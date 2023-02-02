في الذكرى الأولى لسقوطه في البئر.. والدة ريان تُرزق بمولود جديد (فيديو)

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وطن – بعد عام على الحزن الذي عمّ المغرب والمنطقة العربية إثر سقوط الطفل المغربي ريان في أحد الآبار ووفاته الأليمة، رُزقت والدته، اليوم الخميس، بطفل جديد جاء للمفارقة في في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ريان.

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده، إنجاب والدة الطفل ريان “سمية خرشيش” بمولود جديد بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

رُزق والدا الطفل ريان أورام، الخميس، بمولود جديد بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، تزامنا مع الذكرى الأولى لمأساة وفاته عقب سقوطه في بئر عميقة بدوار إغران ضواحي شفشاون. السيدة لقيت عناية خاصة، و وضعت مولودها بشكل طبيعي، بينما شارك والده فرحته بمولوده الجديد. pic.twitter.com/1827dmSetX — Karim El Hani | كريم الهاني (@kelhaniofficiel) February 2, 2023

وظهرت والدة ريان، الطفل الذي توفي قبل عام من الآن بعد سقوطه في بئر عميقة، بحسب مانقلت وسائل إعلام محلية في مقطع فيديو متداول، وهي مستلقية على سرير بمستشفى سانية الرمل بتطوان وإلى جانبها سرير مولودها الجديد.

أم الطفل ريان :

تُرزق بمولود في نفس اليوم الذي توفي فيه ريان

بعد عام على الحزن الذي عم العالم إثر سقوط الطفل ريان بالبئر و وفاته

pic.twitter.com/H2tXcO8rNJ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 2, 2023

وأفادت ذات المصادر إن والدة الراحل ريان رُزقت بمولودها الجديد، حوالي الساعة الحادية عشر ونصف من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي للمغرب.

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المميز في هذه الولادة ومن لطائف الصدف أنها تزامنت مع ذكرى وفاة ابنها الراحل “ريان”، لتكون بلسما وشفاءا لفؤاد أم أحرقته لوعة فراق ابنها ريان، قبل عام من الآن في حادثة أثارت تعاطفا واسعا حول العالم.

ALLAH U AKBAR !! Le 2 février 2022 tombait notre petit frère Rayan Allah y ra7mo 🤲 Le 2 février 2023 la maman de Rayan donne naissance 👶 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا pic.twitter.com/LhXv4tHufY — SOCCER212 (@SCCR_212) February 2, 2023

إلى ذلك فقد أوضح مصدر لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن وضع السيدة سمية خرشيش الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، وذلك بعد استفادتها من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان.

وأضاف أن إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها، قصد الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع.

ريان.. فقيد المغرب الذي أبكى العالم لفراقه

وتتزامن ولادة أم ريان لمولودها الجديد، مع الذكرى الأولى لوفاة ابنها ريان، الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بدوار أغرن في منطقة تمروت بإقليم شفشاون.

و بعدما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى خمسة أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة، توفي ريان.

وكان الطفل ريان، قد سقط يوم 2 فبراير 2022 في بئر ضيق بعمق 32 مترا قرب منزل أسرته، وقضت فرق الإنقاذ خمسة أيام للوصول إليه، لكن الموت كان أسرع منهم، إذ أخرجوه جثة هامدة.

والدة الطفل ريان الذي سقط في بئر في #المغرب في نفس اليوم الذي فقدت فيه ابنها ريان يرزقها الله طفلاً اخر وتقول :

" الله اخذ ريان وعوضني غيره " pic.twitter.com/ujnDGH7cAF — احمد ⌠لزهراني | A̷B̷O̷ L̷I̷N̷A (@al_zahrani2030) February 2, 2023

وجابت قصة ريان العالم بأسره وكسبت تعاطفا كبيرا من مختلف دول العالم، واحتلت قصته الحيز الرئيسي ضمن أخبار مختلف القنوات ومنابر الإعلام الدولية.