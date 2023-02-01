الأربعاء, فبراير 1, 2023
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حياتنا

5 أطعمة صحية يجب وضعها في الثلاجة لخسارة الوزن بشكل أسرع

هناك أطعمة صحية تدعم فقدان الوزن بشكل أسرع منها البيض

كتب أنس السالم
5 أطعمة صحية يجب وضعها في الثلاجة لخسارة الوزن بشكل أسرع watanserb.com
5 أطعمة صحية يجب وضعها في الثلاجة لخسارة الوزن بشكل أسرع
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وطن – عندما تتطلع إلى إنقاص الوزن، فإن تطوير عادات الأكل الصحية يعد جزءًا مهمًا من المعادلة.

من الأسهل الحفاظ على العادات المذكورة من خلال وجود خيارات طعام مغذية جاهزة، جنبًا إلى جنب مع التخلص من أي إغراءات غير صحية قد تنحرف عن مسارها.

لورا بوراك، اخصائية التغذية، تشاركنا خمسة أطعمة صحية لإنقاص الوزن بشكل أسرع والتي يجب أن تكون دائمًا في ثلاجتك.

وفقًا لبوراك: “من أول الأشياء التي يجب القيام بها من أجل خلق عادات غذائية صحية هو تخزين مواد غذائية طازجة ومجمدة ومخزنة حتى تتمكن بسهولة من اتخاذ خيارات أفضل للوجبات والوجبات الخفيفة. عند فتح أبواب الثلاجة، إذا كان الطعام الصحي أمامك بصريًا، فمن المرجح أن تلتقطه”.

لورا بوراك اخصائية التغذية
لورا بوراك اخصائية التغذية / انستغرام

استمر في القراءة لمعرفة المزيد عن الأطعمة الصحية التي تدعم فقدان الوزن بشكل أسرع..

  • البيض

تخبرنا بوراك: “من أول الأشياء التي أحصل عليها عندما أريد إعداد وجبة سريعة هو البيض”.

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يمكنك استخدام البيض لتحضير وجبات صحية بسلاسة – من العجة إلى فطائر البيض – بغض النظر عن الوقت من اليوم.

أو ضع في اعتبارك سلق البيض بقوة ثم وضعه في الثلاجة مرة أخرى للحصول على وجبة خفيفة مغذية يمكنك تناولها والاستمتاع بها في أي وقت. بحسب موقع “eatthis

البيض هو خيار ممتاز لدعم جهودك في إنقاص الوزن، والأبحاث تدعم ذلك.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ، فإن الأفراد الذين تناولوا البيض على الإفطار ، على عكس الخبز المطهو على البخار ، شهدوا زيادة في الامتلاء وانخفاض وزن الجسم.

تكشف المزيد من الأبحاث أن الأفراد الذين يأكلون البيض على الحبوب يمكن أن يشعروا بقدر أكبر من الشبع ويقلل من الجوع.

  • خضروات

هناك الكثير من الأبحاث التي تستكشف العلاقة الإيجابية بين استهلاك الخضار وفقدان الوزن.

خضروات
خضروات

على سبيل المثال، وفقًا لبحث نُشر في Nutrients، أظهرت الدراسات السابقة أن زيادة تناول الخضار يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل خطر زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة.

  • الفاكهة الموسمية

في المرة القادمة التي تشتهي فيها شيئًا حلوًا، يجب أن تتناول وجبة خفيفة من الفواكه الموسمية بدلاً من الوصول إلى عناصر المخزن مثل ملفات تعريف الارتباط برقائق الشوكولاتة والحلوى المليئة بالسكر.

كشفت دراسة نشرت عن فوائد إنقاص الوزن من إضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي.

الكمثرى
الكمثرى

ووجد البحث أن زيادة استهلاك الفاكهة مرتبطة بفقدان الوزن على مدى أربع سنوات.

وشملت الفواكه التي حققت أكبر قدر من الفوائد التفاح والتوت والكمثرى.

  • صلصة سلطة عالية الجودة

تقول بوراك ان “تتبيلة سلطة ذات نوعية جيدة من أجل رشها على الخضار أو لتعزيز نكهة أي طبق [هي الطريقة المثلى]”.

على سبيل المثال ، يمكنك تخزين بعض الليمون في الثلاجة لإضافة القليل من النكهة الحامضة إلى الخضر.

  • وجبات خفيفة محمولة عالية البروتين

تحب بوراك شخصيًا تخزين الوجبات الخفيفة اللذيذة الغنية بالبروتين والتي يمكنك تناولها بسهولة أثناء التنقل.

“الزبادي والجبن، بالإضافة إلى عبوات الحمص والجاك لغمس تلك الخضار وإضافتها إلى السندويشات [كلها أفكار رائعة]،” كما تقول.

الجبن

بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك التسوق لشراء أصابع وألواح الجبن الفردية. استمتع بها مع فاكهتك لتناول وجبة خفيفة لذيذة تجعلك تشعر بالشبع.

المصدرeatthis - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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