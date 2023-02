الملكة رانيا.. إطلالة برفقة جيل بايدن بألوان العلم الأمريكي بهذا المبلغ الضخم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تتواجد ملكة الأردن رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حاليا في الولايات المتحدة مع زوجها الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة، حيث بدت الملكة بأناقتها المعهودة ، الأربعاءـ، في اليوم الثاني من الرحلة.

وخلال الزيارة، التقت الملكة رانيا بالسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، حيث بدت المرأتان مذهلتان أثناء وقوفهما معًا لالتقاط الصور.

وتألقت الملكة رانيا بفستان ملفوف باللون الأزرق الفاتح بأكمام طويلة، وهو فستان كريب متوسط الطول بكسرات ملفوفة من تصميم الببناني إيلي صعب ، والذي بدا أنه إضافة جديدة لخزانة ملابس رانيا.

ووفقا لما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني، فإن الفستان متاح حاليًا للشراء من متجر الأزياء بالتجزئة Net-a-Porter مقابل 1600 جنيه إسترليني (ما يعادل 1950 دولارا أمريكي).

وصف الموقع الثوب قائلاً: “فستان إيلي صعب ميدي تم تنسيقه مع جزمة لونية فوق الركبة في عرض خريف 22 ، وسيبدو أنيقًا تمامًا مع أحذية كلاسيكية”.

وأوضح أنه “مصنوع من قماش كريب أزرق ملكي مذهل ، وهو مصمم بصد وتنورة ملفوفة وله لوحة ملفوفة تتدرج على طول الفخذ.”

وطابقت الملكة رانيا الثوب مع زوج من أحذية جيانفيتو روسي ذات الكعب الأزرق المصنوع من الجلد المدبوغ ، يُطلق عليه اسم “Gianvito 105” Electric Blue Suede Pumps، بسعر 550 دولار أمريكي.

ويعتبر جيانفيتو روسي مصمم مشهور بين الدوائر الملكية وأفراد العائلة المالكة الأوروبية من ماكسيما ملكة هولندا إلى ملكة إسبانيا ليتيتسيا التي تمتلك تصميماته.

ولإكمال إطلالتها ، حملت الملكة رانيا حقيبة Dolce and Gabbana تسمى “Sicily” باللون الرمادي مع تفاصيل ذهبية بسعر 1400 دولار أمريكي.

Queen Rania of Jordan 🇯🇴 with Jill Biden at the Washington D.C on 1 February 2023.#QueenRania wore Elie Saab Wrap-Effect Pleated Crepe Midi Dress in Royal Blue. Dolce and Gabbana Sicily Small Tote Bag in Gray. On her feet wore Gianvito Rossi 105 Electric Blue Suede Pumps. pic.twitter.com/KiNW2AQQRa

— joydreamslink (@joydreamslink) February 2, 2023