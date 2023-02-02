وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية.. هذا هو الخطأ الذي يجب ألا ترتكبه أبدًا عند تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

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وطن-نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على مستحضرات العناية بالبشرة، مشيرة إلى ضرورة تطبيقها على البشرة بشكل صحيح وسليم.

فوفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، هناك خطأ نرتكبه جميعًا في روتين العناية بالبشرة. ولكي لا نرتكب المزيد من الأخطاء، إليك ما يجب القيام به.

في الحقيقة، إذا علمنا مؤخرًا أنه من الضروري تطبيق منتجات العناية بالبشرة وهي مبللة، فيبدو أنها ليست الحركة الوحيدة التي ننساها تمامًا عند تنظيف بشرتنا في الصباح أو المساء. لذلك، أوضح العديد من أطباء الأمراض الجلدية الطريقة الصحيحة لتطبيق المستحضرات على البشرة لحمايتها من الأمراض الجلدية.

وأما إذا كنت معتادًا على وضع الكريمات والأمصال يدويًا، فعليك التوقف عن ذلك على الفور! لأنه للقيام بروتينك اليومي بشكل جيّد يجب أن تقوم بتطبيق المستحضرات باستخدام فرشاة.

لماذا نضع مستحضر للعناية بالبشرة بفرشاة؟

أوضحت الدكتورة كاجال باباميري، طبيبة الأمراض الجلدية، أن تطبيق المستحضرات من خلال الفرشاة تعدّ وسيلة فعالة لتقشير للبشرة. وتشرح قائلة: “اعتمادًا على الفرشاة التي تستخدمها، يمكن أن تساعد الشعيرات في سحب الخلايا الميتة من على سطح الجلد. ويمكن أن يؤدي تدليك الجلد أيضًا إلى تحفيز التصريف اللمفاوي. وبالتالي، فإنك تزيد من امتصاص وفعالية المنتجات وتضاعف الفوائد على البشرة. لكن، احذر من القيام بحركات مفاجئة للغاية، حتى لا تتهيّج بشرتك”.

النقطة الأساسية الثانية: التوفير في المنتجات وبالتالي في المال.

من خلال تطبيق منتجات العناية بالبشرة بأصابعك، سيتم امتصاصها أيضًا بواسطة جلد يديك، كما يضيف الدكتور دارامشي، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس Sky Clinic. ويضيف: “إذا غمست الفرشاة في المرطب أو وضعت السيروم مباشرة على الشعر، فإنك تستخدم كمية أقل بكثير من المنتج”.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الفرشاة له أيضًا ميزة محددة فيما يتعلق بالنظافة، إذ إنه حتى مع نظافة اليدين، تنتقل البكتيريا من بشرتنا إلى منتجاتنا عندما نستخدم أصابعنا، وفق ما ترجمته “وطن“.

ما هي الفرشاة التي يجب استخدامها لتطبيق رعايتك؟

لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة، يجب ألا تلجأ إلى أي فرشاة. كما أن هناك العديد من ماركات مستحضرات التجميل اليوم التي تقدّم فرشها الخاصة المصممة خصيصًا للعناية بالبشرة. وعادة ما تكون مسطحة ومصنوعة من الحرير أو النايلون، كماتوجد فيها شعيرات مرنة وناعمة للغاية. هذا يسمح بتطبيق منتجات العناية البشرة دون التسبب في تهيج الجلد.

هذا، وهناك نصيحة أخيرة، يعد استخدام الفرشاة أمرًا رائعًا، بشرط أن تكون نظيفة جيّدًا. لذلك، عليك تنظيفها كل يوم، بعد انتهاء روتين العناية الخاص بك، للتخلص من بقايا المنتج والبكتيريا التي يمكن أن تتشكل على فرشك. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بشدة باستخدام فرشاة مختلفة لكل منتج، من القناع إلى الكريم إلى المصل، لتجنب التلوث بين المنتجات.