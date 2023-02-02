استطلاعات رأي تكشف عن ارتفاع شعبية “أردوغان” وحزبه إلى أعلى مستوى لها في عامين!

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وطن- أكد موقع “ميدل إيست آي” على أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين بعد زيادة كبيرة في الإنفاق والخطوات التي استفاد منها ملايين الناخبين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/آيار المقبل.

وبحسب الموقع، تشير استطلاعات الرأي العامة والخاصة المتعددة التي استعرضتها “ميدل إيست آي”، إلى أن الدعم العام لأردوغان قد عاد إلى مستويات فبراير 2021 ، قبل وقت طويل من صدمة التضخم – التي أثارتها سياسته النقدية غير التقليدية – التي ضربت البلاد في وقت لاحق من ذلك العام.

استطلاعات الرأي تشير إلى حصول حزب “أردوغان” وحليفه على نسبة 44% من الناخبين

وأظهر استطلاعان خاصان كبيران تم إجراؤهما في يناير أن 40-42 بالمائة من المستطلعين قالوا إنهم سيصوتون لأردوغان في الانتخابات المقبلة ، في حين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية شريكه في الائتلاف حققوا نفس النتيجة في مستويات الدعم.

وأظهر استطلاع عام أجراه مركز دراسات التأثير الاجتماعي (الفريق) في الفترة من 11 إلى 14 يناير ، والذي تضمن مقابلات وجهًا لوجه مع 2524 شخصًا في 16 مقاطعة ، فإن حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة 37.5 في المائة و حزب لحركة القومية المتحالف معه حصل على بنسبة 6.5 في المائة ، ووصلا إلى 44 في المائة مجتمعين. .

وقال الفريق في تقريره إن تحالف الشعب الذي يقوده أردوغان تقدم بمقدار 2.7 نقطة ، ليغلق الفجوة مقارنة بالعام الماضي عندما كان تحالف الأمة ، بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ، يتمتع بميزة 5.6 نقاط.

فرصة أخيرة

ويعتقد مدير أبحاث الفريق ، أولاس تول ، أن قفزة كبيرة للحزب الحاكم كانت طبيعية ، بعد خطوات أردوغان لمساعدة الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين تضرروا من تدهور الاقتصاد التركي.

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وقال تول لموقع “ميدل إيست آي: “”لأن هناك انتعاشًا طفيفًا من أسفل المشاكل الاقتصادية التي أدت إلى الشعور بأن الأمور تتحسن”.

وأضاف: ” لا تزال المشاكل مستمرة ، لكن آثار المشاكل على آراء الناخبين تراجعت لأنهم اعتادوا على الأزمة وأصبح تأثير التضخم أقل”.

قرارات أردوغان الأخيرة أثرت عمليا على حياة الناس

ويقول محللون إن الإنفاق الانتخابي لأردوغان كان له حتى الآن تأثير عملي على حياة الناس اليومية. مع حصول أكثر من 50 في المائة من الجمهور التركي على الحد الأدنى للأجور ، رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بنسبة 94 في المائة في يناير 2023 على أساس سنوي ، في حين تباطأ التضخم السنوي ثم بقي عند حوالي 64 في المائة.

كما تم إقرار رفع مماثل في القطاع العام ، مما أثر على حوالي خمسة ملايين شخص، كما ألغت الحكومة شرط سن التقاعد الذي يسمح لمليوني عامل تركي بالتقاعد على الفور ، وأطلقت خطة قروض عقارية رخيصة للمواطنين الذين لا يملكون منازلهم ، وأصدرت إعفاءً من الديون الضريبية لملايين الأشخاص.

وقال “تول” إن كل خطوة من خطوات الحكومة “الشعبوية” بمفردها لا ترقى إلى مستوى ضئيل ، لكن مجتمعة كان لها تأثير إيجابي على الناخبين ، مما أقنعهم بأن أردوغان كان يبذل قصارى جهده لتلبية احتياجاتهم.

وأردف بالقول: “لقد أثر في الشعور بأن عليهم منحه فرصة أخيرة”.

المعارضة لا تزال أمامها فرصة

وبحسب الموقع البريطاني، فإن ميزة أخرى يتمتع بها أردوغان حتى الآن هي عدم وجود منافس ، حيث أن ائتلاف المعارضة ، المسمى طاولة الستة ، لم يقترح بعد مرشحًا مشتركًا.

وأخبرت مصادر متعددة موقع “ميدل إيست آي” أنه سيتم إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو المنافس في منتصف فبراير. ومع ذلك ، يبدو أن سلسلة الاجتماعات التي لا تنتهي بين زعماء المعارضة الستة على مدى الأشهر الستة الماضية قد أرهقت الجمهور ، الذي يعتقد أنهم يفتقرون إلى التماسك.

ولفت الموقع إلى أنه كان هناك صراع داخلي حول اختيار المرشح، حيث تشير المصادر إلى أن ميرال أكسينر ، زعيمة الحزب الصالح القومي المعارض ، فضلت أيًا من رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة ، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاس على التوالي ، كمنافس مشترك ، وكلاهما أفضل بكثير من كيليجدار أوغلو ضد أردوغان.

وأصدرت مجموعة الستة مذكرة حول السياسات المشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي وعدت بسياسة نقدية تقليدية ونظام حكومي برلماني وسلسلة من الإصلاحات والمساعدات الاجتماعية غير المثيرة للجدل.

ويوافق عثمان سرت ، مدير الأبحاث في شركة بانوراما للأبحاث والاستشارات ومقرها أنقرة ، على أن المعارضة تبدو غير منظمة.

وقال سيرت لموقع “ميدل إيست آي:””هناك شعور لدى الناخبين بأن الحملة لا تُدار بشكل جيد… لكن أردوغان تمكن من تغيير تصور الزعيم الفاشل. ينظر الناخبون الآن إلى أدائه على المدى القصير على أنه إيجابي “.

وأضاف “سرت” إنه “على الرغم من ارتفاع شعبية أردوغان عبر استطلاعات الرأي ، بما في ذلك استطلاع PanaromaTR نفسه ، فإنه لا يزال أقل بمقدار 8-10 نقاط من عتبة 50 في المائة المطلوبة في الجولة الأولى للتفويض الرئاسي”.

وأشار إلى انه “إذا تمكنت المعارضة من اختيار المرشح المناسب والالتفاف حوله بنشاط ضد أردوغان ، فستظل لها اليد العليا”. يحتاج أردوغان إلى مضاعفة المكاسب التي حققها حتى الآن ، وأغلبية الناخبين المترددين يميلون إلى المعارضة.”

من جانبه أضاف “تول” أن المعارضة لا يزال لديها طريق للدخول ، لأن الإنفاق الشعبوي من قبل الحكومة له تاريخ انتهاء قصير الأجل.

وقال “المعارضة بحاجة لتذكير الناخبين بالماضي”. “إنهم بحاجة إلى التركيز على ضعف الحكومة في الاقتصاد والتعليم والصحة والتحضر – وكذلك تصور الناخبين للفساد الأخلاقي داخل نظام حزب العدالة والشعور بالحاجة إلى التنشيط في الحكومة”.