أمن الحرم المكي يمنع معتمرة يمنية من الدعاء على من دمر بلادها (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادماً، لشرطة أمن الحرم المكي وهي تقوم بمنع معتمرة من الدعاء على مَن دمّر بلادها أمام الكعبة المشرفة.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت المعتمرة اليمنية بالقرب من الكعبة المشرفة، وتقوم بالدعاء بحرقة على مَن تسبّب في دمار بلادها (اليمن).

وبحسب الفيديو، ظهرت السيدة اليمنية وهي تدعو الله لتخليص بلادها من الحروب، في حين ظهر أحد أفراد الأمن بالزي المدني بالقرب منها وهو ينظر إليها.

ومع استمرارها بالدعاء، اقترب منها رجل الأمن بالزي المدني وآخر بالزي العسكري، مانعين إياها من إكمال الدعاء.

السلطات #السعودية تتنمر على المعتمرين والحجاج اليمانيون! لا أعلم لماذا هذا الحقد؟

معطينهم أقل نسبة مقارنة ببقية الدول؛

ويعتقلوا دون احترام لقداسة المكان وقداسة الغاية لهؤلاء القوم الكرام. شرطي سعودي يمنع أمرأة يمنية من الدعاء! #اطلقوا_اليمنية_مروة_الصبري pic.twitter.com/MgazNY2WQR — بنت قـطــر☕️ ♞🇶🇦 (@bint_qatar1999) February 2, 2023

اعتقال مروة الصبري

وجاء ظهور هذا الفيديو، بعد تأكيد معلومات بأن السلطات السعودية اعتقلت سيدة يمنية تدعى مروة الصبري في أثناء أدائها العمرة، بسبب قولها إن السعودية دمرت اليمن.

الحكم على مروة الصبري

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وتداول ناشطون على شبكات التواصل، وثائق لأمن الحرم المكي تؤكد الحكم على يمنية اسمها مروة الصبري (29 سنة)، بالسَّجن عاماً كاملاً، بسبب قولها: “أنتم السعوديين دمرتوا بلادنا”، وذلك ردّاً على موظفة الأمن في الحرم المكي التي اعتدت لفظياً عليها، وقالت لها: (أنتم ياليمنيين مانتم طيبين).

يمنية تعتقل في الحرم المكي..!! والسبب انها قالت: #أنتم_السعوديين_دمرتم_بلدنا

هذه الجملة حكمت على قائلتها بالحبس لمدة عام كامل

لماذا كل هذا الانزعاج من مجرد كلمة ..

وقد قالت الحقيقة

الجميع يعرف من هو سبب دمار وخراب اليمن

تضامنوا معها #اطلقوا_اليمنية_مروة_الصبري pic.twitter.com/X4iQxWxR43 — أنيس منصور 🇾🇪 (@anesmansory) February 2, 2023

وكانت حسابات سعودية شهيرة على موقع “تويتر”، قد أكدت قيام جندية سعودية بالقبض على سيدة يمنية.

سبب اعتقال مروة الصبري

الحسابات السعودية زعمت أن عملية القبض على المعتمرة اليمنية جاء للاشتباه بأنها إرهابية، مدعية أنها كانت في حالة غير طبيعية أثارت الهلع بالحديث عن قنابل بحوزتها في الحرم، ورفضت الأمتثال للأوامر العسكرية.

#تمرة💢|| انباء:جندية سعودية🇸🇦تنجح في القبض إرهابية يمنية🇾🇪"مشتبه بها"بحالة غير طبيعية اثارت الهلع بالحديث عن قنابل بحوزتها في الحرم ورفضت الأمتثال للأوامر العسكرية -📌:الحوثيين يطلقون وسم #اطلقوا_اليمنيه_مروه_الصبري

-📌:اكدت المملكة مراراً انها لا تتهاون في أمن الحرمين pic.twitter.com/vMMBmRn5eo — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) February 3, 2023

وبالبحث، اتضح أن اعتقال اليمنية مروة صبري لا علاقة له بالفيديو السابق للمعتمرة اليمنية، حيث كشفت مصادر حقوقية يمنية، أن اعتقال “صبري” جاء بسبب رفضها إهانة موظفة سعودية لها في مكة المكرمة.

وقالت المصادر التي تحدثت لموقع “المساء برس“، إن السلطات السعودية اعتقلت المواطنة اليمنية مروة عبدربه الصبري (29 عامًا)، في أثناء ذهابها إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

اعتداء لفظي

وأوضحت المصادر أن الصبري تم الاعتداء عليها لفظيًا من شرطية سعودية على بوابة الحرم من خلال إساءتها للشعب اليمني، ما دفعها للرد على الشرطية بالقول: “أنتم يالسعوديين دمرتم بلدنا”.

وأضافت أن السلطات السعودية، استغلت رد مروة الصبري على الإهانة الموجهة للشعب اليمني من قبل الشرطية السعودية، لاعتقالها وتلفيق تهمة إليها بحيازة قنابل، بهدف سجنها.