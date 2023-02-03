الجمعة, فبراير 3, 2023
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تقترب من نصف مليار درهم.. تفاصيل بيع لشقة سكنية في دبي

مبيعات الشقق السكنية في دبي بشهر يناير بلغت 14.5 مليار درهم

كتب خالد السعدي
صفقة بيع أغلى شقة في دبي watanserb.com
شقة في مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر بيعت بقيمة 410 ملايين درهم
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وطن – سجَّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، صفقة بيع لشقة بقيمة 410 ملايين درهم، لتكون بذلك أكبر صفقة بيع لشقة سكنية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إنه تم بيع الشقة في مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر الذي تطوره شركة مراس التابعة لدبي القابضة في جزيرة جميرا باي.

وتبلغ مساحة الشقة 38970 قدماً مربعاً وتضم 9 غرف، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 10521 درهما للقدم المربع.

صفقة بيع أغلى شقة في دبي
مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر الذي تطوره شركة مراس التابعة لدبي القابضة في جزيرة جميرا باي

بيع 8 شقق في يناير

واستحوذ المشروع على أكبر صفقات بيع الشقق في دبي في يناير الماضي، إذ شهد بيع ثماني شقق في يناير بقيمة إجمالية بلغت 656 مليون درهم شملت شقة بقيمة 119 مليوناً، بالإضافة إلى شقة أخرى بيعت بـ116 مليون درهم.

وبلغت مبيعات الشقق السكنية في دبي في يناير الماضي، 14.5 مليار درهم قيمة 7002 صفقة، واستحوذت المشروعات تحت الإنشاء على النسبة الكبرى من مبيعات الشقق، إذ سجلت 4325 صفقة بقيمة 10.3 مليارات.

فيما سجلت الشقق الجاهزة 2677 صفقة بقيمة 4.2 مليارات، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على العدد الأكبر من الصفقات إذ سجلت 853 صفقة بيع للشقق بقيمة 1.53 مليار.

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كما تم تسجيل مبيعات شقق بقيمة إجمالية تفوق مليار درهم في يناير في كل من منطقة برج خليفة بـ1.55 مليار قيمة 376 صفقة، ودبي كريك هاربور التي سجلت مبيعات شقق بقيمة 1.59 مليار نتجت عن 579 صفقة مبيعات، إلى جانب نخلة جميرا التي شهدت 226 صفقة بيع لشقق بقيمة 1.3 مليار.

واستحوذت هذه المناطق الأربع على 41% من مجمل قيمة مبيعات الشقق بدبي في يناير، وفق إحصاءات حكومية.

افتتاح بولغري لايت هاوس

وفي منتصف نوفمبر الماضي، كشفت فنادق ومنتجعات بولغري، بالتعاون مع شركة التطوير العقاري مراس، عن افتتاح بولغري لايت هاوس، البرج السكني الحصري الأحدث في الإمارات، في وجهة جديدة تعكس ملامح التصميم والفن المعماري في جزيرة خليج جميرا.

ويعد بولغري لايت هاوس المشروع الثالث الذي تثمره الشراكة بين بولغري ومراس، ويجمع تصميمه بين بريق اسم بولغري المرتبط بعالم المجوهرات والهندسة المعمارية المعاصرة والطابع الحصريّ الذي تتميز به مراس.

ويوفّر المشروع، الذي يحمل تصميمه توقيع شركة أنطونيو شيتيريو باتريشيا فيال، شققاً سكنية، وتحيط بالفلل الفندقية طبقات أفقية بتصاميم مرجانية الشكل تعمل على تصفية الضوء والهواء، كما تقول الشركة المنفذة.

ويتكون المشروع السكني الفاخر من 31 شقة بنتهاوس تمتد على 27 طابقا، تعلوها فلل سكاي من ثلاث طوابق، وتضم الشقق السكنية من أربع إلى خمس غرف نوم، بينما تتألف فلل سكاي من تسع غرف نوم وتراس بمساحة 13 ألف قدم مربع.

المصدرصحيفة البيان الإماراتية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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