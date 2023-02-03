الجمعة, فبراير 3, 2023
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لماذا لا يجب التبول “تحسبا” قبل الخروج من المنزل؟ طبيبة تفجر مفاجأة صادمة

هذه العادة قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في قاع الحوض

كتب ايمان الباجي
لماذا لا يجب التبول
لماذا لا يجب التبول "تحسبا" قبل الخروج من المنزل؟
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وطن- إذا أجبرت نفسك على الذهاب إلى المرحاض “تحسبا”، فقد يتسبب ذلك في تلف المثانة ويجعل من الصعب عليك حبس البول، حسب ما كشفته أخصائية.

الذهاب الى المرحاض تحسبا

قالت تيفاني سكويرا، خبيرة العلاج الطبيعي والمتخصصة في صحة الحوض، لصحيفة ميترو البريطانية، إن هذه العادة قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في قاع الحوض.

وأردفت قائلة للصحيفة: “إنها في الواقع عادة سيئة للغاية لمثانتك”.

وأضافت:” “الذهاب للمرحاض عندما لا تشعر بالحاجة الفورية للتبول يجهد مثانتك للتفرغ بانتظام وبالكامل، عندما لا تكون ممتلئة بالفعل بعد.”

ينصح الخبراء بتجنب الذهاب للمرحاض تحسباً لأنه يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المثانة

وإذا كنتَ تفعل هذا بشكل منتظم، فأشارت الأخصائية إلى أنك تخلط بين الإشارات بين المثانة والدماغ.

تشرح سكويرا قائلة:”بشكل عام، عندما تمتلئ المثانة، فإن امتداد البول الذي يضغط على جدار المثانة يخلق إشارات إلى دماغك ينتج عنها سلسلة من الحوافز، مما يؤدي في النهاية إلى دخولك المرحاض وإخراج البول.”

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وأضافت:”عندما لا تشعر بالحاجة إلى التبول، أي يعني أنك أجبرت نفسك على الذهاب إلى المرحاض “تحسبا”،  يمكن أن يؤدي إلى خلل في إشارات المثانة. بمرور الوقت، تصبح مثانتك معتادة على التبول بقدرة أقل من المعتاد مما يؤدي إلى ضعف المثانة.”

يُعد الحفاظ على صحة المثانة وقاع الحوض أمرًا مهمًا خاصة بالنسبة للنساء، المعرضات أكثر للإصابة بسلس البول. تشير البيانات إلى أن حوالي 70٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 65 عامًا يعانين من هذه المشكلة.

كيف يمكنك الحفاظ على صحة المثانة؟

بالإضافة إلى التبول عند الحاجة فقط، توصي تيفاني، المعروفة بإسم “gynaegirl” على الإنستغرام، بالقيام بتمارين قاع الحوض، وهي تمارين معروفة تساعد على تقوية عضلات قاع الحوض.

للحفاظ على صحة المثانة، تنصح الدكتورة بالقيام بتمارين قاع الحوض

في الواقع، إنها تمارين مفيدة للغاية، خاصة إذا كنت شخصًا يشعر أنه بحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

وإذا كانت لديك مشكلة في التبول، تنصح الخبيرة بزيارة طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
المصدرصحيفة ميترو البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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