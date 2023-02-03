الجمعة, فبراير 3, 2023
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أمن الحرم المكي يمنع معتمرة يمنية من الدعاء على من دمر بلادها (شاهد)

مصادر أكدت اعتقال سيدة يمنية أخرى تدعى مروة الصبري وسجنها لمدة عام

كتب سالم حنفي
أمن الحرم المكي watanserb.com
أمن الحرم المكي
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادماً، لشرطة أمن الحرم المكي وهي تقوم بمنع معتمرة من الدعاء على مَن دمّر بلادها أمام الكعبة المشرفة.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت المعتمرة اليمنية بالقرب من الكعبة المشرفة، وتقوم بالدعاء بحرقة على مَن تسبّب في دمار بلادها (اليمن).

وبحسب الفيديو، ظهرت السيدة اليمنية وهي تدعو الله لتخليص بلادها من الحروب، في حين ظهر أحد أفراد الأمن بالزي المدني بالقرب منها وهو ينظر إليها.

ومع استمرارها بالدعاء، اقترب منها رجل الأمن بالزي المدني وآخر بالزي العسكري، مانعين إياها من إكمال الدعاء.

اعتقال مروة الصبري

وجاء ظهور هذا الفيديو، بعد تأكيد معلومات بأن السلطات السعودية اعتقلت سيدة يمنية تدعى مروة الصبري في أثناء أدائها العمرة، بسبب قولها إن السعودية دمرت اليمن.

الحكم على مروة الصبري

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وتداول ناشطون على شبكات التواصل، وثائق لأمن الحرم المكي تؤكد الحكم على يمنية اسمها مروة الصبري (29 سنة)، بالسَّجن عاماً كاملاً، بسبب قولها: “أنتم السعوديين دمرتوا بلادنا”، وذلك ردّاً على موظفة الأمن في الحرم المكي التي اعتدت لفظياً عليها، وقالت لها: (أنتم ياليمنيين مانتم طيبين).

وكانت حسابات سعودية شهيرة على موقع “تويتر”، قد أكدت قيام جندية سعودية بالقبض على سيدة يمنية.

سبب اعتقال مروة الصبري

الحسابات السعودية زعمت أن عملية القبض على المعتمرة اليمنية جاء للاشتباه بأنها إرهابية، مدعية أنها كانت في حالة غير طبيعية أثارت الهلع بالحديث عن قنابل بحوزتها في الحرم، ورفضت الأمتثال للأوامر العسكرية.

وبالبحث، اتضح أن اعتقال اليمنية مروة صبري لا علاقة له بالفيديو السابق للمعتمرة اليمنية، حيث كشفت مصادر حقوقية يمنية، أن اعتقال “صبري” جاء بسبب رفضها إهانة موظفة سعودية لها في مكة المكرمة.

وقالت المصادر التي تحدثت لموقع “المساء برس“، إن السلطات السعودية اعتقلت المواطنة اليمنية مروة عبدربه الصبري (29 عامًا)، في أثناء ذهابها إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

اعتداء لفظي

وأوضحت المصادر أن الصبري تم الاعتداء عليها لفظيًا من شرطية سعودية على بوابة الحرم من خلال إساءتها للشعب اليمني، ما دفعها للرد على الشرطية بالقول: “أنتم يالسعوديين دمرتم بلدنا”.

وأضافت أن السلطات السعودية، استغلت رد مروة الصبري على الإهانة الموجهة للشعب اليمني من قبل الشرطية السعودية، لاعتقالها وتلفيق تهمة إليها بحيازة قنابل، بهدف سجنها.

المصدرتويتر ، المساء برس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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