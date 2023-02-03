خبر حزين لجماهير البافاري بشأن إصابة ساديو ماني

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وطن- يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني (30 عاماً)، لاعب بايرن ميونخ الألماني، لن يكون جاهزاً في قمة دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور الـ16، أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مدرب بايرن ميونخ الألماني جوليان ناجيلسمان، بشأن إصابة نجمه ساديو ماني: “اللاعب ماني لن يكون متواجداً في المواجهة المقبلة الأولى أمام باريس سان جيرمان بعد أسبوعين”.

عودة ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

وتابع الألماني ناجيلسمان حديثه: “أتوقع عودة اللاعب مع منتصف أو نهاية فبراير الجاري، الأمور تبدو جيدة ولا يشعر بأي ألم”.

وكان السنغالي ماني، قد غاب عن منتخب بلاده السنغال (أسود التيرانغا)، في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر الماضية، بعد إصابته قبيل المونديال مع فريق بايرن ميونخ، وإجرائه عملية جراحية في قدمه.

🎙 ناجلزمان عن ماني: "أتوقع عودته مع منتصف أو نهاية شهر فبراير، الأمور تبدو جيدة ولم يعد يشعر بألم، بكل تأكيد سيغيب عن المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان".#فولفسبورج_بايرن #باكماس pic.twitter.com/i0qMS21h5v — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 3, 2023

واستطاع منتخب السنغال، رغم غياب قائده ساديو ماني، الوصول إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

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كما يفتقد باريس سان جيرمان، خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن مواجهة دوري الأبطال أمام الفريق البافاري الألماني، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام مونبيليه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، حيث تصل مدة غيابه لـ3 أسابيع قادمة.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلتقي فريق بايرن ميونخ أمام منافسه باريس سان جيرمان، الثلاثاء، في الـ14 من شهر فبراير/شباط الجاري، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

كما سيلتقي بايرن ميونخ (البافاري)، الأحد، أمام نظيره فولفسبورغ، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا).

ويعتلي حامل اللقب بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت، برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني يونيون برلين، برصيد 36 نقطة حتى يومنا هذا.