الخميس, فبراير 2, 2023
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حياتنا

عقوبات مالية تنتظر جورجينا في المملكة العربية السعودية..تعرف على السبب

نظرًا لأن جورجينا رودريغيز معرضة لخرق قواعد اللباس، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة مالية عليها

كتب ايمان الباجي
عقوبات مالية تنتظر جورجينا في المملكة العربية السعودية..تعرف على السبب watanserb.com
جورجينا رودريجيز
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وطن-نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الغرامات المالية التي قد تواجهها جورجينا رودريغيز لعدم اتباعها في السعودية لقواعد اللباس الصارمة بعدما انتقلت للعيش فيها إلى جانب صديقها كريستيانو رونالدو المنضم حديثا للنصر.

حياة مختلفة

ومع إنضمام رونالدو إلى نادي النصر السعودي، قالت الصحيفة أن ذلك تسبب في اضطرار عائلته بأكملها للانتقال معه إلى المملكة العربية السعودية والاعتياد على ثقافة مختلفة تمامًا.

ولكن، قد يكون هذا صعبََا بالنسبة لجورجينا رودريغيز، التي تتمتع بقوام رشيق وأسلوب أنيق في عالم الموضة، فضلا عن الطريقة التي تحاول دائما أن تظهر بها في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

جورجينا مع كريستيانو رونالدو في حفل نادي النصر بالرياض

لكن العارضة الإسبانية بحاجة إلى التكيف مع العادات الصارمة للمملكة العربية السعودية، وهي دولة مسلمة لها قواعد واضحة للغاية، خاصة بالنسبة للنساء، حول كيفية ارتداء الملابس.

جورجينا..بين العباءة والإطلالات الجريئة

شوهدت جورجينا في الأماكن العامة وهي مرتدية العباءة، وهي عبارة عن سترة طويلة داكنة اللون ترتديها السيدات في الأماكن العامة بالمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، فقد ظهرت مؤخراََ بإطلالة جرئية نوعا ما، وهو ما يمكن القول إنها أرادت الحفاظ على أسلوبها الشخصي.

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في أحدث إطلالاتها من المملكة العربية السعودية، ظهرت جورجينا بإطلالة رياضية مكشوفة الصدر والبطن بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يتعارض مع قانون الآداب العامة المعمول به في المملكة.

خطفت جورجينا رودريغز الأنظار بأحدث إطلالاتها في الرياض

ويوضح موقع “visitsaudi“:“من المستحسن، في الأماكن العامة، ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكوع وتحت الكاحل لكل من الرجال والنساء في الأماكن العامة.”

على الرغم من عدم وجود قائمة كاملة بالملابس المحظورة، فمن المفهوم أن النساء لا يمكنهن ارتداء التنورة القصيرة، والسراويل القصيرة، والقمصان ذات الفتحات المنخفضة أو السراويل الممزقة.

غرامة محتملة على جورجينا رودريغيز

نظرًا لأن جورجينا رودريغيز معرضة لخرق قواعد اللباس، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة مالية عليها.

في المرة الأولى التي يرتكب فيها الزائر مثل هذه المخالفة، يجب عليه أو عليها دفع غرامة قدرها 100 ريال، أي ما يعادل حوالي 25 يورو.

جورجينا وصديقها كريستانو

وفي المرة الثانية، تكون الغرامة 200 ريال، أي أقل بقليل من 50 يورو.

في الواقع، قد لا يؤثر هذا على كريستيانو رونالدو، بالنظر إلى المبلغ الذي يتقاضاه مع النصر، لكنه قد يرغب هو وجورجينا رودريغيز بالتأكيد في الابتعاد عن مثل هذه المشاكل.
المصدرماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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