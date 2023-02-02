الخميس, فبراير 2, 2023
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السيدة الجليلة وإطلالة مميزة خلال افتتاح أول مركز للتوحد في سلطنة عُمان (شاهد)

السيدة الجليلة افتتحت أول مركز للتوحد في سلطنة عمان بمنطقة الخوض في ولاية السيب

كتب فهمي الورغمي
السيدة الجليلة المركز الوطني للتوحد watanserb.com
السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية في افتتاح المركز الوطني للتوحد
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وطن – افتتحت السيدة الجليلة، حرم سلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الخميس، المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب؛ وظهرت السيدة الجليلة في إطلالة مشرقة أثارت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

السيدة الجليلة تفتح مركزا للتوحد في ولاية السيب

وأفادت وسائل إعلام محلية في سلطنة عُمان، بافتتاح عهد البوسعيدية المعروفة بإسم السيدة الجليلة، حرم سلطان عمان السلطان هيثم بن علي، مساء اليوم الخميس للمركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب.

وقع تشييد هذا المركز على مساحة إجمالية تبلغ 23 ألفًا و600 متر مربع، فيما بلغت مساحة المبنى 5 آلاف و225 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليونين و500 ألف ريال عماني، ويستوعب 120 حالةً من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

السيدة الجليلة المركز الوطني للتوحد
السيدة الجليلة تفتتح المركز الوطني للتوحد

وقد صُمم لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى مرحلة البلوغ، باستخدام برامج معتمدة عالميًّا تمكنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع.

وفي هذا الصدد، أظهرت صور ومقاطع فيديو السيدة الجليلة وهي تطلع على التجهيزات والمعدات الحديثة التي تقدم من خلالها أفضل العلاجات كالعلاج السلوكي، الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

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السيدة الجليلة المركز الوطني للتوحد
السيدة الجليلة تطلع على التجهيزات والمعدات الحديثة في المركز الوطني للتوحد

المميز في هذا المركز، أنه الأول من نوعه في سلطنة عمان، و يأتي نتيجة شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

إطلالة السيدة الجليلة تشد انتباه السوشيال ميديا

وظهرت السيدة الجليلة وهي تتجول في أروقة المركز رفقة عدد من القائمين عليه، وسط ترحيبهم الكبير بزيارتها.

 

وخلال ختام الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح المركز، تقبلت السيدة الجليلة هدية تذكارية قدمتها الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

أثارت زيارة السيدة الجليلة و افتتاحها المركز الأول من نوعه لـ طيف التوحد بسلطنة عمان، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علقت الدكتورة “منى بنت فهد آل سعيد” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قائلة “تشرفت اليوم أن أكون بمعية السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظها الله ورعاها – في افتتاح المركز الوطني للتوحد،والذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان”.

وتابعت “إنها لفتة كريمة من السيدة الجليلة تجاه هذه المجموعة من أبناء وبنات الوطن الذين يستحقون كل الاهتمام والرعاية”.

وعلق الناشط “سالم راشد الرشيدي” قائلا “حفظ الله السيده الجليله ومواقفها المشرفه والمفرحه لكل عماني وعمانيه الاهتمام بهاذي الفئه اعظم نجاح لنا حفظ الله عمان وجلالة السلطان”.

وفي سياق متصل أيضاً، شاركت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تحمل تواريخ لعدد زيارات السيدة الجليلة في مختلف مناطق السلطنة.

ومنها الصورة التي شاركها الناشط “سعيد بن عبد الله العماني” والتي تُوثق 13 زيارة قامت خلالها السيدة الجليلة بافتتاح أو دعم مرفق عمومي لغايات تعليمية أو صحية أو إنسانية، وكان آخرها افتتاح المركز الوطني للتوحد بمنطقة الخوض في ولاية السيب.

وتأتي هذه الزيارة إلى ولاية السيب، من قبل السيدة الجليلة، ضمن سلسلة زيارات انطلقت في تأديتها منذ أيام في مختلف ولايات سلطنة عُمان بهدف دعم المبادرات التنموية والمجتمعية في السلطنة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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