مفاجأة عن الطريقة التي اكتشفت بها شاكيرا خيانة بيكيه لها مع عشيقته الجديدة!

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وطن– قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن عام 2022 مليئًا بالغش وحسرة القلب ، ولكن أكثر ما تم الحديث عنه كان الرومانسية بين شاكيرا وجيرارد بيكيه .

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد أن عرف أن لاعب كرة القدم السابق قد خدع المغنية مع امرأة أخرى ، تظهر تفاصيل كثيرة أسبوعًا بعد أسبوع حول كيفية اكتشاف شاكيرا لهذه الخيانة الزوجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلا من شاكيرا وبيكيه استفادا من الموقف المحرج ، حيث أصدرت المغنية أحدث أغانيها مع Bizarrap حيث قارنت صديقة بيكيه الجديدة مع ساعة كاسيو وسبارة تانغو ، بينما سخر لاعب برشلونة السابق من هذه المقارنات.

ووفقا للصحيفة، فقد تم الكشف الآن أن شاكيرا كانت قد استخدمت “محققًا” خاصا لمعرفة خيانة زوجها السابق.

علاقة بيكيه: أدلة في الثلاجة والمحققون الخاصون

وكان مقدمو برنامج “كواترو الضياء” ، قد أخبروا بأن شاكيرا تلقت في مارس الماضي مكالمة هاتفية من شريكها في ذلك الوقت ، جيرارد بيكيه ، أثناء وجودها في الولايات المتحدة لتصوير أحد البرامج.

ووفقا للبرنامج فإن أسئلة بيكيه أثارت شكوكها، حيث أوضح البرنامج التلفزيوني: “عندها استغلت المرأة الكولومبية هذا الوضع لتجنيد خدمات أحد المخبرين”.

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حينها رفض بيكيه هذه المزاعم تمامًا وقرر الانتقال إلى شقة بمفرده، ومع مرور الأشهر ، طلب العودة إلى المنزل الذي كان يعيش فيه مع شاكيرا ، لكن الأمر لم ينجح ، حتى انفصلا في يونيو الماضي أخيرا.

ويأتي ذلك في وقت تم فيه الكشف بأن المغنية شاكيرا ومواطنتها كارول جي أجلتا طرح أغنية ضد بيكيه كانا قد أدياها معا.

لماذا لم تصدر أغنية شاكيرا وكارول جي في عيد ميلاد بيكيه؟

وفقا لصحيفة “مركا” فإن أحد الأسباب الأكثر وضوحًا للتأجيل هو أنه لا تزال هناك ذكريات عن الزلزال الذي تسببت فيه شاكيرا بإصدار “BZRP Music Sessions # 53”. حيث لا يزال من السابق لأوانه التنافس مع هذه الضربة العالمية ، وتشعر صناعة التسجيلات أنه من الضروري الانتظار قليلاً على أمل الحصول على “قنبلة” جديدة ضد بيكيه.

وقالت الصحيفة هذا الامر ليس السبب الوحيد، موضحة ن لكارول جي أسبابها، لجعل إصدار ألبومها ، المقرر عرضه في نهاية هذا الشهر ، أكثر انتظارًا، و لذلك ، يمكنهما إصدار الأغنية المنفردة والألبوم في نفس اليوم، أو بفارق يوم واحد بين يوم وآخر.