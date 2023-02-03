الجمعة, فبراير 3, 2023
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رياضة

محمد صلاح معروض للبيع في الميركاتو القادم وهذا هو المطلوب

ليفربول يطلب 80 مليون يورو للتخلي عن صلاح الصيف المقبل

كتب فارس أبو شيحة
بيع محمد صلاح watanserb.com
بيع محمد صلاح
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وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن نادي ليفربول يفكر في بيع النجم المصري محمد صلاح (30 عاماً)، في حال تلقيه العرض المناسب في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) الفرنسي، أن ليفربول لن يمانع التخلي عن خدمات نجمه محمد صلاح، إذا تلقى العرض المناسب الميركاتو الصيفي القادم.

ليفربول لا يمانع في بيع محمد صلاح

وأردف الموقع الفرنسي: “ليفربول يريد بيع المصري صلاح بصفقة لا تقل عن 80 مليون يورو”.

كما تابع: “نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. يعد أحد أبرز المهتمين في التعاقد مع المصري محمد صلاح، من أجل تعويض الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يحسم أمره مع النادي في البقاء بعد”.

محمد صلاح ليفربول
محمد صلاح ليفربول

ويفكر نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي القادم، في إحداث ثورة جديدة على صعيد انتقالات وصفقات اللاعبين، في ظل سوء النتائج والتراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى جانب الخروج من بطولتي كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي مبكراً.

ليفربول والحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

وأصبح فريق ليفربول (الريدز)، مهدّداً بفقدان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. حيث تفصله 10 نقاط عن صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

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كما يحتل فريق ليفربول المتراجع في مستواه منذ بداية الموسم الحالي، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز العاشر، برصيد 29 نقطة حتى الآن.

وسيلتقي فريق ليفربول أمام وولفرهامبتون، السبت، في منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ميدان ملعب (استاد مولينيو).

محمد صلاح في تدريبات ليفربول
محمد صلاح في تدريبات ليفربول

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وسجّل هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي صلاح، 17 هدفاً، خلال مشاركته في 30 مباراة، بكافة المسابقات المختلفة للموسم الحالي، كان 7 أهداف منها في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وانضمّ المصري صلاح إلى صفوف نادي ليفربول عام 2017، قادماً من روما الإيطالي، وينتهي عقده مع الريدز في صيف 2025.

المصدروطن+ كالتشيو ميركاتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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