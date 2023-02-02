الجمعة, فبراير 3, 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

مبابي سيغب 3 أسابيع عن صفوف باريس سان جيرمان بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة مبابي watanserb.com
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وطن- كشف نادي باريس سان جيرمان، الخميس، تفاصيل إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، مهاجم النادي الباريسي، التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام مونبيليه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: “بعد الفحوصات الطبية لكليان مبابي يعاني من تمزق على مستوى الفخذ اليسرى”.

إصابة مبابي لاعب باريس سان جيرمان

وأضاف النادي، ” تقدر مدة غياب كيليان مبابي 3 أسابيع عن الفريق”.

كما وأشار نادي باريس سان جيرمان، بشأن إصابة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ” سيخضع راموس إلى فحوصات طبية إضافية”. دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى بشأن إصابته.

وكان الثنائي مبابي وراموس قد تعرضا للإصابة في المباراة الماضية مونبيليه، خرج الاثنين على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

غياب مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ

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وسيغيب الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان، عن معركة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام بايرن ميونخ (البافاري)، المقرر إقامتها في ال14 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

مبابي لاعب باريس سان جيرمان
مبابي لاعب باريس سان جيرمان

كما وسيفتقد باريس سان جيرمان خدمات اللاعب الفرنسي مبابي، في 7 مباريات قادمة للفريق الباريسي، من أبرزها مواجهة أولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا، وموناكو وليل في منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

الدوري الفرنسي الممتاز

ويضاف كيليان مبابي إلى قائمة المصابين في فريق باريس سان جيرمان، برفقة البرازيلي نيمار جونيور، الذي يعاني من الإرهاق العضلي.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان، السبت، أمام منافسه تولوز، في افتتاح منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023.

إصابة مبابي
إصابة مبابي

ويحافظ الفريق الباريسي حامل اللقب على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 46 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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