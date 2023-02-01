الأربعاء, فبراير 1, 2023
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نائب بحريني يصف إسرائيل بالكيان الصهيوني المجرم ورد فعل رئيس البرلمان (فيديو)

كتب خالد السعدي
النائب ممدوح الصالح إسرائيل watanserb.com
النائب في البرلمان البحريني ممدوح الصالح
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وطن – أثيرت ضجة في البحرين، بعد كلمة النائب البرلماني ممدوح الصالح، خلال إحدى جلسات المجلس، عن إسرائيل ووصفها بـ”الكيان الصهيوني المجرم الغاصب”.

وانتقد النائب ممدوح الصالح قرار شركة طيران الخليج بتخفيض ثمن الرحلات بنسبة 25% إلى دولة الكيان الصهيوني، في حين لم تفعل خطوة مماثلة لمؤازرة منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج.

وأضاف أن خط الطيران من البحرين إلى تل أبيب هو من الخطوط الخاسرة، مؤكدا أن أحدا من الشعب البحريني لا يمكن أن يسافر إلى دولة الكيان الغاصب.

وطالب النائب بإعادة جدولة مربحة لشركة طيران الخليج، من أجل تحقيق الاستفادة للشعب البحريني، وكذلك بهدف تحقيق عوائد اقتصادية.

وفور انتهاء النائب من كلمته، أمر رئيس البرلمان أحمد بن سلمان المسلم بحذف الكلمة من مضبطة الجلسة، فيما أحرجته نائبة بأن مستشارا أجنبيا من دولة عربية هو الذي أشار له بحذف تلك الكلمة.

بينما أكّد المسلم أن هذا الأمر لم يحدث، وأنه هو وجه بحذف الكلمة من المضبطة.

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التطبيع بين إسرائيل والبحرين

وكانت البحرين وإسرائيل قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في 2020، وهي إلى جانب الإمارات أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

النائب ممدوح الصالح إسرائيل
البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في 2020

ووضعت هذه الاتفاقات حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع اسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني،وندد الفلسطينيون بها واعتبروها “طعنة في الظهر”.

زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

وفي مطلع ديسمبر الماضي أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، زيارة للمنامة.

وآنذاك، قال هرتزوغ في تغريدة عبر “تويتر”: “اتفاقات ابراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا (..) أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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