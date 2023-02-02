الخميس, فبراير 2, 2023
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كيف يمكن إزالة ثؤلول الذي يظهر في مرحلة الشيخوخة؟

"يمكن إزالة التقرّن الدهني عن طريق حرقه..."

كتب معالي بن عمر
ثآليل تقدم العمر watanserb.com
ثآليل تقدم العمر
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وطن-مع تقدمنا في العمر، قد تظهر آفات صغيرة بنية على الجلد. ولحسن الحظ، هناك تقنيات مختلفة لإزالتها.

وفيما يلي استعرضت الدكتورة كاثرين غوشر أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، أسباب ظهورها.

ووفقًا للدكتورة غوشر، إذا كانت هذه الآفات الجلدية تسمى غالبًا “الثآليل”، فهي في الواقع لا علاقة لها بالثآليل! إنها في الواقع تقرن زهمي، أي قدرة الجلد على تكوين طبقة واقية مع ما يسمى بالخلايا القرنية لأنها تحتوي على الكيراتين”. وهو لا يختفي التقرّن الزهمي عادة من تلقاء نفسه، ولكنه لا يحتاج إلى علاج، حيث يمكنك اللجوء إلى الطبيب لإزالة التقرن المثي عند تهيجه أو النزيف.

الأسباب الرئيسية لبروز الثآليل على الرأس

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن الكيراتين هو العنصر الذي يقوي الأنسجة، فهو موجود بكميات كبيرة في الشعر والأظافر على سبيل المثال. وأضافت الدكتورة غوشر: “لكن الطبقات الأخيرة من خلايا الجلد، تلك التي ارتفعت إلى السطح عن الأعماق، مزودة بالكيراتين على وجه التحديد لحماية داخل الجسم من الاعتداءات الخارجية”.

لا يختفي التقرّن الزهمي عادة من تلقاء نفسه

الثآليل العمرية: كيف تصنع؟

عندما تكبر، ولكن أيضًا عندما تتعرض لخلل وراثي أو عائلي، يمكن أن يكون هناك أنواع من “الاختلالات” في إنتاج هذه الطبقة السطحية من الجلد وفي الأماك ، على سطح صغير، ثم تبدأ خلايا الجلد لدينا إفساح المجال للكثير من هذه الخلايا الكيراتينية. ينتج عن هذا نوع من “كومة” صغيرة من الخلايا الكيراتينية، تشبه الثؤلول. وأضافت الدكتور غوشر قائلة: “لكنها ليست ثؤلولًا. لا يتسبب أي فيروس في تكاثر الخلايا الكيراتينية على السطح”.

مع تقدمنا في العمر، قد تظهر آفات صغيرة بنية على الجلد
مع تقدمنا في العمر، قد تظهر آفات صغيرة بنية على الجلد

ووفقًا لها، فإن هذه الآفات ليست شامات أو وحمات في اللغة الطبية. عليك أن تظل يقظًا لأنه في بعض الأحيان يكون هناك شامة وحمة حقيقية، مخبأة تحت التقرن الدهني، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحرق التقرن دون إزالة وتحليل الوحمة. فقط طبيب الأمراض الجلدية المدرب يمكنه أن يحدث فرقًا بطريقة احترافية”.

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ويُذكر أن بعد سن الخمسين، تتدهور عمليات التقرن في الجلد وتصبح غير منتظمة في بعض الأماكن.

كيفية إزالة الثآليل العمرية؟

من الممكن إزالة التقرن الدهني عن طريق حرقه، ولكن دون حرق الجلد تحته. إنه عمل دقيق. توجد عدة تقنيات لذات الغرض.  وأوضحت الذكتورة غوشر: “النيتروجين السائل هو الأقدم ولكنه ليس الأكثر دقة وغالبًا ما يترك ندوبًا لا تمحى. وله ميزة عدم الحاجة إلى تخدير موضعي لأن البرد مخدر. كما يوجد تقنيات أخرى وهي: المشرط، ليزر ثاني أكسيد الكربون أو إربيوم، تردد الراديو أو الكي الكهربائي، بلازما، ليزر كيو سويتشيد، ليزر أزرق، كل هذه التقنيات تتطلب تخديرًا موضعيًا صغيرًا، والذي يختلف وفقًا للتقنية المستخدمة”.

إزالة التقرن الدهني عن طريق حرقه
إزالة التقرن الدهني عن طريق حرقه
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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