تايلور سويفت بإطلالة عارية وترقص مع متحول جنسياً (فيديو)

- Advertisement -

وطن– لا يمكن أن يكون الفيديو الجديد لتايلور سويفت أكثر إغراءً، حيث تتلوى عارية وسط دخان باللون الأرجواني للترويج لأغنيتها المنفردة الأخيرة.

النجمة الأمريكية البالغة من العمر 33 عامًا تقفز فرحاً مع المتحول جنسياً ليث آشلي ، بينما تغني Lavender Haze من ألبومها Midnights الذي تم إصداره في أكتوبر.

ملابس داخلية ورقص

تدور أحداث الفيديو في سبعينيات القرن الماضي ، كما يظهر من الملابس القديمة ومعدات الكاميرا المعروضة.

ويبدأ الفيديو مع وضع تايلور سويفت على سرير تغني بملابس داخلية بيضاء وقميص أزرق واسع.

ثم انتقلت الكاميرا إلى ليث البالغ من العمر 33 عامًا وعضلات صدره.

- Advertisement -

عندما تنفجر أعمدة الدخان من السرير ، تنهض تايلور وتبدأ بالرقص بفرح بمفردها.

توقعات الطقس!

ثم تنتقل إلى الأريكة بمفردها وهي ترتدي روب استحمام ، وتراقب ليث وهو يقدم توقعات الطقس على تلفزيونها.

بعد لحظة من الزحف في كل مكان ، تخلع تايلور سويفت ملابسها وكتفيها العاريان معروضتان قبل أن تنطلق عارية في الماء المصبوغ بلون اللافندر (الأرجواني).

ثم تستكمل تايلور التصوير وهي ترتدي المزيد من الملابس الداخلية قبل احتضانها لرجل الطقس. وتواصل الرقص مع حبيبها وسط المزيد من الدخان حيث كان يسحبها بشكل متكرر بالقرب منه.

الألبوم العاشر

Midnights هو ألبوم استوديو تايلور العاشر والأول منذ عام 2020.

إنه مستوحى من “ليالي الأرق” لنجم Shake It Off.

في غضون ذلك ، في ديسمبر ، كانت تايلور تشعر بالقلق على سلامتها قبل جولتها العالمية القادمة “Eras” للترويج للألبوم الجديد بعد أن قامت مجموعة صديقة للبيئة بتسريب تفاصيل خطط سفرها.

كانت النجمة المولودة في بنسلفانيا ، والتي بدأ جدول أعمالها المزدحم في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في مارس ، قد استغنت في السابق عن الآلاف من استخدام أحدث التقنيات لإبقاء موقع طائرتها الخاصة بعيدًا عن أعين المتطفلين بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

ذُكر أن تايلور ، التي تمت ملاحقتها في مناسبات عديدة في الماضي ، أصيبت بالرعب من التسريب وتركها مفتوحة على مصراعيها للانتهاكات الأمنية ووجود “هدف لها في كل مكان تذهب إليه”.