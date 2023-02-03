مثلية مقابل المال.. الكويت تُرحل ثلاثة مثليبن دون الكشف عن جنسيتهم

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وطن– أكدت وسائل إعلام كويتية، قرار المباحث الجنائية الكويتية، بترحيل 3 وافدين عرب عن البلاد لممارستهم أعمال منافية للآداب العامة فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية، في حادثة أثارت غضب الكثيرين.

الكويت تُرحل ثلاثة مثليين

وتداولت صفحات إخبارية في الكويت، قرار المباحث الحنائية الكويتية ترحيل 3 وافدين عرب عن البلاد.

المباحث الجنائية :

• تقرر إبعاد 3 وافدين عرب عن البلاد لممارستهم أعمال منافية للآداب العامة فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية .#السالمية#الجنائية pic.twitter.com/omAfh5ttbw — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 3, 2023

وكشفت ذات المصادر أن السبب وراء إعادتهم إلى بلادهم هو ممارستهم الفاحشة (اللواط) فيما بينهم بمقابل مادي.

#المباحث_الجنائية تبعد 3 وافدين عرب عن البلاد مارسوا #اللواط فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية. pic.twitter.com/u0vMq8XcY4 — جريدة المختصر (@almokhtsarkw) February 3, 2023

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تفصح فيه الجهات الرسمية الكويتية، عن جنسية هؤلاء الثلاثة، كما لم تشر إلى أعمارهم أو السبب من قدومهم الكويت، سواء تعلق الأمر بزيارة سياحية أم تراهم من المقيمين.

المباحث الجنائية تبعد 3 وافدين عرب عن البلاد مارسوا «اللواط» فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية pic.twitter.com/lFB7zjbaB5 — خاص الكويت (@BreakingQ81) February 3, 2023

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وتأتي هذه الحادثة لتزيد من التأكيد على مدى جهوزية واستعداد المباحث الجنائية في التصدي لكل الحوادث والآفات التي من شأنها المس بالأخلاق العامة للمجتمع الكويتي.

حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ البلاد، كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا.

معالي وزير الداخلية ووكيل الوزارة يشرفان على فك احراز اكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت قدرت بنحو 15 مليون حبة لاريكا واكثر من نصف طن من بودرة خام اللاريكا ومعدات خاصة لكبس الأقراص pic.twitter.com/1ZhQZRdc2o — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 1, 2023

وقد كان التشكيل العصابي، يستعد لتعبئتها في أقراص فارغة بواسطة معدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.

غضب عبر السوشيال ميديا

إلى ذلك وبالعودة إلى قرار المباحث الجنائية، فقد أثار إنتشار هذه الواقعة، موجة غضب واسعة بين النشطاء.

فكتب “علي” عبر حسابه على تويتر قائلا” ليس لواط .. بل يقال عنهم فعلوا فعل قوم لوط .. فلا يجوز ربط إسم سيدنا لوط عليه السلام بما فعلوا”.

ليس لواط .. بل يقال عنهم فعلوا فعل قوم لوط .. فلا يجوز ربط إسم سيدنا لوط عليه السلام بما فعلوا . — Ali Ashkanani (@sluswi) February 3, 2023

أما “محمود” فكتب هو الآخر “لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اهدنا وعافينا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك”.

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اهدنا وعافينا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك — ma7moud (@ma7moudomar88) February 3, 2023

بينما طالبت “أم فواز” بضرورة تسمية جنسيات الثلاثة أفراد وعلقت بقولها “ترا ما يجوز تشوبه سمعة 22 دوله عربيه لا تقولون عرب لازم تحدد الجنسيه”.