ملكة جمال كرواتيا في وصلة رقص عارية وتطلب من متابعيها طلباً غريباً (شاهد)

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وطن– اتجهت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، مؤخراً إلى الرقص، إلى جانب عرض الأزياء الجريئة.

حين تطربك الأغنية

وعبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام“، ظهرت إيفانا نول بفيديو وهي ترتدي بيكيني أسود من قطعتين، وترقص بطريقة مغرية معقبة: “حين تطربك الأغنية”.

وسبق أن رقصت الحسناء الكرواتية، أغنية “عبد القادر” التي أصدرها الفنان الجزائري الشاب خالد قبل 30 عاماً.

كما ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترقص على أغنية شاكيرا الجديدة، التي هاجمت بها عشيقها السابق بيكيه وحبيبته الحالية كلارا شيا.

وبدا أنّ إيفانا متمرسة بالرقص الشرقي، ما يوحي بأنها حصلت على دروس ودورات سابقة لتكون بهذه الليونة.

وسبق أن ظهرت إيفانا بفيديو وهي تتراقص على أغنية “حتة تانية”، للفنانة المصرية روبي.

بث مباشر مرتان أسبوعيا

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هذا وقد كشفت إيفانا بفيديو آخر، أنها اتخذت مجموعة من القرارات.

وقالت: “مرحبا، لاحظت أنكم معجبون بطريقة كلامي حين أتحدث عبر الستوري، خاصة أخطائي”.

وتابعت: “لذلك قررت أن أتكلم أكثر عبر خاصية القصص، ولدي قرار جديد أيضاً، سأخرج لكم ببث مباشر مرتين في الأسبوع، أعدكم”.

وأردفت: “سأخرج ببث مباشر غداً، بينما أنا هنا في ميامي، لأنني سأغادر بعدها إلى لوس أنجلوس، وأريد أن أفعله وأنا هنا”.

وختمت إيفانا نول حديثها: “أخبروني جميعاً ما هو الموعد المناسب لكم، لأنني أريدكم جميعاً في بثي المباشر”.

اوصفوني بـ”إيموجي”

وآخر ما طلبته ملكة جمال من كرواتيا من متابعيها الذين قفز عددهم إلى 3.6 مليون شخص، هو وصفها برمز تعبيري، بعدما نشرت لهم صوراً مثيرة.

وكان رمز النار هو خيار معظم متابعيها، في إشارة إلى كونها جذابة ومثيرة.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وغالبًا ما تتباهى ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول بمظهرها الجميل بالصور التي تشاركها.

فقبل أيام، شاركت إيفانا نول متابعيها بمقطع فيديو لها في أثناء خضوعها لجلسة مساج لمؤخرتها.

وظهرت إيفانا ترتدي بكيني التايجر، بينما تقوم الأخصائية بتدليك مؤخرتها بجهاز مخصص.

وعلقت الحسناء الكرواتية موجّهةً كلامها لمركز المساج: “شكراً لكم على اعتنائكم بجسدي”.

شبه عارية!

كما أذهلت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إطلالة شبه عارية تماماً.

ونشرت الحسناء الكرواتية صورة لها على الشاطئ بقطعة واحدة فقط تغطي المنطقة الحساسة.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وتظهر الصورة إيفانا نول وهي ترتدي قطعة بيكيني زرقاء صغيرة، ولا شيء غير ذلك.

واستخدمت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا يدَيها لتغطية نفسها، بينما تجلس على كرسي الشاطئ المغمور بالمياه.