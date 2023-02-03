الجمعة, فبراير 3, 2023
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رياضة

خبر حزين لجماهير البافاري بشأن إصابة ساديو ماني

كتب فارس أبو شيحة
إصابة ساديو ماني watanserb.com
إصابة ساديو ماني
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وطن- يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني (30 عاماً)، لاعب بايرن ميونخ الألماني، لن يكون جاهزاً في قمة دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور الـ16، أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مدرب بايرن ميونخ الألماني جوليان ناجيلسمان، بشأن إصابة نجمه ساديو ماني: “اللاعب ماني لن يكون متواجداً في المواجهة المقبلة الأولى أمام باريس سان جيرمان بعد أسبوعين”.

عودة ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

وتابع الألماني ناجيلسمان حديثه: “أتوقع عودة اللاعب مع منتصف أو نهاية فبراير الجاري، الأمور تبدو جيدة ولا يشعر بأي ألم”.

وكان السنغالي ماني، قد غاب عن منتخب بلاده السنغال (أسود التيرانغا)، في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر الماضية، بعد إصابته قبيل المونديال مع فريق بايرن ميونخ، وإجرائه عملية جراحية في قدمه.

واستطاع منتخب السنغال، رغم غياب قائده ساديو ماني، الوصول إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

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كما يفتقد باريس سان جيرمان، خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن مواجهة دوري الأبطال أمام الفريق البافاري الألماني، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام مونبيليه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، حيث تصل مدة غيابه لـ3 أسابيع قادمة.

ساديو ماني
عودة سادسو ماني

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلتقي فريق بايرن ميونخ أمام منافسه باريس سان جيرمان، الثلاثاء، في الـ14 من شهر فبراير/شباط الجاري، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

كما سيلتقي بايرن ميونخ (البافاري)، الأحد، أمام نظيره فولفسبورغ، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا).

السنغالي ماني
السنغالي ماني

ويعتلي حامل اللقب بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت، برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني يونيون برلين، برصيد 36 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + بايرن ميونخ تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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