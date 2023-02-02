أنجلينا جولي تنسى صراعها مع طليقها بمواساة الناجيات من داعش في العراق (شاهد)

- Advertisement -

.وطن– وصلت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، العراق للقاء الناجين من إبادة جماعية عام 2014 تم تنفيذها على يد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

نادية مراد

وقامت أنجلينا جولي ، 47 سنة ، والناشطة في مجال حقوق الإنسان نادية مراد – التي هربت من أسر داعش قبل تأسيس مبادرة نادية غير الربحية – بزيارة قرية كوجو في سنجار شمال العراق كما أوردت مجلة “بيبول“.

حيث زارا منزل طفولة مراد وقريتها بالإضافة إلى مناطق رئيسية أخرى في العراق. المنطقة التي تقود فيها المنظمة غير الربحية جهود التعافي ، كما أعلنت في بيان صحفي.

أمضت مراد اليوم في الاجتماع مع النساء والأطفال الذين نجوا من الإبادة الجماعية عام 2014. حيث هاجمت داعش بشكل منهجي مجتمع الأقليات العرقية اليزيدية في المنطقة.

تقدم ملحوظ

أسفرت هجمات داعش عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف. حيث تم استعباد أكثر من 6000 امرأة وطفل وتدمير غالبية كبيرة من البنى التحتية في المنطقة ، بحسب بيان صحفي.

وقالت أنجلينا جولي في بيان عن مبادرة نادية يوم الأربعاء “يشرفني أن أعود إلى العراق. هذه المرة لدعم عمل صديقتي نادية مراد والأيزيديين المحليين الآخرين الذين يعيدون بناء حياتهم ومجتمعاتهم بعد تعرضهم لأهوال”.

- Advertisement -

واستطردت جولي قائلة: “لقد شاهدت التقدم الذي أحرزوه ، لكنني أيضًا شاهدت الحاجة إلى التزام دولي طويل الأمد لدعم عملهم وقيادتهم”.

وأردفت “لا يزال الناجون من الإيزيديين يعانون من الصدمات ، وانعدام الأمن ، والنزوح ، والتقدم البطيء في التعويضات. قابلت عائلات لا تزال تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين ، وآخرون لا يزالون يفتقرون إلى الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.

وأضافت “السكان المحليون هنا يعملون لمساعدة أنفسهم. إنهم يستحقون الاحترام والدعم”.

زيادة وعي

في البيان ، وصفت مراد نشاط جولي بأنه “فعال في المساعدة على زيادة الوعي. وتلبية احتياجات النساء والأطفال واللاجئين في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت مراد عن رحلة جولي إلى سنجار: “أستمتع بفرصة إظهار مثل هذه المدافعة المتفانية عن موطني ، والتقدم المذهل الذي أحرزناه نحو التعافي ، والاحتياجات المتبقية لمجتمعي”.

منظمة مراد غير الربحية ، والتي تركز حاليًا على إعادة تطوير منطقة سنجار لكي يعود الأيزيديون بأمان ، مكرسة لـ “إعادة بناء المجتمعات في الأزمات والدعوة عالميًا للناجين من العنف الجنسي.

أكثر فاعلية كغريبة

وسبق أن نالت مراد جائزة نوبل للسلام لعام 2018 تقديراً لجهودها الإنسانية.

في ديسمبر / كانون الأول ، تخلت جولي ، التي شمل نشاطها في مجال حقوق الإنسان أيضًا دعم مساعدة اللاجئين ، ودعم النساء في إيران ، والإغاثة من الفيضانات الباكستانية ، والدعوة لتشريع ضحايا الجريمة. عن دورها الطويل كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أخبر مصدر مقرب من الممثلة الناس عن قرار جولي في ذلك الوقت: “ستكون أكثر فاعلية بصفتها غريبة”. “لقد كانت دائمًا على هذا النحو ، ومع الناس أكثر من النظام.”