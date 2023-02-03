الجمعة, فبراير 3, 2023
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الهدهد

مثلية مقابل المال.. الكويت تُرحل ثلاثة مثليبن دون الكشف عن جنسيتهم

السلطات الكويتية أكدت أن 3 أفراد من جنسية عربية وقع ترحيلهم بسبب ممارستهم الفاحشة

كتب فهمي الورغمي
الكويت تُرحل ثلاثة مثليبن watanserb.com
الكويت تُرحل ثلاثة مثليبن دون الكشف عن جنسيتهم
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وطن– أكدت وسائل إعلام كويتية، قرار المباحث الجنائية الكويتية، بترحيل 3 وافدين عرب عن البلاد لممارستهم أعمال منافية للآداب العامة فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية، في حادثة أثارت غضب الكثيرين.

الكويت تُرحل ثلاثة مثليين

وتداولت صفحات إخبارية في الكويت، قرار المباحث الحنائية الكويتية ترحيل 3 وافدين عرب عن البلاد.

وكشفت ذات المصادر أن السبب وراء إعادتهم إلى بلادهم هو ممارستهم الفاحشة (اللواط) فيما بينهم بمقابل مادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تفصح فيه الجهات الرسمية الكويتية، عن جنسية هؤلاء الثلاثة، كما لم تشر إلى أعمارهم أو السبب من قدومهم الكويت، سواء تعلق الأمر بزيارة سياحية أم تراهم من المقيمين.

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وتأتي هذه الحادثة لتزيد من التأكيد على مدى جهوزية واستعداد المباحث الجنائية في التصدي لكل الحوادث والآفات التي من شأنها المس بالأخلاق العامة للمجتمع الكويتي.

حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ البلاد، كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا.

وقد كان التشكيل العصابي، يستعد لتعبئتها في أقراص فارغة بواسطة معدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.

غضب عبر السوشيال ميديا

إلى ذلك وبالعودة إلى قرار المباحث الجنائية، فقد أثار إنتشار هذه الواقعة، موجة غضب واسعة بين النشطاء.

فكتب “علي” عبر حسابه على تويتر قائلا” ليس لواط .. بل يقال عنهم فعلوا فعل قوم لوط .. فلا يجوز ربط إسم سيدنا لوط عليه السلام بما فعلوا”.

أما “محمود” فكتب هو الآخر “لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اهدنا وعافينا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك”.

بينما طالبت “أم فواز” بضرورة تسمية جنسيات الثلاثة أفراد وعلقت بقولها “ترا ما يجوز تشوبه سمعة 22 دوله عربيه لا تقولون عرب لازم تحدد الجنسيه”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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