الخميس, فبراير 2, 2023
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وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية.. هذا هو الخطأ الذي يجب ألا ترتكبه أبدًا عند تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

"فرشاة وضع مستحضرات العناية بالبشرة، تعدّ سيلة فعالة لتقشير للبشرة..."

كتب معالي بن عمر
مستحضرات العناية بالبشرة watanserb.com
مستحضرات العناية بالبشرة
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وطن-نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على مستحضرات العناية بالبشرة، مشيرة إلى ضرورة تطبيقها على البشرة بشكل صحيح وسليم.

فوفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، هناك خطأ نرتكبه جميعًا في روتين العناية بالبشرة. ولكي لا نرتكب المزيد من الأخطاء، إليك ما يجب القيام به.

منتجات للعناية بالبشرة يمكن أن تساعدك على أن تبدو أصغر دون اللجوء إلى البوتوكس

تجنّب تطبيق المستحضرات باليد
تجنّب تطبيق المستحضرات باليد

في الحقيقة، إذا علمنا مؤخرًا أنه من الضروري تطبيق منتجات العناية بالبشرة وهي مبللة، فيبدو أنها ليست الحركة الوحيدة التي ننساها تمامًا عند تنظيف بشرتنا في الصباح أو المساء. لذلك، أوضح العديد من أطباء الأمراض الجلدية الطريقة الصحيحة لتطبيق المستحضرات على البشرة لحمايتها من الأمراض الجلدية.

وأما إذا كنت معتادًا على وضع الكريمات والأمصال يدويًا، فعليك التوقف عن ذلك على الفور! لأنه للقيام بروتينك اليومي بشكل جيّد يجب أن تقوم بتطبيق المستحضرات باستخدام فرشاة.

لماذا نضع مستحضر للعناية بالبشرة بفرشاة؟

أوضحت الدكتورة كاجال باباميري، طبيبة الأمراض الجلدية، أن تطبيق المستحضرات من خلال الفرشاة تعدّ وسيلة فعالة لتقشير للبشرة. وتشرح قائلة: “اعتمادًا على الفرشاة التي تستخدمها، يمكن أن تساعد الشعيرات في سحب الخلايا الميتة من على سطح الجلد. ويمكن أن يؤدي تدليك الجلد أيضًا إلى تحفيز التصريف اللمفاوي. وبالتالي، فإنك تزيد من امتصاص وفعالية المنتجات وتضاعف الفوائد على البشرة. لكن، احذر من القيام بحركات مفاجئة للغاية، حتى لا تتهيّج بشرتك”.

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من الضروري تطبيق منتجات العناية بالبشرة وهي مبللة
من الضروري تطبيق منتجات العناية بالبشرة وهي مبللة

النقطة الأساسية الثانية: التوفير في المنتجات وبالتالي في المال.

من خلال تطبيق منتجات العناية بالبشرة بأصابعك، سيتم امتصاصها أيضًا بواسطة جلد يديك، كما يضيف الدكتور دارامشي، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس Sky Clinic. ويضيف: “إذا غمست الفرشاة في المرطب أو وضعت السيروم مباشرة على الشعر، فإنك تستخدم كمية أقل بكثير من المنتج”.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الفرشاة له أيضًا ميزة محددة فيما يتعلق بالنظافة، إذ إنه حتى مع نظافة اليدين، تنتقل البكتيريا من بشرتنا إلى منتجاتنا عندما نستخدم أصابعنا، وفق ما ترجمته “وطن“.

ما هي الفرشاة التي يجب استخدامها لتطبيق رعايتك؟

لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة، يجب ألا تلجأ إلى أي فرشاة. كما أن هناك العديد من ماركات مستحضرات التجميل اليوم  التي تقدّم فرشها الخاصة المصممة خصيصًا للعناية بالبشرة. وعادة ما تكون مسطحة ومصنوعة من الحرير أو النايلون، كماتوجد فيها شعيرات مرنة وناعمة للغاية. هذا يسمح بتطبيق منتجات العناية البشرة دون التسبب في تهيج الجلد.

ضع مشسحضرات العناية بالبشرة بفرشاة
ضع مشسحضرات العناية بالبشرة بفرشاة

هذا، وهناك نصيحة أخيرة، يعد استخدام الفرشاة أمرًا رائعًا، بشرط أن تكون نظيفة جيّدًا. لذلك، عليك تنظيفها كل يوم، بعد انتهاء روتين العناية الخاص بك، للتخلص من بقايا المنتج والبكتيريا التي يمكن أن تتشكل على فرشك. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بشدة باستخدام فرشاة مختلفة لكل منتج، من القناع إلى الكريم إلى المصل، لتجنب التلوث بين المنتجات.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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