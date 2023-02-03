الجمعة, فبراير 3, 2023
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حياتنا

باميلا أندرسون عارية تماماً بخصلات شعر ذهبية في جلسة تصوير نارية (شاهد)

عبرت عن شعورها بالغثيان بسبب غإصدار مذكراتها وما تكشفه من ذكريات صادمة

كتب سالم حنفي
ظهرت باميلا أندرسون وهي عارية على أريكة بيضاء مع خصلات شعر شقراء watanserb.com
باميلا أندرسون
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وطن– عرضت باميلا أندرسون كل شيء في جلسة تصوير جديدة ، حيث ظهرت عارية على أريكة بيضاء مع خصلات شعر شقراء لتغطية أجزاء من جسدها.

وجلست القنبلة الشقراء ، البالغة من العمر 55 عامًا ، مع الصحفي رونان فارو في مجلة Interview Magazine لمناقشة كتابها الجديد وفيلمها الوثائقي على Netflix الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع .

وفي المقابلة واسعة النطاق ، تحدثت ممثلة Baywatch بصراحة عن شعورها “بالغثيان في معدتها” بشأن إصدار كتابها ، وكيف كاد أحد أبنائها أن يختطف وتعليقاتها المثيرة للجدل في حملة #MeToo. التي كانت تستهدفع دفع النساء على بالكشف عن عمليت التحرش التي تعرضن لها، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كشفت باميلا أندرسون كل شيء في جلسة تصوير جديدة ، متظاهرة عارية على أريكة بيضاء مع أقفال ذهبية ملفوفة على جسدها
كشفت باميلا أندرسون كل شيء في جلسة تصوير جديدة ، متظاهرة عارية على أريكة بيضاء مع أقفال ذهبية ملفوفة على جسدها

وكانت المقابلة قائمة على سؤال وجواب مصحوبة ببعض اللقطات الحيوية لباميلا مستلقية على الأريكة وشعرها الأشقر الفاتن المنتشر عبر منحنيات جسدها.

وفي صورة أخرى ، كانت ترتدي فستانًا أسود محبوك بياقة مدورة وتلعق زجاجًا مليء بالبخار أثناء النظر إلى الكاميرا.

كما ظهرت وهي ترتدي نفس الفستان بجانب النافذة وهي تلقي نظرة قاسية على كتفها ، وشعرها يتساقط على وجهها.

اعترفت باميلا أندرسون بأنها شعرت ببعض الغثيان بشأن كتابها الجديد وفيلمها الوثائقي بعد أن وصفت بالتفصيل تجاربها مع الاعتداء الجنسي عندما كانت طفلة.
اعترفت باميلا أندرسون بأنها شعرت ببعض الغثيان بشأن كتابها الجديد وفيلمها الوثائقي بعد أن وصفت بالتفصيل تجاربها مع الاعتداء الجنسي عندما كانت طفلة.

فستان وقفازات ملاكمة

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وتتستر مرة أخرى ، مرتدية ما يشبه الفستان مقرنة إياه بقفازات الملاكمة بينما تجلس على كرسي قابل للطي.
شعور بالخوف بشأن قرارها نشر مذكراتها.

باميلا أندريسون مرتدية ما يشبه الفستان مقرنة إياه بقفازات الملاكمة
باميلا أندريسون مرتدية ما يشبه الفستان مقرنة إياه بقفازات الملاكمة

وفي جزء من المقابلة ، اعترفت باميلا أندرسون البالغة من العمر 55 عامًا بأنها شعرت “بالغثيان إلى حد ما” بشأن كلا المشروعين بعد أن وصفت بالتفصيل تجربتها مع الاعتداء الجنسي عندما كانت طفلة.

وقالت أن “الشيء الوحيد المحظوظ في أن أكون في نظر الجمهور هو أنني قادر على سرد قصتي ، وآمل أن تكون ملهمة للناس.”

وتحدثت الممثلة الكندية عن ابنيها ديلان البالغ من العمر 25 عامًا وبراندون البالغ من العمر 26 عامًا ، والذين تقول إنهم كانوا “ محرضين كبيرين ” على كتابها ، الحب ، باميلا ، والفيلم الوثائقي ، باميلا ، قصة حب.

تحدثت الممثلة الكندية عن ابنيها ديلان وبراندون والذين تقول إنهم كانوا محرضين كبيرين على كتابها ، الحب ، باميلا ، والفيلم الوثائقي
تحدثت الممثلة الكندية عن ابنيها ديلان وبراندون والذين تقول إنهم كانوا محرضين كبيرين على كتابها ، الحب ، باميلا ، والفيلم الوثائقي

مؤازرة أبني باميلا أندرسون لها

وقالت إنهم “أرادوا مني حقًا أن أحكي قصتي. ولم يعرفوا حتى كل التفاصيل الدقيقة. من الواضح أنهم تأثروا بشدة بسرقة الشريط الجنسي وطلاقتي من والدهما تومي لي”.

باميلا أندريسون تقول " لقد أرادوا مني حقًا أن أحكي قصتي. وقالت إنهم لم يعرفوا حتى كل التفاصيل الدقيقة "
باميلا أندريسون تقول ” لقد أرادوا مني حقًا أن أحكي قصتي. وقالت إنهم لم يعرفوا حتى كل التفاصيل الدقيقة “

ونقلت عنهما قولهما لها: “أمي ، لا أحد يعرفك ، ويعتقدون أنهم يعرفون ذلك”، مضيفة أنه “تمت تربيتهم بواسطتي ، لذا فهم يدركون أنني صادقة في الخطأ وأنه قد يكون قصة مثيرة للاهتمام وربما ملهمة. لذا فقد دعموني بنسبة 100 في المائة”.

لكنهم قالوا فقط ، "أمي ، لا أحد يعرفك ، ويعتقدون أنهم يعرفون ذلك." وأضافت باميلا: "هذا لا يناسبهم تمامًا"
لكنهم قالوا فقط ، “أمي ، لا أحد يعرفك ، ويعتقدون أنهم يعرفون ذلك.” وأضافت باميلا: “هذا لا يناسبهم تمامًا”

وكشفت نجمة Baywatch أيضًا أنها حاولت الموازنة بين كونها “وقائية جدًا جدًا” لأطفالها دون أن يشعروا “وكأنهم يتعرضون للحماية المفرطة”.

لكنها اضطرت لتوظيف الأمن عندما كان أبناؤها في المدرسة الابتدائية بعد أن “حاول شخص ما إخراج ديلان من الملعب”.

وقالت “باميلا” إنها تمكنت من التدخل وإيقاف الشخص الغريب “الذي كان يعيش في الأدغال بالقرب من المدرسة وكان لديه مخيم كامل مصنوع من صوري”.

تتذكر اللحظة المزعجة: “ كان في يده مجلة بيبول وكان يبحث عن ابني لأنه رأى صورة له ”.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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