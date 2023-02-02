باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

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وطن- كشف نادي باريس سان جيرمان، الخميس، تفاصيل إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، مهاجم النادي الباريسي، التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام مونبيليه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: “بعد الفحوصات الطبية لكليان مبابي يعاني من تمزق على مستوى الفخذ اليسرى”.

إصابة مبابي لاعب باريس سان جيرمان

وأضاف النادي، ” تقدر مدة غياب كيليان مبابي 3 أسابيع عن الفريق”.

كما وأشار نادي باريس سان جيرمان، بشأن إصابة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ” سيخضع راموس إلى فحوصات طبية إضافية”. دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى بشأن إصابته.

🚨 نادي باريس يعلن أن كيليان مبابي يعاني من اصاب بالفخذ الأيسر ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثلاث أسابيع

• بالتالي تأكد غيابه عن ذهاب بايرن ميونخ 🔥 pic.twitter.com/0uPVAUydQ9 — EPL World (@EPLworld) February 2, 2023

وكان الثنائي مبابي وراموس قد تعرضا للإصابة في المباراة الماضية مونبيليه، خرج الاثنين على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

غياب مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ

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وسيغيب الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان، عن معركة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام بايرن ميونخ (البافاري)، المقرر إقامتها في ال14 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

كما وسيفتقد باريس سان جيرمان خدمات اللاعب الفرنسي مبابي، في 7 مباريات قادمة للفريق الباريسي، من أبرزها مواجهة أولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا، وموناكو وليل في منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

الدوري الفرنسي الممتاز

ويضاف كيليان مبابي إلى قائمة المصابين في فريق باريس سان جيرمان، برفقة البرازيلي نيمار جونيور، الذي يعاني من الإرهاق العضلي.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان، السبت، أمام منافسه تولوز، في افتتاح منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023.

ويحافظ الفريق الباريسي حامل اللقب على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 46 نقطة حتى يومنا هذا.