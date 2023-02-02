ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

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وطن- يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوزه على مونبيليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام الجولة ال21.

وافتتح الفريق الضيف باريس سان جيرمان (البي أس جي)، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال55، عن طريق اللاعب فابيان رويز بينا.

كما وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني لصالح الفريق الباريسي عند الدقيقة ال72.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

وقلص فريق مونبيليه نتيجة المباراة بهدف وحيد للفريق في الدقيقة ال89، من توقيع اللاعب أرنود نور الدين.

📺 أقوى اللحظات | مونبلييه 1 – 3 باريس سان جيرمان I فابيان رويز، ميسي، زائير إيمري⚽️#𝐌𝐇𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆

pic.twitter.com/gAaSTDK7Kl — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 2, 2023

كما وعاد باريس سان جيرمان ليسجل هدف النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة ال92 مع نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب وارن إيمري.

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وخاض المتصدر باريس سان جيرمان 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مبارتين حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وآتى جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال21، فيما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 51 نقطة.

(2) أولمبيك مارسيليا 46 نقطة.

(3) لانس 45 نقطة.

(4) موناكو 41 نقطة.

(5) رين 40 نقطة.

(6) ليل 35 نقطة.

(7) لوريان 35 نقطة.

(8) نيس 31 نقطة.

(9) كلير مونت 30 نقطة.

(10) أولمبيك ليون 29 نقطة.

🇫🇷 | ترتيب #الدوري_الفرنسي

⚽️ | ترتيب الهدافين

🅰️ | ترتيب صناع الاهداف

🔢 | نتائج مباريات الجولة

⬅️ | المباراة القادمه 🔴 بعد الجولة 21 pic.twitter.com/w4ja8EdyWG — ماڪس | News 🗞️ (@7DexU) February 1, 2023

(11) ريمس 29 نقطة.

(12) تولوز 29 نقطة.

(13) نانت 22 نقطة.

(14) مونبيليه 20 نقطة.

(15) بريست 19 نقطة.

(16) تروا 19 نقطة.

(17) أجاكسيو 19 نقطة.

(18) ستراسبورغ 15 نقطة.

(19) أوكسير 13 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

في مباراة غاب عنها نيمار وأصيب خلالها مبابي وراموس ⛔❌ ▪ميسي يقود باريس سان جيرمان لفوز خارج الديار على حساب مونبلييه بثلاثية مقابل هدف ليعزز موقع الفريق الباريسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة. 🇫🇷🔝 pic.twitter.com/SU95qWxsWF — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2023

وستنطلق منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي 2022-2023 بمواجهة باريس سان جيرمان وتولوز، كما وستختتم بمواجهة أولمبيك مارسيليا أمام نيس.