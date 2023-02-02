الخميس, فبراير 2, 2023
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حياتنا

في الذكرى الأولى لسقوطه في البئر.. والدة ريان تُرزق بمولود جديد (فيديو)

والدة الطفل المغربي ريان رُزقت بمولودها الجديد بمستشفى سانية الرمل بتطوان والمولود في صحة جيدة

كتب خالد الأحمد
ولادة ام ريان watanserb.com
والدة الطفل ريان تحتضن مولودها الجديد على سرير بمستشفى سانية الرمل بتطوان
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وطن – بعد عام على الحزن الذي عمّ المغرب والمنطقة العربية إثر سقوط الطفل المغربي ريان في أحد الآبار ووفاته الأليمة، رُزقت والدته، اليوم الخميس، بطفل جديد جاء للمفارقة في في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ريان.

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده، إنجاب والدة الطفل ريان “سمية خرشيش” بمولود جديد بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

وظهرت والدة ريان، الطفل الذي توفي قبل عام من الآن بعد سقوطه في بئر عميقة، بحسب مانقلت وسائل إعلام محلية في مقطع فيديو متداول، وهي مستلقية على سرير بمستشفى سانية الرمل بتطوان وإلى جانبها سرير مولودها الجديد.

وأفادت ذات المصادر إن والدة الراحل ريان رُزقت بمولودها الجديد، حوالي الساعة الحادية عشر ونصف من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي للمغرب.

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المميز في هذه الولادة ومن لطائف الصدف أنها تزامنت مع ذكرى وفاة ابنها الراحل “ريان”، لتكون بلسما وشفاءا لفؤاد أم أحرقته لوعة فراق ابنها ريان، قبل عام من الآن في حادثة أثارت تعاطفا واسعا حول العالم.

إلى ذلك فقد أوضح مصدر لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن وضع السيدة سمية خرشيش الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، وذلك بعد استفادتها من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان.

ولادة أم ريان
أم ريان في المستشفى مع مولودها الجديد بصحة جيدة

وأضاف أن إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها، قصد الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع.

ريان.. فقيد المغرب الذي أبكى العالم لفراقه

وتتزامن ولادة أم ريان لمولودها الجديد، مع الذكرى الأولى لوفاة ابنها ريان، الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بدوار أغرن في منطقة تمروت بإقليم شفشاون.

و بعدما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى خمسة أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة، توفي ريان.

الطفل ريان الذي سقط في البئر وتوفي في حدث هز العالم أجمع

وكان الطفل ريان، قد سقط يوم 2 فبراير 2022 في بئر ضيق بعمق 32 مترا قرب منزل أسرته، وقضت فرق الإنقاذ خمسة أيام للوصول إليه، لكن الموت كان أسرع منهم، إذ أخرجوه جثة هامدة.

وجابت قصة ريان العالم بأسره وكسبت تعاطفا كبيرا من مختلف دول العالم، واحتلت قصته الحيز الرئيسي ضمن أخبار مختلف القنوات ومنابر الإعلام الدولية.

المصدرهسبريس + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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