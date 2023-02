“هالك هوجان” أسطورة المصارعة الحرة يُصاب ب”الشلل” (صور)

- Advertisement -

وطن- أصيب المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان 69 عاماً، أسطورة المصارعة الحرة بالشلل النصفي، بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الظهر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن المصارع الأمريكي هالك هوجان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الظهر. كما وهو العملية رقم 11.

وأردفت الصحيفة، ” لم يعد المصارع السابق هوجان يشعر بالجزء السفلي من جسده، بعد قيامه بقطع بعض أعصابه في منطقة الظهر. حيث فقد الإحساس بأي شيء تحت خصرته، وما يزال يستخدم العصا من أجل القدرة على المشي”.

كما ويعد المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان، من النجوم الكبار في عالم المصارعة الحرة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، حيث يعد من المصارعين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة إلى يومنا هذا رغم اعتزاله رياضة المصارعة.

المصارع والممثل الأمريكي تيري جين بوليا المعروف بلقب ” هالك هوجان”، من مواليد شهر أغسطس/ آب عام 1953 (69 عاماً)، في ولاية جورجينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة (حلبة المصارعة) في عام 1979، كما واختار لنفسه الاسم الشهير “هيوليوود هوجان” عام 1996.

