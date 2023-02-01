“هالك هوجان” أسطورة المصارعة الحرة يُصاب ب”الشلل” (صور)

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وطن- أصيب المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان 69 عاماً، أسطورة المصارعة الحرة بالشلل النصفي، بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الظهر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن المصارع الأمريكي هالك هوجان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الظهر. كما وهو العملية رقم 11.

إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل النصفي

وأردفت الصحيفة، ” لم يعد المصارع السابق هوجان يشعر بالجزء السفلي من جسده، بعد قيامه بقطع بعض أعصابه في منطقة الظهر. حيث فقد الإحساس بأي شيء تحت خصرته، وما يزال يستخدم العصا من أجل القدرة على المشي”.

📸إصابة بطل المصارعة الأمريكي الشهير #هالك_هوجان بالشلل من الخصر إلى الأسفل بعد خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية في الظهر اعتاد عليها فى السنوات الأخيرة لكن الجراحة الأخيرة التي تحمل رقم 11 لم تمر على خير pic.twitter.com/3lRe85pMMK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 31, 2023

كما ويعد المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان، من النجوم الكبار في عالم المصارعة الحرة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، حيث يعد من المصارعين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة إلى يومنا هذا رغم اعتزاله رياضة المصارعة.

من هو هالك هوجان أسطورة المصارعة الحرة ؟!

المصارع والممثل الأمريكي تيري جين بوليا المعروف بلقب ” هالك هوجان”، من مواليد شهر أغسطس/ آب عام 1953 (69 عاماً)، في ولاية جورجينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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بدأ مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة (حلبة المصارعة) في عام 1979، كما واختار لنفسه الاسم الشهير “هيوليوود هوجان” عام 1996.

33 years ago today (1-21-90)HULK HOGAN WON HIS FIRST (OF TWO BACK TO BACK) WWF ROYAL RUMBLE MATCHES!!! pic.twitter.com/ELYIimzKbj — Hulk Hogan (@HulkHogan) January 21, 2023

كما وتوج خلال مسيرته في عالم المصارعة الحرة 13 مرة بلقب بطل العالم، والعديد من الألقاب الأخرى. ويعد أحد النجوم في قاعة مشاهير المصارعة الترفيهية الحرة منذ عام 2005.

يذكر بأن المصارع الأمريكي هوجان لم يصارع. منذ عام 2013، بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية التي انتهت مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة.