رجل أعمال سويدي ينفجر غضبا ضد حكومة بلاده لسماحها بحرق القرآن ويدعو لهذا الأمر!

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وطن- نشر موقع ” alingsastidning ” السويدي تفاصيل رسالة وردته عبر البريد الإلكتروني من رجل الاعمال السويدي بيني بينغستون، يعبر فيها عن غضبه من حكومة بلاده لسماحها لمتطرفين بحرق القرآن الكريم.

وقال “بينغستون” الذي لديه أعمال في السويد وسريلانكا وتايلاند والهند والصين وتايوان وكوريا الجنوبية والبرتغال واسكتلندا في رسالته للموقع:”إن ترك راسموس بالودان يسيء إلى المسلمين بهذه الطريقة هو عمل غبي ، يجب أن يعاقب عليه ولا ينبغي أبدًا الموافقة عليه”.

وأكد رجل الاعمال على أن” هذا بالتأكيد لا علاقة له بالديمقراطية أو حرية التعبير. على الرغم من أن لدينا حرية التعبير ، يجب ألا ندنس أو نسيء إلى أي ديانة”.

استياء “بينغستون” من تبريرات السياسيين السويديين

كما عبر “بينغستون” عن تفهمه “ردود أفعال المسلمين تمامًا”، معبرا عن استيائه من ردود أفعال السياسيين في بلاده الذين يترعون بحرية التعبير والديمقراطية.

وطالب رجل الأعمال السويدي في رسالته بأنه “يجب إعطاء تحذير للأشخاص الذين وافقوا على هذه الخطوة أو فصلهم من مناصبهم”.

وكنت السلطات السويدية قد رفضت السماح لشاب مصري من أصل سويدي بحرق نسخة من التوراة أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في ستوكهولم.

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وقال سفير الاحتلال زيف نيفو كولمان، الجمعة الماضية، إن بلاده والمجتمع اليهودي المحلي منعوا حرق التوراة أمام مبنى سفارة تل أبيب بالتنسيق مع مسؤولين سويديين.

وأضاف كولمان في تغريدة عبر “تويتر” أن حرق التوراة كان مخططًا له أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، ولكن تم منعه بمساعدة السلطات السويدية.

שמחים שבעקבות פעילות השגרירות אל מול הרשויות השוודיות, ופעילות משותפת עם גורמים בקהילה היהודית המקומית – המארגנים הקיצוניים משכו את הבקשה לקיום ההפגנה בה תכננו לשרוף ספר תורה. https://t.co/a2xsGgRwhE — Ziv Nevo Kulman 🇮🇱 (@zivnk) January 26, 2023

وكان الشب المصري البالع من العمر 34 عاما قد تقدم بطلب لحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وحرق الإنجيل في ساحة سيرجلتوري وسط ستوكهولم.

وظهر الشاب المصري الذي يحمل اسم “باجزي سيجال” على “فيسبوك”، معلقا على ما تم تداوله، مؤكدا أنه لا ينوي تنفيذ ما وعد به.

الشاب صاحب الطلب يعلق على الفيسبوك ويؤكد أن هدفه ليس حرق التوراة بل فقط اختبار السلطات السويدية وأنه لن يحرق التوراة pic.twitter.com/8DkW2KqZ9C — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) January 27, 2023

شاب مصري أعلن عزمة حرق نسخة من التوراة

وكان الشاب المصري قد أكد في تصريحات صحفية أن “حرق الكتب المقدسة أمر مثير للاشمئزاز، لكنني غاضب وأقوم بذلك لإثارة نقاش حول الأمر”.

وأضاف أنه سئم من ذهاب أموال الضرائب لحماية راسموس بالودان عبر مظاهرات لحرق نسخ من القرآن الكريم بشكل متكرر.

وأكد الشاب أن ممثلي الرابطة الإسلامية في مسجد ستوكهولم نصحوه بعدم الإقدام على هذا العمل، في إشارة إلى أنه لن يمثل المسلمين إذا قام بإحراق نسخة من التوراة.

وقال الشاب: “اتصل بي ممثلو جمعية إسلامية في سودرمالم وطلبوا مني عدم القيام بذلك.

يقولون إنه مخالف للإسلام وإنني لا أمثل المسلمين عندما أحرق نسخة من التوراة خارج السفارة الإسرائيلية. لا بأس، أنا أمثل نفسي”، مؤكدا أن عمله لا يستهدف الأقلية اليهودية في السويد.

حرق القران في السويد وتنديد إسلامي

وكانت الحكومة السويدية قد وافقت على إحراق نسخة من القرآن على يد راسموس بالودان زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف، مبررة في الوقت ذاته السماح لذلك بـ”حرية التعبير”.

الامر تسبب بموجة غضب عارمة في البلاد الإسلامية التي نددت بهذا الفعل العنصري والمسيء للدين الإسلامي، مؤكدة بان مثل هذه الأحداث تدفع لردود أفعال لا يحمد عقباها من قبل ما وصفتهم “المتطرفين”.