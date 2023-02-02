الخميس, فبراير 2, 2023
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طيبة العلي.. بلوجر عراقية قتلها والدها أثناء نومها تحت ذريعة “الشرف”

وكانت الشابة المغدورة على وشك الارتباط رسمياً بشاب سوري يدعى محمد الشامي لكن عائلتها رفضته بعد موافقتهم في البداية

كتب رفيف عبدالله
طيبة العلي.. بلوجر عراقية قتلها والدها أثناء نومها تحت ذريعة
طيبة العلي
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وطن– لا تزال جريمة قتل البلوجر العراقية، طيبة العلي، تتصدر حديث الأوساط العراقية الغاضبة، بينما تتكشف مزيداً من التفاصيل المفاجئة.

عادت لحضور خليجي 25

فقد أقدم والد طيبة العلي، على خنقها أثناء نومها، وذلك بعد عودتها مباشرة من تركيا إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن طيبة هربت إلى تركيا قبل فترة بسبب تحرش شقيقها بها.

كان شقيق طيبة يتحرش بها وذكر البعض انه اغتصبها بعلم العائلة

وكانت الشابة المغدورة على وشك الارتباط رسمياً بشاب سوري يدعى محمد الشامي.

وأشارت مصادر إلى أن عائلة طيبة وافقت على زواجها من الشاب السوري في البداية، لكنهم رفضوا الأمر لاحقاً.

نشرت طيبة هذه الصورة مع حبيبها السوري
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واستقرت طيبة قبل مقتلها في اسطنبول، ثم عادت إلى العراق بضغط من والدتها.

تهديدات بالقتل

وأعلنت طيبة قبل وفاتها أنها تلقت تهديدات عديدة بالقتل.

وناشدت طيبة عبر حسابها على “انستجرام” السلطات الأمنية لحمايتها.

أنهى والد البلوجر العراقية حياتها خنقاً

وانتشر حينها عبر مواقع التواصل، وسم “احموا طيبة”، ولكن دون جدوى.

هذا وقد أقدم الأب على تسليم نفسه، معترفاً بقتل ابنته بذريعة “الشرف“.

شرف مزيف

وأبدى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من السلطات التي لم توفر حماية للبلوجر العراقية، رغم استغاثاتها المتكررة.

هذا وقد علقت منظمة “آيسن” لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في العراق على الجريمة واصفةً إياها بالجريمة تحت مسمى “الشرف المزيف”.

وكشفت المنظمة أن طيبة العلي جاءت إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25، وتم تهديدها منذ دخولها العراق عدة مرات من قبل عائلتها.

وأشارت المنظمة إلى أن طيبة العلي أكدت تعرضها لتلك التهديدات عبر عدة استغاثات نشرتها مرارا وتكرارا عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وأوضحت المنظمة أن الشابة قتلت على يد والدها عبر خنقها وهي نائمة.

ونوهت المنظمة أيضاً إلى أن الجريمة حدثت بعد نقل طيبة قسراً من بغداد إلى محافظة الديوانية.

حق طيبة العلي

ودشن الناشطون الآن هاشتاج #حق_طيبة_العلي، وطالبوا بمحاسبة الجناة وتشريع قوانين تحمي النساء والفتيات من العنف الأسري.

وذكرت إحصاءات منظمات غير حكومية، أن العراق سجل في عام 2021 نحو 72 حالة قتل بحق نساء.

ووجدت جثث بعض الضحايا ملقاة في الشارع، فيما يعتقد أن جزءا منها مرتبط بجرائم الشرف.

وسبق أن ذكر تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر في يونيو 2018 أنه على الرغم من عدم معرفة عدد جرائم الشرف في العراق، فإن التقديرات تشير إلى وقوع مئات من الفتيات والنساء ضحايا لجرائم الشرف كل عام.

وأكد التقرير أنه يجري الإبلاغ عن معظم هذه الجرائم على أنها جرائم انتحار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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