أنا مستعد للطيران.. الكلمات الأخيرة لويسلي رويز قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه بحقنة كوكتيل مميت

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وطن- قال ويسلي رويز ، قاتل أحد أفراد الشرطة في الولايات المتحدة ، كلماته الأخيرة قبل أن يتم حقنه بكوكتيل مميت في “ أكثر غرف الموت ازدحامًا في أمريكا ” حيث نفذ الحكم بعد عقد من الحكم عليه الليلة الماضية.

وكان ويسلي رويز قد أنهى حياة الشرطي مارك تيموثي نيكس بعد مطاردة عالية السرعة في دالاس ، تكساس ، في عام 2007، وفي في الساعة 6:41 مساءً بالتوقيت المحلي (12:41 صباحًا بتوقيت جرينتش)، تلقى حقنة قاتلة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في رويز البالغ من العمر 43 عامًا ، عبر كوكتيل من الأدوية القاتلة في “وحدة هانتسفيل” ، وكانت كلماته الأخيرة: “أود أن أعتذر لمارك وعائلة نيكس. آمل أن يؤدي هذا إلى إنهاء مأساتهم”.

وأضاف وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية:”أريد أن أقول لجميع أفراد عائلتي وأصدقائي في جميع أنحاء العالم أشكركم على دعمكم لي”.

وتابع بالقول” وأقول إلى أطفالي ، قفوا شامخين واستمروا في جعلي فخورا بكم ، لا تقلقوا بشأني أنني سأكون على ما يرام”.

وأردف: “لا تقلقوا علي. أنا مستعد للطيران “، ليخاطب السجان قائلا: “حسنًا أيها السجان ، أنا مستعد للركوب.”

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وجاء تنفيذ عملية الإعدام بعد أكثر من عقد من القتل المثير للاشمئزاز لشرطي أوقف سيارته بعد أن تطابقت السيارة مع وصف شخص يستخدمه المشتبه به في جريمة قتل.

وانتهى الأمر برويز بقتل الضابط بعد أن أطلق رصاصة واحدة حطمت شارة الشرطي لنيكس، مما أدى إلى قطع شريان الضابط وبالتالي وفاته.

محاكمة رويز وادعاءاته

في محاكمته ، ادعى النزيل المحكوم عليه بالإعدام أن الضابط قد سحب سلاحه بالفعل وأنه لم يطلق النار إلا دفاعًا عن النفس.

وزعم “رويز قائلا: “لم أحاول قتل الضابط. حاولت فقط منعه”.

وخلال المحاكمة، جادل “رويز” وقت جلسة الاستماع أن “القوالب النمطية الصارخة المعادية للإسبان” لعبت دورها في جلسة الاستماع ، مع وضع مزاعم “عنصرية صريحة” ضد المحكمة.

تشكيك رويز وسجناء آخرين في صلاحية المزيج المميت

ولم تلق الادعاءات المذكورة آذانًا صماء على الرغم من إعدام رويز اليوم بمزيج مميت من المخدرات، كان رويز وخمسة سجناء آخرين يقاضون نظام السجون في الولاية بسببه.

وقد جادلوا بأن المخدرات كانت غير آمنة وانتهت صلاحيتها، على الرغم من أن ذلك كان على ما يبدو اقتراحًا رفضه مسؤولو الإعدام حيث أصبح رويز ثاني نزيل في تكساس يتم إعدامه، كما أنه يمثل رابع حكم بالإعدام يتم تنفيذه في الولايات المتحدة هذا العام.