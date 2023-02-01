مصر.. حريق هائل في مستشفى النور المحمدي بالمطرية ولقطات مروعة تثير دهشة الحضور (شاهد)

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وطن- وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات اندلاع حريق هائل داخل مستشفى النور المحمدي فى منطقة المطرية بمصر، وسط حالة من الهلع انتابت الحضور، قبل أن يصل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق لتتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

حريق مروع في مستشفى المطرية

وتداول ناشطون في مصر مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق هائل داخل مستشفى النور المحمدي فى منطقة المطرية، التابعة لمحافظة القاهرة بمصر، وقد تعالت ألسنة اللهب عاليا في مشهد أثار رعب الكثيرين.

#عاجل: حريق هائل يندلع في مستشفى النور المحمدي بالمطرية في محافظة #القاهرة والحماية المدنية تحاول إطفاء الحريق pic.twitter.com/eo913Kgemi — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 1, 2023

ومباشرة بعد الحادثة، تم الاتصال برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وسط محاولات من الحضور للتدخل دون حدوث ضحايا.

أدخنة كثيفة غطت سماء المطرية.. اللقطات الأولى لحريق مستشفى النور المحمديhttps://t.co/krdnwvU4zr pic.twitter.com/W3tKN99ACU — الأقباط اليوم (@coptstoday) February 1, 2023

هذا وأظهرت صور من الحادثة، ألسنة اللهب تتصاعد على جدران المستشفى، وسط حيرة الكثيرين من طريقة المساعدة التي يمكن تقديمها في هذا الموقف الحرج.

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وانتشرت صور من الحريق لأدخنة كثيفة غطت سماء المطرية، في مشاهد أثارت رعب الكثيرين من هول المشهد.

إصابات دون وجود ضحايا

وفي سياق ردود الأفعال الأولية على هذه الحادثة، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، إن الحريق تسبب في وقوع عدد من الاختناقات، حيث تم استدعاء بما يزيد عن 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق هائل في مستشفى بالمطرية (متداول) pic.twitter.com/0362bYDjCA — مصراوي (@masrawy) February 1, 2023

وأكد أنه “تم السيطرة عليه وجرى التبريد، وسيتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق”.

🛑نائب محافظ القاهرة لـ"#الشروق": السيطرة علي حريق مستشفى النور دون وفيات ونقل المرضى لمستشفى المطرية العام pic.twitter.com/H9Swz2HaZn — Shorouk News (@Shorouk_News) February 1, 2023

وبينما لم يسفر الحريق عن إصابات خطيرة، فقد تم نقل المتضررين، سريعا قبل اندلاع الحريق وتصاعد الأدخنة إلى مستشفى المطرية العام.

وفي سياق الأحداث أيضاً فقد أكدت مصادر صحفية محلية عدم وقوع ضحايا، إلى حدود اللحظة، في انتظار آخر التطورات حول هذه الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة، لتزيد من تعميق أزمة المستشفيات المصرية، خاصة بعد سنوات من التهميش الممنهج من قبل السلطات الرسمية لهذه المرافق العمومية.

حيث تعاني المستشفيات في معظم محافظات مصر من عدم توفر مؤهلات السلامة اللازمة، مايجعل منها عرضة بشكل متواصل لحوادث مماثلة.