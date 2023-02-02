الخميس, فبراير 2, 2023
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الشيخ سعود الشريم يودع الحرم المكي بأبيات مؤثرة وحزن يعم تويتر بعد إحالته إلى المعاش

الشيخ سعود الشريم عين إماما للحرم المكي قبل 32 عاما بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز

كتب سالم حنفي
إمام الحرم المكي سعود الشريم watanserb.com
إمام الحرم المكي سعود الشريم
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وطن- أفادت أنباء بأن إمام الحرم المكي سعود الشريم قد أحيل للتقاعد من إمامة المصلين والخطابة من الحرم بعد نحو أكثر من 32 عاما.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي يؤكد ذلك، إلى أن الكثير من الحسابات السعودية الشهيرة على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد أكدت ذلك.

ونقلت حسابات موثوقة الخبر، مشيرة إلى الشيخ سعود الشريم قد أحيل للتقاعد من غمامة الحرم فعليا، حيث نقلوا عنه غزله أبياتا شعرية يودع فيها الحرم المكي.

وقال حساب “وش سالفة الهاشتاج” الشهير والموثوق في تغريدة له: “الشيخ سعود الشريم يودع إمامة المسجد الحرام بعد ٣٢ سنة بهذه الأبيات المُؤثّرة: ثلاثون عامًا ثم عامان إثرها.. حفظت بها ديني وسمتي و خامتي ..فالله كم آثرت حقًّا جواره.. فإن جوار البيت طوقُ حمامتي”.

الشيخ سعود الشريم يودع إمامة المسجد الحرام بعد ٣٢ سنة
الشيخ سعود الشريم يودع إمامة المسجد الحرام بعد ٣٢ سنة

حزن كبير يعم مواقع التواصل

وتصدر وسم “سعود الشريم” موقع التدوين المصغر في السعودية، حيث عبر فيه المغردون عن شكرهم لإمام الحرم على ما قدمه خدمة للإسلام والمسلمين، وقيامه بهذه المسؤولية على أكمل وجه، في حين عبر آخرون عن حزنهم لسماع هذا الخبر.

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وفي هذا السياق، قالت مغردة معبرة عن صدمتها وحزنها لفراق الشيخ سعود الشريم عن الحرم المكي:” آلمني جدا فراقه عن أروقة الحرم المكي..لم أصدق الخبر من أول وهلته.. تمالكت الصبر ظننت أنه إشاعة. عقلي لم يستوعب الخبر، و منصدم أني لم أسمع صوته حتى في شهر رمضان. ياآلله يارب ياسميع الدعاء انت بصير بحاله وداعا شيخنا المبارك سعود الشريم اسأل الله أن يردك عاجلا غير آجل”.

وقالت مغردة أخرى معبرة عن حزنها أيضا لسماعها الخبر:” يازينه ليته يرجع رمضان من دونه مره لا”.

وعبرت مغردة أخرى عن حبها للشيخ سعود الشريم، قائلة:” يا اجمل صوت يلامس مسمعي ليتك كملت معنا رمضان”.

ودعا المغرد “عبدالعزيز” الله قائلا:”اللهم كما ارجعت موسى الى امه ، ارجع ي الله شيخنا سعود الشريم الى محرابه في الحرم”.

وقالت المغردة “مفازة“:” بابتعادك عن الإمامة سقطت منارة من منارات الحرم … حفظك الله اينما كنت.”

وتساءلت مغردة قائلة:”لا أعلم كيف سيكون رمضاننا بدون شيخنا سعود الشريم اللهم اجبر كسرنا على فراق شيخنا .وتولاه يارب بحفظك ورعايتك أينما كان”.

من هو سعود الشريم

وعُرِف الشيخ سعود الشريم بصوته الرخيم وإحساسه المرهف واطلاعه الواسع على قواعد الترتيل، ويسميه مُحِبُّوه “ريحانة الحرم” نسبة لاشتغاله كإمام للمسلمين بالحرم المكي.

وُلد الشيخ سعود الشريم واسمه الكامل سعود بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم بن محمد بن شريم سنة 1965م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لأسرة ذات حسب ونسب.

ترعرع الشيخ سعود الشريم منذ طفولته في وسط محافظ يعطي للإسلام ما يستحقه من تقدير واهتمام، ويولي القرآن الكريم عناية خاصة وحرصا لا حدود له، الأمر الذي أثَّر في تكوين شخصية سعود الشريم، وساهم في انجذابه لكتاب الله تعالى، فتعلق به وتعلَّمَه وعكف على ضبط قواعد تجويده وترتيله.

وبدأ الشيخ سعود الشريم مساره التعليمي في سن مبكرة، فالتحق بمدرسة عرين خلال المرحلة الابتدائية، وبالمدرسة النموذجية خلال المرحلة الإعدادية، ثم بثانوية اليرموك الشاملة خلال المرحلة الثانوية فتخرج منها سنة 1984م.

بعد ذلك، التحق الشيخ سعود الشريم بكلية أصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فتخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وتخرج منها سنة 1989م، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء فحصل منه على شهادة الماجستير سنة 1993م، لِيُتوِّج مساره الدراسي بنيل شهادة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1996م.

وفي عام 1992 أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيينه إماما للحرم المكي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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