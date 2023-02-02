الخميس, فبراير 2, 2023
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للحفاظ على البطارية..أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها عند شحن الهاتف

يمكن أن تؤثر حافظة هاتفك الذكي على طريقة شحن جهازك وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في درجة حرارة جهازك

كتب ايمان الباجي
للحفاظ على البطارية..أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها عند شحن الهاتف watanserb.com
شحن الهاتف
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وطنننفق الكثير من المال على هواتفنا الذكية، لذلك نريد التأكد من أننا نقدم لهم رعاية جيدة.

أحد أكبر الأشياء التي يمكنك القيام بها لإطالة عمر هاتفك هو التأكد من شحنه بشكل صحيح، وهناك بعض الأسرار للقيام بذلك والتي قد لا تعرفها.

في هذا السياق، نشر موقع قناة “foxnews“، تقريراََ تحدث فيه عن الأشياء التي يجب فعلها عند شحن هاتفك فضلاََ عن الأخطاء التي قد تفعلها دون وعي عند شحنه، سواء كان لديك آيفون أو أندرويد.

احذر من الشواحن الرخيصة

يمكن أن تؤثر الشواحن الرخيصة على عمل بطارية الهاتف.

على الرغم من أنك قد تتمكن من العثور على شاحن على Amazon أو في مكان آخر بسعر أقل، إلا أن أجهزة الشحن هذه يمكن أن تلحق الضرر بهاتفك بالفعل.

تحتوي أجهزة الشحن عالية الجودة على دوائر مصممة خصيصًا داخلها والتي ستحمي هاتفك من الشحن الزائد أو الانكسار أو السخونة الزائدة، لذا فإن الجودة أمر مهم يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بشراء شاحن.

يمكن أن تؤثر الشواحن الرخيصة على عمل بطارية الهاتف

انزع الحافظة أثناء الشحن

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يمكن أن تؤثر حافظة هاتفك الذكي على طريقة شحن جهازك وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في درجة حرارة جهازك.

إذا ارتفعت درجة حرارة هاتفك كثيرًا، فسيؤثر ذلك على أدائه لاحقًا.

أثناء الشحن، انتبه وشاهد ما إذا كان هاتفك ساخنًا جدًا. وإذا حدث ذلك، فقم بإزالة الغطاء حتى ينتهي من الشحن.

لا تستخدم هاتفك أثناء شحن

يعد استخدام هاتفك أثناء الشحن أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها. فهذا يزيد من درجة حرارة هاتفك بشكل كبير، مما قد يضع الكثير من الضغط على البطارية والشاشة. لذا، يجب تجنب استعماله حتى ينتهي الشحن.

استخدام هاتفك أثناء الشحن يعد أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها

كن حذراََ عند استعمال بطارية الباور بانك

تعتبر أجهزة الشحن المحمولة (الباور بانك) مريحة للغاية، ولكنها قد تتسبب في تلف هاتفك إذا لم تستخدم جهازًا عالي الجودة. عليك أن تبحث عن العلامات التجارية المعروفة والمنتجات المعتمدة للسلامة فقط إذا أردت شراء واحدة.

من الأفضل أن تحصل على جهاز يتمتع بحماية من الشحن الزائد ويأتي من علامة تجارية موثوقة.

لا تقم بتنزيل تطبيقات تستهلك طاقة البطارية

إذا كان لديك أي نوع من تطبيقات الأداء على هاتفك يهدف إلى مراقبة عمر البطارية، فإنه يتسبب في ضرر أكثر مما تدرك. تستخدم هذه التطبيقات الطاقة باستمرار، وسيكون جهازك في أفضل حال إذا قمت بحذفها.

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك برامج التجسس والبرامج الإعلانية والبرامج الضارة التي تصيب هاتفك، حيث إنها تستنزف بطاريتك باستمرار. 

المصدرموقع قناة "foxnews"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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