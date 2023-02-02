طيبة العلي.. بلوجر عراقية قتلها والدها أثناء نومها تحت ذريعة “الشرف”

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وطن– لا تزال جريمة قتل البلوجر العراقية، طيبة العلي، تتصدر حديث الأوساط العراقية الغاضبة، بينما تتكشف مزيداً من التفاصيل المفاجئة.

عادت لحضور خليجي 25

فقد أقدم والد طيبة العلي، على خنقها أثناء نومها، وذلك بعد عودتها مباشرة من تركيا إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن طيبة هربت إلى تركيا قبل فترة بسبب تحرش شقيقها بها.

#حق_طيبة_العلي

سنه ٢٠١٧ اخوها اغت__صبها

راحت طيبة لوالدها على اعتبار (الاب سند)شكتله وحجتله

ابوها ماأخذ اي اجراء ليش؟

لان اخوها ولد وهي بنية

راحت الامها نفس الوضع

طيبة صارت بين خيارين

🔺️لو تظل بالبيت وكل يوم (اخوها) يمر عليها

🔺️لو تنهزم (تشلح)

((يتبع))👇👇 pic.twitter.com/tCngvnDQSS — nouran.al_anzi (@nouran285) February 1, 2023

وكانت الشابة المغدورة على وشك الارتباط رسمياً بشاب سوري يدعى محمد الشامي.

وأشارت مصادر إلى أن عائلة طيبة وافقت على زواجها من الشاب السوري في البداية، لكنهم رفضوا الأمر لاحقاً.

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واستقرت طيبة قبل مقتلها في اسطنبول، ثم عادت إلى العراق بضغط من والدتها.

تهديدات بالقتل

وأعلنت طيبة قبل وفاتها أنها تلقت تهديدات عديدة بالقتل.

وناشدت طيبة عبر حسابها على “انستجرام” السلطات الأمنية لحمايتها.

وانتشر حينها عبر مواقع التواصل، وسم “احموا طيبة”، ولكن دون جدوى.

هذا وقد أقدم الأب على تسليم نفسه، معترفاً بقتل ابنته بذريعة “الشرف“.

شرف مزيف

وأبدى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من السلطات التي لم توفر حماية للبلوجر العراقية، رغم استغاثاتها المتكررة.

هذا وقد علقت منظمة “آيسن” لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في العراق على الجريمة واصفةً إياها بالجريمة تحت مسمى “الشرف المزيف”.

وكشفت المنظمة أن طيبة العلي جاءت إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25، وتم تهديدها منذ دخولها العراق عدة مرات من قبل عائلتها.

وأشارت المنظمة إلى أن طيبة العلي أكدت تعرضها لتلك التهديدات عبر عدة استغاثات نشرتها مرارا وتكرارا عبر حسابها على موقع إنستغرام.

هذان العار الد يوث علي كاظم وابنه مغت صب اخته #طيبة_العلي

الاب لم يشعر بالعار حين اغت ب ابنه ابنته ، لكنه شعر بالعار لانها هربت منهم واختارت ان تتزوج حبيبها حسب الشرع والقانون

حذاء طيبة اغلى من شرفكم

انتو العار .. افضحوهم #حق_طيبه #حق_طيبة_العلي pic.twitter.com/0Js09ZibD8 — Tokyo (@Tokyo11001) February 2, 2023

وأوضحت المنظمة أن الشابة قتلت على يد والدها عبر خنقها وهي نائمة.

ونوهت المنظمة أيضاً إلى أن الجريمة حدثت بعد نقل طيبة قسراً من بغداد إلى محافظة الديوانية.

حق طيبة العلي

ودشن الناشطون الآن هاشتاج #حق_طيبة_العلي، وطالبوا بمحاسبة الجناة وتشريع قوانين تحمي النساء والفتيات من العنف الأسري.

دعاة الشرف بلا شرف — والعار يقتل بحجة العار اخ يتحرش و اب يقتلها خنقاً بحجة غسل العار من جديد و بأيادي مكتوفة لانستطيع سوى التعزية ( الى رحمة الشابة طيبة ) الاب سند ولكن انت وحش مجرررم #حق_طيبة_العلي pic.twitter.com/BOKLzBFpE8 — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) February 1, 2023

وذكرت إحصاءات منظمات غير حكومية، أن العراق سجل في عام 2021 نحو 72 حالة قتل بحق نساء.

ووجدت جثث بعض الضحايا ملقاة في الشارع، فيما يعتقد أن جزءا منها مرتبط بجرائم الشرف.

وسبق أن ذكر تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر في يونيو 2018 أنه على الرغم من عدم معرفة عدد جرائم الشرف في العراق، فإن التقديرات تشير إلى وقوع مئات من الفتيات والنساء ضحايا لجرائم الشرف كل عام.

وأكد التقرير أنه يجري الإبلاغ عن معظم هذه الجرائم على أنها جرائم انتحار.