مقتل شقيق نادية عكاشة في تونس.. هل يقف قيس سعيد وراء الجريمة؟

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وطن – كشفت مديرة الديوان الرئاسي السابقة في تونس نادية عكاشة، عن مقتل شقيقها عمر، في جريمة لمّحت مصادر تونسية إلى أنها تتعلق بدوافع سياسية.

وكتبت نادية في تدوينة عبر حسابها على موقع “فيسبوك“: “إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفي شقيقي عمر عكاشة رحمه الله و غفر له.. و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

ولم تكن وفاة عمر عكاشة شقيقة نادية طبيعية، حيث عُثر عليه مقتولا في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس نتيجة تعرضه لاعتداء عنيف من قِبل أشخاص مجهولين، تركوه غارقا في دمائه إلى أن وافته المنية دون أن يتم إسعافه.

ولمحت مصادر تونسية إلى أن جريمة قتل عمر عكاشة تحمل دوافع سياسية، من قبل نظام الرئيس قيس سعيد، في محاولة لإسكات نادية التي وُصفت بأنها “الصندوق الأسود” لما تملكه من أسرار ومعلومات.

⭕️🖍🍁نشرت نادية عكاشة نبأ وفاة شقيقها الهارب في فرنسا

عمر عكاشة وجد مقتولا في أحد شوارع باريس نتيجة تعرضه إلى العنف الشديد .من طرف مجهولين تركوه يتخبط في دمائه إلى أن وافته المنية دون أن يتم إسعافه،

حادثة قتل مريبة و يبدو أنها رسالة لإسكات نادية عكاشة الصندوق الأسود — ⭐️علي بن غذاهم✌️ (@moradcha_king) February 2, 2023

وكان القضاء التونسي قد أصدر في وقت سابق، حكما بالسجن ضد نادية عكاشة في قضية مرفوعة من قِبل شقيقة زوجة الرئيس قيس سعيد.

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وصدر الحكم في قضية التسريبات الصوتية التي رفعتها شقيقة زوجة قيس سعيد، وقضت عليها بالسجن لمدة 14 شهرا.

تسريبات نادية عكاشة عن إعجاب رئيس تونس بشقيقة زوجته

وسبق أن تداول ناشطون تسريباً لنادية عكاشة، كشفت فيه عن علاقة الرئيس قيس سعيد بعائلة زوجته القاضية إشراف شبيل.

ووفقاً للتسجيل الصوتي المسرب و”الخطير”، زعمت نادية عكاشة أنّ الرئيس قيس سعيد لا يُحب زوجته القاضية إشراف شبيل ” يعيش معها ولا يحبها”.

ووفقاً للرواية التي سردتها، فإن قيس سعيد كان يريد أن يتزوج شقيقة إشراف شبيل، المحامية عاتكة شبيل، لكن تم إخباره أنها متزوجة واقترحوا عليه أن يتزوج أختها إشراف.

وقالت ساخرة: “أتصوّر انت تمشي تخطب إمرأة عجبتك يقولون لك ، لا ، إنها متزوجة هاو فما أختها ، اتقلهم باهي أعطوني أختها ، فردة صباط هي وإلا سبادري وإلا دجين هي”.

وأضافت “عكاشة” أن عاتكة شبيل لها تأثير كبير على قيس سعيد، كاشفة أنه قد خصص لها غرفة في منزله.

في حين سخرت من إشراف شبيل مستغربة كيف قبلت أن تسمح لشقيقتها أن تعيش معها في نفس المنزل وهي تعلم أن زوجها كان يريد الزواج بها.

وأكّدت عكاشة في اتصالها الهاتفي بمحدثها أنّ أخو الرئيس، نوفل سعيد هو من تحدث حول علاقة أخيه قيس سعيد بشقيقة إشراف شبيل، المحامية عاتكة.

تسريبات نادية عكاشة عن حالة سعيد الصحية

وكانت تسريبات سابقة قد تضمنت حديثاً عن متاعب صحية للرئيس سعيد. كما أشارت إلى غضبه من التدخل الأمريكي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزام الرئيس التونسي طرد السفير الأمريكي قبل أن تتدخل عكاشة لثنيه عن قراره، وفق ما جاء في التسريبات.

النيابة أجرت تحقيقا موسعا في تسريبات نادية عكاشة

وقبل إصدار الحكم الصادر بحبسها، فتحت النيابة العامة في تونس، تحقيقا في التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لنادية عكاشة، لتضمنها مسًا برئيس الجمهورية، على حد قول النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، في بيان، أنها كلفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث في محتوى التسجيلات الصوتية المنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقاً.

استقالات بالجملة في منصب مستشار الرئيس

ومنذ صعود سعيد إلى السلطة عام 2019، شهد فريق مستشاري الرئيس ما لا يقل عن 10 استقالات، كانت آخرها من نادية عكاشة التي بررت قرارها بـ”اختلافات جوهرية في وجهات النظر“.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة، فقد أصدر رئيس البلاد صيف العام الماضي إجراءات استثنائية سيطر بموجبها على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان، قبل أن يحله قبل أسابيع. وذلك في سلسلة قرارات وصفتها أغلب قوى المعارضة التونسية بالانقلاب على الدستور.