الأربعاء, فبراير 1, 2023
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رياضة

“هالك هوجان” أسطورة المصارعة الحرة يُصاب ب”الشلل” (صور)

المصارع الأمريكي هوجان يصاب بالشلل النصفي بعد إجرائه عملية جراحية في الظهر

كتب فارس أبو شيحة
إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل النصفي watanserb.com
إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل النصفي
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وطن- أصيب المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان 69 عاماً، أسطورة المصارعة الحرة بالشلل النصفي، بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الظهر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن المصارع الأمريكي هالك هوجان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الظهر. كما وهو العملية رقم 11.

إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل النصفي

وأردفت الصحيفة، ” لم يعد المصارع السابق هوجان يشعر بالجزء السفلي من جسده، بعد قيامه بقطع بعض أعصابه في منطقة الظهر. حيث فقد الإحساس بأي شيء تحت خصرته، وما يزال يستخدم العصا من أجل القدرة على المشي”.

كما ويعد المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان، من النجوم الكبار في عالم المصارعة الحرة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، حيث يعد من المصارعين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة إلى يومنا هذا رغم اعتزاله رياضة المصارعة.

من هو هالك هوجان أسطورة المصارعة الحرة ؟!

المصارع والممثل الأمريكي تيري جين بوليا المعروف بلقب ” هالك هوجان”، من مواليد شهر أغسطس/ آب عام 1953 (69 عاماً)، في ولاية جورجينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أسطورة المصارعة هوجان
أسطورة المصارعة هوجان
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بدأ مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة (حلبة المصارعة) في عام 1979، كما واختار لنفسه الاسم الشهير “هيوليوود هوجان” عام 1996.

كما وتوج خلال مسيرته في عالم المصارعة الحرة 13 مرة بلقب بطل العالم، والعديد من الألقاب الأخرى. ويعد أحد النجوم في قاعة مشاهير المصارعة الترفيهية الحرة منذ عام 2005.

الأمريكي هالك هوجان
الأمريكي هالك هوجان

يذكر بأن المصارع الأمريكي هوجان لم يصارع. منذ عام 2013، بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية التي انتهت مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة.

المصدروطن + ديلي ميل+ هالك هوجان تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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