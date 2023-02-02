السيدة الجليلة وإطلالة مميزة خلال افتتاح أول مركز للتوحد في سلطنة عُمان (شاهد)

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وطن – افتتحت السيدة الجليلة، حرم سلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الخميس، المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب؛ وظهرت السيدة الجليلة في إطلالة مشرقة أثارت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

السيدة الجليلة تفتح مركزا للتوحد في ولاية السيب

وأفادت وسائل إعلام محلية في سلطنة عُمان، بافتتاح عهد البوسعيدية المعروفة بإسم السيدة الجليلة، حرم سلطان عمان السلطان هيثم بن علي، مساء اليوم الخميس للمركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب.

صور 📸| #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم /حفظها الله ورعاها/ تتفضّل بافتتاح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب pic.twitter.com/eWzGPWXdUw — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) February 2, 2023

وقع تشييد هذا المركز على مساحة إجمالية تبلغ 23 ألفًا و600 متر مربع، فيما بلغت مساحة المبنى 5 آلاف و225 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليونين و500 ألف ريال عماني، ويستوعب 120 حالةً من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

وقد صُمم لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى مرحلة البلوغ، باستخدام برامج معتمدة عالميًّا تمكنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع.

وفي هذا الصدد، أظهرت صور ومقاطع فيديو السيدة الجليلة وهي تطلع على التجهيزات والمعدات الحديثة التي تقدم من خلالها أفضل العلاجات كالعلاج السلوكي، الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

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المميز في هذا المركز، أنه الأول من نوعه في سلطنة عمان، و يأتي نتيجة شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها- تتفضّل بافتتاح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب.#سلطنة_عمان pic.twitter.com/DbDMVCiYOO — شؤون البلاط السلطاني ــ سلطنة عُمان (@Oman_rca) February 2, 2023

إطلالة السيدة الجليلة تشد انتباه السوشيال ميديا

وظهرت السيدة الجليلة وهي تتجول في أروقة المركز رفقة عدد من القائمين عليه، وسط ترحيبهم الكبير بزيارتها.

وخلال ختام الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح المركز، تقبلت السيدة الجليلة هدية تذكارية قدمتها الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

تفضلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها-اليوم بافتتاح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب pic.twitter.com/ffjAzG3Efj — ميساء الزدجالي (@meesa85) February 2, 2023

أثارت زيارة السيدة الجليلة و افتتاحها المركز الأول من نوعه لـ طيف التوحد بسلطنة عمان، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علقت الدكتورة “منى بنت فهد آل سعيد” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قائلة “تشرفت اليوم أن أكون بمعية السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظها الله ورعاها – في افتتاح المركز الوطني للتوحد،والذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان”.

وتابعت “إنها لفتة كريمة من السيدة الجليلة تجاه هذه المجموعة من أبناء وبنات الوطن الذين يستحقون كل الاهتمام والرعاية”.

تشرفت اليوم أن أكون بمعية السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظها الله ورعاها – في افتتاح المركز الوطني للتوحد،والذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان. إنها لفتة كريمة من السيدة الجليلة تجاه هذه المجموعة من أبناء وبنات الوطن الذين يستحقون كل الاهتمام والرعاية. pic.twitter.com/SEQbcZIUT2 — Mona Al Said (@MonaFahad13) February 2, 2023

وعلق الناشط “سالم راشد الرشيدي” قائلا “حفظ الله السيده الجليله ومواقفها المشرفه والمفرحه لكل عماني وعمانيه الاهتمام بهاذي الفئه اعظم نجاح لنا حفظ الله عمان وجلالة السلطان”.

حفظ الله السيده الجليله ومواقفها المشرفه والمفرحه لكل عماني وعمانيه الاهتمام بهاذي الفئه اعظم نجاح لنا حفظ الله عمان وجلالة السلطان — سالم راشد الرشيدي (@RahidiSalim) February 2, 2023

وفي سياق متصل أيضاً، شاركت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تحمل تواريخ لعدد زيارات السيدة الجليلة في مختلف مناطق السلطنة.

ومنها الصورة التي شاركها الناشط “سعيد بن عبد الله العماني” والتي تُوثق 13 زيارة قامت خلالها السيدة الجليلة بافتتاح أو دعم مرفق عمومي لغايات تعليمية أو صحية أو إنسانية، وكان آخرها افتتاح المركز الوطني للتوحد بمنطقة الخوض في ولاية السيب.

وتأتي هذه الزيارة إلى ولاية السيب، من قبل السيدة الجليلة، ضمن سلسلة زيارات انطلقت في تأديتها منذ أيام في مختلف ولايات سلطنة عُمان بهدف دعم المبادرات التنموية والمجتمعية في السلطنة.