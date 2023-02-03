الجمعة, فبراير 3, 2023
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رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

الجزائر أمام السنغال في ختام بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال watanserb.com
تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال
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وطن- يتلقي المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغال، السبت، في نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، على ميدان ملعب نيسلون مانديلا.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين بين المستضيف الجزائر والسنغال، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

توقيت مباراة المنتخب الجزائري والسنغال

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ودولة مصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة النهائية الحاسمة أمام منافسه السنغال، في ختام منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليكسيس قندوز، فريد شعال.

دفاع المنتخب الجزائري: عبد اللاوي (أيوب غزالة)، زين الدين بلعيد، شعيب قداد.

خط الوسط: يوسف لعوافي، أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، بلخيتر.

مركز الهجوم: أيمن محيوس، عيسى مزيان، دراوي (سفيان بايزيد).

تدريبات المنتخب الجزائري
تدريبات المنتخب الجزائري

معلق مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

وسيعلق على مباراة نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، بين الجزائر والسنغال، المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قنوات (بين سبورت) المفتوحة لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وجاء تردد قناة (بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12418. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

منتخب السنغال
منتخب السنغال

وحافظ منتخبي الجزائر والسنغال، على نظافة شباكهما. منذ انطلاق البطولة القارية الأفريقية، وصولاً إلى المباراة النهائية، دون أي خسارة أو تعادل.

المصدروطن + منتخب الجزائر + منتخب السنغال + الكاف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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