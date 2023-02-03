الجمعة, فبراير 3, 2023
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ضربة قوية من الداخلية الكويتية.. ضبط أكبر شحنة مخدرات ومواد لتصنيع الخمور

تمكنت السلطات الكويتية من ضبط أكبر كمية من المخدرات بحوزة عصابة تعمل على تعبئتها داخل كبسولات استعدادا لتوزيعها

كتب خالد السعدي
مصنع مخدرات الكويت watanserb.com
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وطن – أعلنت السلطات الكويتية، ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ البلاد، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا استعرض تفاصيل ضبط هذه الشحنة.

وقال بيان الداخلية إنها توصلت إلى أكبر ضبطية حبوب مخدرة، كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا، تجهيزا لتعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.

ووردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بوجود تشكيل عصابي يجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها.

وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني، تم مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط أربعة أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع بالإضافة لنصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.

وأكّدت الداخلية الكويتية، في بيانها، أنها مستمرة في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذ توجيهات المسؤولين للتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، وفق وكالة الأنباء الرسمية “كونا“.

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وشددت على أهمية هذه الجهود في حماية أبناء وشباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة، من خلال ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات.

وأشرف على فض أحراز هذه الشحنة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، الذي قال إن محاولات إغراق الكويت بهذه الآفة أصبحت أكثر شراسة واحترافية خصوصا في مجالا الترويج والتهريب.

وأكّد ضرورة بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر ومحاربته والقضاء عليه لحماية شباب الكويت.

وعبر عن الشكر والتقدير لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم الحثيثة في التصدي بحزم لمحاولات مروجي المواد المسكرة والمخدرات وبث السموم التي تستهدف الكويتيين، مشيدا بقدرة رجال الأمن على صد جميع محاولات وأساليب التهريب.

ضربة أخرى لعصابات المخدرات

وقبل أسبوع، كانت وزارة الداخلية الكويتية قد وجهت ضربة لتجار وعصابات المخدرات، التي تحاول إغراق البلاد بالمواد المخدرة، حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمختلف المناطق.

وعثر بحوزة المضبوطين على 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش و15 ألف حبة ليريكا وكيلو كيميكال وعدد 100جرام من الشبو ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وبمواجة المتهمين أقروا واعترفوا بأنها تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

تفشي قضايا المخدرات في الكويت

يُشار إلى أن قضايا المخدرات تحتل السواد الأعظم من القضايا المنظورة في المحاكم الكويتية، حيث بلغ عدد القضايا المتصلة بجرائم المخدرات والمنظورة أمام القضاء في البلاد، 1500 قضية سنويا، استنادا الى 15 ألف قضية متصلة بالمخدرات خلال 10 سنوات.

وبلغت نسبة جرائم الاتجار بالمخدرات التي عرضت أمام محاكم الكويت خلال الـ10 سنوات الماضية 30% من مجمل القضايا ذات الصلة.

المصدروكالة الأنباء الكويتية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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