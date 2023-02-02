الخميس, فبراير 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21
رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

باريس سان جيرمان يحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2023
- Advertisement -

وطن- يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوزه على مونبيليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام الجولة ال21.

وافتتح الفريق الضيف باريس سان جيرمان (البي أس جي)، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال55، عن طريق اللاعب فابيان رويز بينا.

كما وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني لصالح الفريق الباريسي عند الدقيقة ال72.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

وقلص فريق مونبيليه نتيجة المباراة بهدف وحيد للفريق في الدقيقة ال89، من توقيع اللاعب أرنود نور الدين.

كما وعاد باريس سان جيرمان ليسجل هدف النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة ال92 مع نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب وارن إيمري.

- Advertisement -

وخاض المتصدر باريس سان جيرمان 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مبارتين حتى الآن.

ميسي لاعب باريس سان جيرمان
ميسي لاعب باريس سان جيرمان

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وآتى جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال21، فيما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 51 نقطة.

(2) أولمبيك مارسيليا 46 نقطة.

(3) لانس 45 نقطة.

(4) موناكو 41 نقطة.

(5) رين 40 نقطة.

(6) ليل 35 نقطة.

(7) لوريان 35 نقطة.

(8) نيس 31 نقطة.

(9) كلير مونت 30 نقطة.

(10) أولمبيك ليون 29 نقطة.

(11) ريمس 29 نقطة.

(12) تولوز 29 نقطة.

(13) نانت 22 نقطة.

(14) مونبيليه 20 نقطة.

(15) بريست 19 نقطة.

(16) تروا 19 نقطة.

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

(17) أجاكسيو 19 نقطة.

(18) ستراسبورغ 15 نقطة.

(19) أوكسير 13 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي 2022-2023 بمواجهة باريس سان جيرمان وتولوز، كما وستختتم بمواجهة أولمبيك مارسيليا أمام نيس.

مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه
مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه
المصدروطن + الدوري الفرنسي + باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

رياضة

سفيان بوفال يُوقع مع الريان القطري (فيديو)

رياضة

سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

رياضة

حكيم زياش قريب من التوقيع مع باريس سان جيرمان

رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة الـ20

رياضة

بعد ارتباطه بنابولي.. المغربي أوناحي يُوقع مع مارسيليا وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

“ميجا هاتريك” تاريخي بتوقيع مبابي في كأس فرنسا 2023 (شاهد)

رياضة

مُستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان على المحَك وتقارير تكشف آخر التطورات

رياضة

ليونيل ميسي يُبلغ نادي الهلال السعودي بقراره بعد العرض المُغري

رياضة

ملحمة كروية ممتعة.. باريس سان جيرمان بطل كأس موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر (شاهد)

رياضة

مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

رياضة

رقم فلكي .. كم سيجني باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض 2023؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذي هي كبسولات القهوة الأسوأ لصحتك وفقًا لـ60 مليون مستهلك

نادين الراسي بدون ملابس داخل عيادة طبية والمُعالج ابنها (فيديو)

صحيفة إماراتية: قطر أرسلت شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين لإفشال الوساطة العمانية!

للحفاظ على البطارية..أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها عند شحن الهاتف

أنجلينا جولي تنسى صراعها مع طليقها بمواساة الناجيات من داعش في العراق (شاهد)

في ظل حكم “السيسي”..كنيسة مصرية تقدم جائزة “فرخة” لإحدى المسابقات (شاهد)

دراسة دنماركية:إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ملكة جمال كرواتيا في وصلة رقص عارية وتطلب من متابعيها طلباً غريباً (شاهد)

الشيخ سعود الشريم يودع الحرم المكي بأبيات مؤثرة وحزن يعم تويتر بعد إحالته إلى المعاش

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC