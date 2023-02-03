الجمعة, فبراير 3, 2023
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حياتنا

الملكة رانيا.. إطلالة برفقة جيل بايدن بألوان العلم الأمريكي بهذا المبلغ الضخم! (شاهد)

الملكة رانيا ارتدت خلال مقابلتها لجيل بادين فستانا من تصميم اللبناني إيلي صعب

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا وجيل بايدن watanserb.com
الملكة رانيا وجيل بايدن
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وطن– تتواجد ملكة الأردن رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حاليا في الولايات المتحدة مع زوجها الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة، حيث بدت الملكة بأناقتها المعهودة ، الأربعاءـ، في اليوم الثاني من الرحلة.

وخلال الزيارة، التقت الملكة رانيا بالسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، حيث بدت المرأتان مذهلتان أثناء وقوفهما معًا لالتقاط الصور.

وتألقت الملكة رانيا بفستان ملفوف باللون الأزرق الفاتح بأكمام طويلة، وهو فستان كريب متوسط الطول بكسرات ملفوفة من تصميم الببناني إيلي صعب ، والذي بدا أنه إضافة جديدة لخزانة ملابس رانيا.

فستان من تصميم إيلي صعب

ووفقا لما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني، فإن الفستان متاح حاليًا للشراء من متجر الأزياء بالتجزئة Net-a-Porter مقابل 1600 جنيه إسترليني (ما يعادل 1950 دولارا أمريكي).

وصف الموقع الثوب قائلاً: “فستان إيلي صعب ميدي تم تنسيقه مع جزمة لونية فوق الركبة في عرض خريف 22 ، وسيبدو أنيقًا تمامًا مع أحذية كلاسيكية”.

فستان رانيا الأزرق الملكي من تصميم المصمم إيلي صعب
فستان رانيا الأزرق الملكي من تصميم المصمم إيلي صعب

وأوضح أنه “مصنوع من قماش كريب أزرق ملكي مذهل ، وهو مصمم بصد وتنورة ملفوفة وله لوحة ملفوفة تتدرج على طول الفخذ.”

حذاء ماركة جيانفيتو روسي

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وطابقت الملكة رانيا الثوب مع زوج من أحذية جيانفيتو روسي ذات الكعب الأزرق المصنوع من الجلد المدبوغ ، يُطلق عليه اسم “Gianvito 105” Electric Blue Suede Pumps، بسعر 550 دولار أمريكي.

ويعتبر جيانفيتو روسي مصمم مشهور بين الدوائر الملكية وأفراد العائلة المالكة الأوروبية من ماكسيما ملكة هولندا إلى ملكة إسبانيا ليتيتسيا التي تمتلك تصميماته.

حذاء الملكة رانيا من ماركة جيانفيتو روسي
حذاء الملكة رانيا من ماركة جيانفيتو روسي

حقيبة يد من جابانا

ولإكمال إطلالتها ، حملت الملكة رانيا حقيبة Dolce and Gabbana تسمى “Sicily” باللون الرمادي مع تفاصيل ذهبية بسعر 1400 دولار أمريكي.

كما ظهرت بتصفيفة شعرعلى شكل موجات فوق كتفيها كما هو معتاد ، مع القليل من المكياج – ظلال العيون ، وجلد الماسكارا ، والشفة الوردية اللامعة.

حقيبة الملكة رانيا من جابانا
حقيبة الملكة رانيا من جابانا

إطلالة جيل بايدن

أما جيل ، فقد اختارت السيدة الأمريكية الأولى فستانًا أحمر ، فشكلت المرأتان اللونين الرئيسيين للعلم الأمريكي.
وكان لباس جيل بايدن صدّ ضيق وتنورة تطفو إلى الخارج في الأسفل، مع حاشية مطوية.

 

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وتميز فستان جيل بايدن بحزام محكم على الخصر وأكمام ثلاثة أرباع.

وكان الفستان الأحمر اللامع من تصميم مصمم الأزياء الأمريكي براندون ماكسويل.

وقامت جيل بإقران فستانها بكعب أحمر مطابق ، يُطلق عليه حذاء Mina من الجلد المدبوغ الأحمر ، من تصميم ماريون بارك.

المصدرتويتر ، انستغرام ، اكسبريس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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