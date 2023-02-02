الخميس, فبراير 2, 2023
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مقتل شقيق نادية عكاشة في تونس.. هل يقف قيس سعيد وراء الجريمة؟

مديرة الديوان الرئاسي السابقة في تونس نادية عكاشة كتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك تنعى شقيقها المقتول عمر

كتب خالد السعدي
مقتل شقيق نادية عكاشة watanserb.com
مديرة الديوان الرئاسي السابقة في تونس نادية عكاشة
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وطن – كشفت مديرة الديوان الرئاسي السابقة في تونس نادية عكاشة، عن مقتل شقيقها عمر، في جريمة لمّحت مصادر تونسية إلى أنها تتعلق بدوافع سياسية.

وكتبت نادية في تدوينة عبر حسابها على موقع “فيسبوك“: “إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفي شقيقي عمر عكاشة رحمه الله و غفر له.. و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

ولم تكن وفاة عمر عكاشة شقيقة نادية طبيعية، حيث عُثر عليه مقتولا في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس نتيجة تعرضه لاعتداء عنيف من قِبل أشخاص مجهولين، تركوه غارقا في دمائه إلى أن وافته المنية دون أن يتم إسعافه.

ولمحت مصادر تونسية إلى أن جريمة قتل عمر عكاشة تحمل دوافع سياسية، من قبل نظام الرئيس قيس سعيد، في محاولة لإسكات نادية التي وُصفت بأنها “الصندوق الأسود” لما تملكه من أسرار ومعلومات.

مقتل شقيق نادية عكاشة
شقيق نادية عكاشة المقتول في باريس

وكان القضاء التونسي قد أصدر في وقت سابق، حكما بالسجن ضد نادية عكاشة في قضية مرفوعة من قِبل شقيقة زوجة الرئيس قيس سعيد.

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وصدر الحكم في قضية التسريبات الصوتية التي رفعتها شقيقة زوجة قيس سعيد، وقضت عليها بالسجن لمدة 14 شهرا.

تسريبات نادية عكاشة عن إعجاب رئيس تونس بشقيقة زوجته

وسبق أن تداول ناشطون تسريباً لنادية عكاشة، كشفت فيه عن علاقة الرئيس قيس سعيد بعائلة زوجته القاضية إشراف شبيل.

ووفقاً للتسجيل الصوتي المسرب و”الخطير”، زعمت نادية عكاشة أنّ الرئيس قيس سعيد لا يُحب زوجته القاضية إشراف شبيل ” يعيش معها ولا يحبها”.

ووفقاً للرواية التي سردتها، فإن قيس سعيد كان يريد أن يتزوج شقيقة إشراف شبيل، المحامية عاتكة شبيل، لكن تم إخباره أنها متزوجة واقترحوا عليه أن يتزوج أختها إشراف.

مقتل شقيق نادية عكاشة
قيس سعيد وزوجته اشراف شبيل

وقالت ساخرة: “أتصوّر انت تمشي تخطب إمرأة عجبتك يقولون لك ، لا ، إنها متزوجة هاو فما أختها ، اتقلهم باهي أعطوني أختها ، فردة صباط هي وإلا سبادري وإلا دجين هي”.

وأضافت “عكاشة” أن عاتكة شبيل لها تأثير كبير على قيس سعيد، كاشفة أنه قد خصص لها غرفة في منزله.

في حين سخرت من إشراف شبيل مستغربة كيف قبلت أن تسمح لشقيقتها أن تعيش معها في نفس المنزل وهي تعلم أن زوجها كان يريد الزواج بها.

وأكّدت عكاشة في اتصالها الهاتفي بمحدثها أنّ أخو الرئيس، نوفل سعيد هو من تحدث حول علاقة أخيه قيس سعيد بشقيقة إشراف شبيل، المحامية عاتكة.

تسريبات نادية عكاشة عن حالة سعيد الصحية

وكانت تسريبات سابقة قد تضمنت حديثاً عن متاعب صحية للرئيس سعيد. كما أشارت إلى غضبه من التدخل الأمريكي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزام الرئيس التونسي طرد السفير الأمريكي قبل أن تتدخل عكاشة لثنيه عن قراره، وفق ما جاء في التسريبات.

النيابة أجرت تحقيقا موسعا في تسريبات نادية عكاشة

وقبل إصدار الحكم الصادر بحبسها، فتحت النيابة العامة في تونس، تحقيقا في التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لنادية عكاشة، لتضمنها مسًا برئيس الجمهورية، على حد قول النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، في بيان، أنها كلفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث في محتوى التسجيلات الصوتية المنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقاً.

استقالات بالجملة في منصب مستشار الرئيس

ومنذ صعود سعيد إلى السلطة عام 2019، شهد فريق مستشاري الرئيس ما لا يقل عن 10 استقالات، كانت آخرها من نادية عكاشة التي بررت قرارها بـ”اختلافات جوهرية في وجهات النظر“.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة، فقد أصدر رئيس البلاد صيف العام الماضي إجراءات استثنائية سيطر بموجبها على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان، قبل أن يحله قبل أسابيع. وذلك في سلسلة قرارات وصفتها أغلب قوى المعارضة التونسية بالانقلاب على الدستور.

المصدرتويتر + فيسبوك + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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