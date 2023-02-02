الخميس, فبراير 2, 2023
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حياتنا

طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام (شاهد)

أكدت الدراسات أن النوبات القلبية والمشاكل المتعلقة بأمراض القلب أكثر شيوعًا في ساعات الصباح خلال فصل الشتاء

كتب رفيف عبدالله
طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام (شاهد) watanserb.com
الطبيب محمد كريم العشي
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وطن- توفي الطبيب الفلسطيني الشاب، محمد كريم العشي، بشكل مفاجئ، وسط صدمة عائلته وأصدقائه.

وذكر أصدقاء محمد كريم العشي – وهو من قطاع غزة –  إنه توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي كان قد حذر منه قبل أيام فقط من وفاته.

إهمال

حيث كتب الطبيب الراحل عبر حسابه على “فيسبوك” في 18 يناير الماضي : “من أسباب توقف القلب والموت المفاجئ إنو نحن مهملون جداً فيما يخص صحتنا وصيانة أجسامنا”.

وفقًا للدراسات، تكون النوبات القلبية والمشاكل المتعلقة بأمراض القلب أكثر شيوعًا في ساعات الصباح خلال فصل الشتاء.

كما تكثر فرص الإصابة بالنوبات القلبية في فصل الشتاء، حيث يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ نفس الكمية من الدم نتيجة ارتفاع ضغط الدم وتضيق الأوعية الدموية.

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صحة القلب وفصل الشتاء

وفقًا للدكتور هشام أحمد، استشاري أمراض القلب بمستشفى أمريتا، كوتشي، فإن درجة الحرارة بالخارج لها علاقة عكسية بضغط الدم.

حيث يقول:”على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ نفس الكمية من الدم خلال فصل الشتاء نتيجة لارتفاع ضغط الدم. ولأن شرايين الدم لدينا ضيقة، لكي تحافظ على استقرار درجة حرارة الجسم، فإن هذا يزيد من تدفق الدم إلى الجسم. ونتيجة لذلك، يتناقص تدفق الدم إلى الجلد والأطراف البعيدة عن القلب.”

الطبيب الراحل محمد العشي
حذر العشي من توقف القلب المفاجئ بسبب الإهمال

وبهذا، يزيد الطقس البارد من احتمال تشكل جلطة دموية قاتلة داخل الجسم.

وأضاف الدكتور أحمد لصحيفة indiatoday: “تشير الدلائل الحديثة إلى أن هذا ناتج عادةً عن ارتفاع ضغط الدم في الصباح. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلال في الهرمونات المتعاطفة في الصباح، مما يزيد من مخاطر الإصابة.”
عوامل الخطر

وبسبب التغيرات الهرمونية، هناك ارتفاع في مستويات عوامل التخثر، وخاصة الفيبرينوجين. وفي فصل الشتاء، يتسبب الجهاز العصبي الودي في انقباض الأوعية الدموية، ويحافظ نظام الجسم التنظيمي على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث النوبات في فصل الشتاء من تمزق اللويحات بسبب ارتفاع الدم.

في الواقع، تزداد فرص حدوث المشكلة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد احتمالية إصابتهم بنوبة قلبية بسبب الشعور بالخمول في الشتاء وزيادة الوزن. حتى أن الناس ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والكوليسترول.

هناك عامل آخر يؤثر على القلب وهو انخفاض التعرض لفيتامين د. وقد أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وصحة الأوعية الدموية. يرتبط انخفاض تناول فيتامين د ارتباطًا مباشرًا بمشاكل القلب.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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