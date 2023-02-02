الخميس, فبراير 2, 2023
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أنا مستعد للطيران.. الكلمات الأخيرة لويسلي رويز قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه بحقنة كوكتيل مميت

الإعدام تم عبر كوكتيل من الأدوية القاتلة في "وحدة هانتسفيل" بتيكساس، حيث قدم اعتذاره للمجني عليه وعائلته

كتب سالم حنفي
ويسلي رويز watanserb.com
ويسلي رويز
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وطن- قال ويسلي رويز ، قاتل أحد أفراد الشرطة في الولايات المتحدة ، كلماته الأخيرة قبل أن يتم حقنه بكوكتيل مميت في “ أكثر غرف الموت ازدحامًا في أمريكا ” حيث نفذ الحكم بعد عقد من الحكم عليه الليلة الماضية.

وكان ويسلي رويز قد أنهى حياة الشرطي مارك تيموثي نيكس بعد مطاردة عالية السرعة في دالاس ، تكساس ، في عام 2007، وفي في الساعة 6:41 مساءً بالتوقيت المحلي (12:41 صباحًا بتوقيت جرينتش)، تلقى حقنة قاتلة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في رويز البالغ من العمر 43 عامًا ، عبر كوكتيل من الأدوية القاتلة في “وحدة هانتسفيل” ، وكانت كلماته الأخيرة: “أود أن أعتذر لمارك وعائلة نيكس. آمل أن يؤدي هذا إلى إنهاء مأساتهم”.

وأضاف وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية:”أريد أن أقول لجميع أفراد عائلتي وأصدقائي في جميع أنحاء العالم أشكركم على دعمكم لي”.

وتابع بالقول” وأقول إلى أطفالي ، قفوا شامخين واستمروا في جعلي فخورا بكم ، لا تقلقوا بشأني أنني سأكون على ما يرام”.

وأردف: “لا تقلقوا علي. أنا مستعد للطيران “، ليخاطب السجان قائلا: “حسنًا أيها السجان ، أنا مستعد للركوب.”

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وجاء تنفيذ عملية الإعدام بعد أكثر من عقد من القتل المثير للاشمئزاز لشرطي أوقف سيارته بعد أن تطابقت السيارة مع وصف شخص يستخدمه المشتبه به في جريمة قتل.

وانتهى الأمر برويز بقتل الضابط بعد أن أطلق رصاصة واحدة حطمت شارة الشرطي لنيكس، مما أدى إلى قطع شريان الضابط وبالتالي وفاته.

ويسلي رويز قد أنهى حياة الشرطي مارك تيموثي نيكس بعد مطاردة عالية السرعة في دالاس
ويسلي رويز قد أنهى حياة الشرطي مارك تيموثي نيكس بعد مطاردة عالية السرعة في دالاس
ويسلي رويز قد أنهى حياة الشرطي مارك تيموثي نيكس بعد مطاردة عالية السرعة في دالاس
ويسلي رويز قد أنهى حياة الشرطي مارك تيموثي نيكس بعد مطاردة عالية السرعة في دالاس

محاكمة رويز وادعاءاته

في محاكمته ، ادعى النزيل المحكوم عليه بالإعدام أن الضابط قد سحب سلاحه بالفعل وأنه لم يطلق النار إلا دفاعًا عن النفس.

وزعم “رويز قائلا: “لم أحاول قتل الضابط. حاولت فقط منعه”.

وخلال المحاكمة، جادل “رويز” وقت جلسة الاستماع أن “القوالب النمطية الصارخة المعادية للإسبان” لعبت دورها في جلسة الاستماع ، مع وضع مزاعم “عنصرية صريحة” ضد المحكمة.

النزيل رويز المحكوم عليه بالإعدام
النزيل رويز المحكوم عليه بالإعدام

تشكيك رويز وسجناء آخرين في صلاحية المزيج المميت

ولم تلق الادعاءات المذكورة آذانًا صماء على الرغم من إعدام رويز اليوم بمزيج مميت من المخدرات، كان رويز وخمسة سجناء آخرين يقاضون نظام السجون في الولاية بسببه.

وقد جادلوا بأن المخدرات كانت غير آمنة وانتهت صلاحيتها، على الرغم من أن ذلك كان على ما يبدو اقتراحًا رفضه مسؤولو الإعدام حيث أصبح رويز ثاني نزيل في تكساس يتم إعدامه، كما أنه يمثل رابع حكم بالإعدام يتم تنفيذه في الولايات المتحدة هذا العام.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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