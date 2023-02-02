الشيخ سعود الشريم يودع الحرم المكي بأبيات مؤثرة وحزن يعم تويتر بعد إحالته إلى المعاش

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وطن- أفادت أنباء بأن إمام الحرم المكي سعود الشريم قد أحيل للتقاعد من إمامة المصلين والخطابة من الحرم بعد نحو أكثر من 32 عاما.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي يؤكد ذلك، إلى أن الكثير من الحسابات السعودية الشهيرة على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد أكدت ذلك.

ونقلت حسابات موثوقة الخبر، مشيرة إلى الشيخ سعود الشريم قد أحيل للتقاعد من غمامة الحرم فعليا، حيث نقلوا عنه غزله أبياتا شعرية يودع فيها الحرم المكي.

وقال حساب “وش سالفة الهاشتاج” الشهير والموثوق في تغريدة له: “الشيخ سعود الشريم يودع إمامة المسجد الحرام بعد ٣٢ سنة بهذه الأبيات المُؤثّرة: ثلاثون عامًا ثم عامان إثرها.. حفظت بها ديني وسمتي و خامتي ..فالله كم آثرت حقًّا جواره.. فإن جوار البيت طوقُ حمامتي”.

الشيخ #سعود_الشريم يودع إمامة المسجد الحرام بعد ٣٢ سنة بهذه الأبيات المُؤثّرة:

ثلاثون عامًا ثم عامان إثرها

حفظت بها ديني وسمتي و خامتي

فالله كم آثرت حقًّا جواره

فإن جوار البيت طوقُ حمامتي pic.twitter.com/9kaACA6dd8 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 1, 2023

حزن كبير يعم مواقع التواصل

وتصدر وسم “سعود الشريم” موقع التدوين المصغر في السعودية، حيث عبر فيه المغردون عن شكرهم لإمام الحرم على ما قدمه خدمة للإسلام والمسلمين، وقيامه بهذه المسؤولية على أكمل وجه، في حين عبر آخرون عن حزنهم لسماع هذا الخبر.

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وفي هذا السياق، قالت مغردة معبرة عن صدمتها وحزنها لفراق الشيخ سعود الشريم عن الحرم المكي:” آلمني جدا فراقه عن أروقة الحرم المكي..لم أصدق الخبر من أول وهلته.. تمالكت الصبر ظننت أنه إشاعة. عقلي لم يستوعب الخبر، و منصدم أني لم أسمع صوته حتى في شهر رمضان. ياآلله يارب ياسميع الدعاء انت بصير بحاله وداعا شيخنا المبارك سعود الشريم اسأل الله أن يردك عاجلا غير آجل”.

آلمني جدا فراقه عن أروقة الحرم المكي😭😭😭💔لم أصدق الخبر من أول وهلته..

تمالكت الصبر ظننت أنه إشاعة.

عقلي لم يستوعب الخبر، و منصدم أني لم أسمع صوته حتى في شهر رمضان.

ياآلله يارب ياسميع الدعاء انت بصير بحاله

وداعا شيخنا المبارك #سعود_الشريم اسأل الله أن يردك عاجلا غير آجل pic.twitter.com/5hTv7QNTKY — عائشة 💜أمْــضِي قُدمـاً☔️ (@Ayooohs_1) February 1, 2023

وقالت مغردة أخرى معبرة عن حزنها أيضا لسماعها الخبر:” يازينه ليته يرجع رمضان من دونه مره لا”.

#سعود_الشريم يازينه ليته يرجع رمضان من دونه مره لا🥺🫶🏻🫶🏻💔 — 🖤🐆 (@F4iea) February 2, 2023

وعبرت مغردة أخرى عن حبها للشيخ سعود الشريم، قائلة:” يا اجمل صوت يلامس مسمعي ليتك كملت معنا رمضان”.

يا اجمل صوت يلامس مسمعي ليتك كملت معنا رمضان 😭💔 #سعود_الشريم — 𝑍𝐻𝑅 (@Purit24) February 2, 2023

ودعا المغرد “عبدالعزيز” الله قائلا:”اللهم كما ارجعت موسى الى امه ، ارجع ي الله شيخنا سعود الشريم الى محرابه في الحرم”.

اللهم كما ارجعت موسى الى امه ، ارجع ي الله شيخنا سعود الشريم الى محرابه في الحرم #سعود_الشريم — عبدالعزيز (@azmqht) February 2, 2023

وقالت المغردة “مفازة“:” بابتعادك عن الإمامة سقطت منارة من منارات الحرم … حفظك الله اينما كنت.”

#سعود_الشريم

بابتعادك عن الإمامة سقطت منارة من منارات الحرم …

حفظك الله اينما كنت.. — مفازه (@mfaz00) February 2, 2023

وتساءلت مغردة قائلة:”لا أعلم كيف سيكون رمضاننا بدون شيخنا سعود الشريم اللهم اجبر كسرنا على فراق شيخنا .وتولاه يارب بحفظك ورعايتك أينما كان”.

لا أعلم كيف سيكون رمضاننا بدون شيخنا #سعود_الشريم اللهم اجبر كسرنا على فراق شيخنا .وتولاه يارب بحفظك ورعايتك أينما كان . 💔😭 — روح وريحان (@Raihann06) February 2, 2023

من هو سعود الشريم

وعُرِف الشيخ سعود الشريم بصوته الرخيم وإحساسه المرهف واطلاعه الواسع على قواعد الترتيل، ويسميه مُحِبُّوه “ريحانة الحرم” نسبة لاشتغاله كإمام للمسلمين بالحرم المكي.

وُلد الشيخ سعود الشريم واسمه الكامل سعود بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم بن محمد بن شريم سنة 1965م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لأسرة ذات حسب ونسب.

ترعرع الشيخ سعود الشريم منذ طفولته في وسط محافظ يعطي للإسلام ما يستحقه من تقدير واهتمام، ويولي القرآن الكريم عناية خاصة وحرصا لا حدود له، الأمر الذي أثَّر في تكوين شخصية سعود الشريم، وساهم في انجذابه لكتاب الله تعالى، فتعلق به وتعلَّمَه وعكف على ضبط قواعد تجويده وترتيله.

وبدأ الشيخ سعود الشريم مساره التعليمي في سن مبكرة، فالتحق بمدرسة عرين خلال المرحلة الابتدائية، وبالمدرسة النموذجية خلال المرحلة الإعدادية، ثم بثانوية اليرموك الشاملة خلال المرحلة الثانوية فتخرج منها سنة 1984م.

بعد ذلك، التحق الشيخ سعود الشريم بكلية أصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فتخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وتخرج منها سنة 1989م، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء فحصل منه على شهادة الماجستير سنة 1993م، لِيُتوِّج مساره الدراسي بنيل شهادة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1996م.

وفي عام 1992 أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيينه إماما للحرم المكي.