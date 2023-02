تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

- Advertisement -

وطن- يتلقي المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغال، السبت، في نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، على ميدان ملعب نيسلون مانديلا.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين بين المستضيف الجزائر والسنغال، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

The wait is almost over, are you ready? 👊🏻🇩🇿#123vivalAlgérie🇩🇿 #TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/LNIfYtbNAR

— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) February 2, 2023