووفقا للبرنامج فإن أسئلة بيكيه أثارت شكوكها، حيث أوضح البرنامج التلفزيوني: “عندها استغلت المرأة الكولومبية هذا الوضع لتجنيد خدمات أحد المخبرين”.

- Advertisement -

حينها رفض بيكيه هذه المزاعم تمامًا وقرر الانتقال إلى شقة بمفرده، ومع مرور الأشهر ، طلب العودة إلى المنزل الذي كان يعيش فيه مع شاكيرا ، لكن الأمر لم ينجح ، حتى انفصلا في يونيو الماضي أخيرا.

ويأتي ذلك في وقت تم فيه الكشف بأن المغنية شاكيرا ومواطنتها كارول جي أجلتا طرح أغنية ضد بيكيه كانا قد أدياها معا.

لماذا لم تصدر أغنية شاكيرا وكارول جي في عيد ميلاد بيكيه؟

وفقا لصحيفة “مركا” فإن أحد الأسباب الأكثر وضوحًا للتأجيل هو أنه لا تزال هناك ذكريات عن الزلزال الذي تسببت فيه شاكيرا بإصدار “BZRP Music Sessions # 53”. حيث لا يزال من السابق لأوانه التنافس مع هذه الضربة العالمية ، وتشعر صناعة التسجيلات أنه من الضروري الانتظار قليلاً على أمل الحصول على “قنبلة” جديدة ضد بيكيه.

وقالت الصحيفة هذا الامر ليس السبب الوحيد، موضحة ن لكارول جي أسبابها، لجعل إصدار ألبومها ، المقرر عرضه في نهاية هذا الشهر ، أكثر انتظارًا، و لذلك ، يمكنهما إصدار الأغنية المنفردة والألبوم في نفس اليوم، أو بفارق يوم واحد بين يوم وآخر.

المصدرماركا ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاكيرا تُدخل عشيقة بيكيه الجديدة إلى المستشفى .. هذا ما حصل!

حياتنا

شبه عارية.. شاكيرا في أكثر ظهور جريء لها على الإطلاق (شاهد)

حياتنا

أول ظهور لـ “كلارا شيا” مع بيكيه بعد تلقيها علاجاً نفسياً بسبب شاكيرا (فيديو)

حياتنا

كلارا شيا تختبئ في هذا المكان بعدما جعلتها شاكيرا على لسان إسبانيا والعالم بأسره (شاهد)

حياتنا

بيكيه يقصم ظهر شاكيرا بأول صورة رسمية له مع كلارا شيا (شاهد)

حياتنا

شاكيرا حولت حياة عشيقة بيكيه إلى جحيم.. هذا ما يحدث مع كلارا شيا في الشارع!

حياتنا

رد غير متوقع من عشيقة بيكيه على تلميحات “شاكيرا” عليها في ألبومها الجديد (شاهد)

حياتنا

بيكيه يدفع ثمن أول عملية تجميلية لعشيقته الجديدة.. هذا هو الجزء الذي أراد تغييره في شكلها!

حياتنا

العرق اللبناني يطغى على “شاكيرا”.. هذا ما قررته للخلاص تماماً من “نكد” حماتها السابقة!

حياتنا

لن تصدق المبلغ الخيالي الذي حصلت عليه شاكيرا مقابل السخرية من بيكيه (شاهد)

حياتنا

شاكيرا توجه رسالة صارمة لوالدة بيكيه بسبب ما أجبرتها على فعله بشعرها! (فيديو)

حياتنا

كيف اكتشفت شاكيرا خيانات جيرارد بيكيه؟.. كواليس جديدة تتكشف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد لقائه السيسي وتعهده بالاستثمار في مصر.. ملياردير هندي يخسر 115 مليار دولار في ساعات!

“عسل حسام” في قبضة السلطات العراقية بسبب المحتوى الخادش للحياء والمخل بالآداب (شاهد)

هبة نور بوصلة رقص مثيرة مع هشام حداد .. ربط لها “الشال” على خصرها واشعلت الأستوديو

باميلا أندرسون عارية تماماً بخصلات شعر ذهبية في جلسة تصوير نارية (شاهد)

“الأمم كلها بتضحك علينا” كلمات مؤثرة من عبد الناصر سلامة تفاعلا مع الأزمة المصرية

رسالة نارية من حفيظ دراجي إلى السودانيين بعد لقاء البرهان مع وزير الخارجية الإسرائيلي

صحيفة إسبانية تهاجم محمد السادس.. رفض لقاء “سانشيز” ليبقى بقرب أصدقائه الإخوة زعيتر

NYT: قيس سعيد يفقد شعبيته وعاجز عن تقديم حلول للتونسيين

كريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)

مسعود أوزيل يصدم الجميع بقرار أخبر به زملائه فقط!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC