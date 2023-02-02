الخميس, فبراير 2, 2023
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حياتنا

جنس فموي ولحظات مثيرة داخل أحد قطارات لندن والشرطة تلاحق المتورطين (شاهد)

الشرطة البريطانية تُلاحق رجلا و إمرأة ظهرا يمارسان الجنس داخل قطار في أحد ضواحي لندن

كتب خالد الأحمد
ممارسة الجنس في قطارات لندن watanserb.com
قطارات لندن
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وطن – تبحث شرطة النقل البريطانية عن رجل و إمرأة تم التقاط مقطع فيديو لهما، أثناء ممارسة الجنس داخل عربة في أحد قطارت لندن؛ ناشطون توصلوا إلى مقطع فيديو يُوثق لقطات مثيرة وغير متوقعة للزوجين بينما كانا يمارسان الجنس الفموي دون الاهتمام بمن حولهم.

مشاهد مخلة داخل أحد قطارات لندن

وانتشر مقطع الفيديو المثير على نطاق واسع بعد أن قام أحد الركاب بتصوير الشخصين وهما يتجهان نحو المقعد الخلفي لعربة في أحد قطارات لندن.

وفي سياق ردود الأفعال، قال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية إن السلطات أُبلغت بالحادث وأصدرت نداءًا للحصول على معلومات إضافية في الغرض.

رجل وامرأة يمارسان الجنس في أحد قطارات لندن

وقال ذات المتحدث لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية “نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ونجري استفسارات بشأنه”.

وتابع: “يُطلب من أي شخص شاهد ما حدث أو لديه أي معلومات الاتصال بـ السلطات المعنية”.

إلى ذلك، يظهر في مقطع الحادثة، الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، امرأة تمارس الجنس مع زوجها.

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جلست المرأة على مقعد أخضر داخل عربة في أحد القطارات بلندن، وقد كانت ترتدي فستانا ضيقا بالكاد يلامس ساقيها، قبل أن تبدأ العلاقة الحميمية بينهما”.

المثير للاهتمام أنه عندما أدركت المرأة أنه يتم تصويرها، سرعان ما أغلقت ساقيها، ورفعت إصبعها الأوسط إلى المصور.

عندما انتبهت المرأة لكاميرا الهاتف سارعت إلى الصراخ وإغلاق ساقيها

شاهد عيان يتحدث عن تفاصيل مثيرة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث الرجل الذي قام بتوثيق مقطع الفيديو، لأول مرة في تصريحات إلى وسائل إعلام بريطانية، ولفت أن الحادثة وقعت الخميس الماضي (26 يناير).

وقال شاهد العيان: “صعد حوالي عشرة منا إلى هذه العربة وكنا جميعًا نتحادث، ثم نزلنا واحدًا تلو الآخر في محطات مختلفة”.

وعقب بقوله: “ثم من محطة واتفورد فصاعدًا، اعتقدت أنني كنت وحدي ولكن يبدو أن شخصين كانوا ورائي قد بدؤوا ممارسة الجنس”.

وأضاف: “لقد قمت بإرسال رسالة نصية إلى صديقي قلت له إنني لا أصدق ما رأيته للتو وقال لي أنا أيضا لا أصدقك”.

كما تابع حديثه قائلا: “لم يهتم الرجل بينما كنت أصوره، أعتقد أنه كان يبلغ من العمر 60 عامًا، مرتديًا نظارات، وبدلة كاملة تحت معطفه، كان يضحك ولم يهتم على الإطلاق”.

وأردف: “لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض، كانوا يتحدثون فقط في المجموعة التي جلسنا معها لا أحد منا يعرف بعضنا البعض”.

بعد أن رصدت المرأة كاميرا الهاتف، سارعت إلى الصراخ في وجه الرجل بسبب التقاط صور لها.

قبل أن يشير إليهما (مُصور الفيديو) بأنهما بالفعل موضوع مراقبة كاميرا مثبتة داخل المقطورة، تبث بطريقة مباشرة إلى أحد مراكز الشرطة في المنطقة.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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