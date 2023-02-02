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الأمير هاري يتهم الأمير ويليام بخرق القواعد الملكية.. ماذا نعرف عن “إيتيكت” العائلة المالكة!

تخضع العائلة المالكة في بريطانيا لبرتوكول وقواعد صارمة، تشمل الملبس والمأكل والسيلفي والنوم والمشي

كتب خالد الأحمد
قواعد العائلة المالكة بريطانيا watanserb.com
الأمير وليام وشقيقه الأصغر هاري
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وطن – في ظل توتر العلاقات بين أفراد العائلة الملكية البريطانية، كشف الأمير هاري، دوق ساسكس ونجل الملك تشارلز الثالث، قي كتابه المثير للجدل “سبير” عدداً من القواعد الملكية التي خالفها شقيقه وليام خلال السنوات الماضية.

الأمير ويليام يُخالف القواعد الملكية

الأمير ويليام هو الابن الأكبر للملك تشارلز والأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني لذلك هناك العديد من القواعد والبروتوكولات التي يجب عليه اتباعها، بحسب ماذكر شقيقه الأمير هاري.

وأشار إلى الأمير ويليام، قد أطلق لحيته في عام 2008 خلال رحلة استغرقت 10 أيام إلى بربادوس مع خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية.

تخضع العائلة المالكة في بريطانيا لبرتوكول وقواعد صارمة، تشمل الملبس والمأكل والسيلفي والنوم والمشي.

وفي هذا السياق، كشف موقع “ارشيدي” أن الأمير وليام أطلق لحيته في عام 2008 خلال رحلة استغرقت 10 أيام إلى بربادوس مع خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية البريطانية.

وذكر ذات الموقع أن ويليام ربما يكون قد أطلق لحيته لإخفاء هويته أثناء الرحلة، على الرغم من أن القصر لم يؤكد ذلك مطلقًا.

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ووفقًا لمصدر ملكي لم يذكر اسمه تحدث إلى The Express في عام 2014، فإن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لم تمانع هذا الظهور لحفيدها الأكبر، حيث شوهد رجال ملكيون بلحية أثناء خدمتهم في القوات المسلحة.

وأكد الأمير هاري في مذكراته المثيرة للجدل والتي نُشرت في 10 يناير الماضي أنه كان يشعر بالغيرة من شقيقه، لأنه سُمح له بالاحتفاظ بلحيته في حفل زفافه الملكي على ميغان ماركل في عام 2018.

ويذكر الأمير هاري في كتابه سبير أن شقيقه الأمير وليام والملك تشارلز لم يُسمح لهما بقيادة نفس الطائرة معًا أثناء نشأتهما، لأنه لا ينبغي أن يسافر وريثان معًا في حالة وقوع حادث.

إلا أن الأمير ويليام كسر هذه القاعدة لأول مرة عام 2014 عندما سافر مع كيت ميدلتون وابنه الأكبر، الأمير جورج، إلى أستراليا في جولة ملكية في أستراليا ونيوزيلندا.

قواعد العائلة المالكة بريطانيا
العائلة المالكة البريطانية

ممنوع من الخوض في السياسة

انتهك الأمير ويليام البروتوكول الملكي في يونيو 2019 عندما ناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علنًا مع المزارعين في مقاطعة ليك في إنجلترا.

ووفقًا لمحرر موقع ITV الملكي كريس شيب، سأل ويليام المزارعين: “هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصدر قلق كبير”.

وقالت المعلقة الملكية فيكتوريا آربيتر لـ موقع “إنسايدر” أن ملامسة أفراد العائلة المالكة عند مقابلتهم لأول مرة أمر مخالف للبروتوكول الملكي.

وفقًا لموقع العائلة المالكة على الإنترنت، لا توجد قواعد سلوك إلزامية عند تحية أفراد العائلة المالكة، لكن بعض أفراد الجمهور يحبون مراعاة الأشكال التقليدية، والتي تشمل القوس الصغير للرقبة للرجال أو النساء.

ولا يبدو أن ويليام كان صارمًا عندما يتعلق الأمر بالتحيات التقليدية، حيث تم تصويره وهو يعانق أفرادًا من الجمهور خلال مناسبات مختلفة.

بما في ذلك خلال زيارة إلى مستشفى”رويال مارسدن” في مقاطعة تشيلسي عام 2019، ناهيك عن التقاطه صورة سيلفي مع أحد المعجبين بعد وفاة جدته الملكة.

قواعد المُصافحة لدى العائلة المالكة البريطانية

ووفق تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية فإن على أفراد العائلة المالكة عند لقاء الملكة تحيتها بطريقة محددة؛ ورغم أن موقع العائلة المالكة لا ينص على قواعد يجب اتباعها، إلا أنه يؤكد على أهمية المجاملة، حتى لو أنك أحد أفراد العائلة المالكة.

بالنسبة للرجال يجب إحناء الرأس قليلا، بينما تنحني النساء قليلا، ويفضل المصافحة بالطريقة المعتادة للأشخاص الآخرين.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن قلة من الناس يدركون أهمية هذه الإتيكيت مثل العائلة المالكة البريطانية، التي تطبق على كل شيء مثل الملابس والهدايا إلى أكل وتسمية الأطفال حديثي الولادة.

ويشير خبير آداب السلوك جرانت هارولد إلى أن الأعضاء الذكور من العائلة المالكة يجب أن يرتدوا السراويل القصيرة فقط حتى يبلغوا سن الثامنة.

وفي الوقت نفسه، يجب على النساء الملكيات عدم ارتداء الجوارب الضيقة وارتداء القبعات دائمًا في المناسبات الرسمية قبل الساعة 6 مساءً، وبعدها يلزم ارتداء التيجان.

ويجب أن تبقى المعاطف في الأماكن العامة وتجنب طلاء الأظافر اللامع. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون التنانير فوق الركبة.

وبحسب ما ورد، يُطلب من جميع أفراد العائلة المالكة دائمًا جلب ملابس سوداء معهم عند السفر إلى الخارج في حالة الوفاة.

السيلفي.. ممنوع

وفقًا للمعلقة الملكية “فيكتوريا آربيتر”، لا يمكن رؤية أفراد العائلة المالكة وهم يلتقطون صور سيلفي مع المعجبين؛ حيث أفادت خبيرة الإتيكيت “مايكا ميير” في تصريح لمجلة “بيبول” بأن أفراد العائلة المالكة يتدربون على تلك القواعد منذ صغرهم بمجرد أن يكبروا بما يكفي للجلوس إلى المائدة و ينسحب ذلك على الأشخاص الذين ينضمون للعائلة لاحقاً مثل دوقتي كامبريدج وساسكس.

وكانت “ميغان ماركل” قالت خلال مقابلتها الشهيرة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري أن زوجها الأمير هاري علمها تلك القواعد.

المصدرارشيدي + إندبندنت + مجلة بيبول - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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