الأربعاء, فبراير 1, 2023
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مصر.. حريق هائل في مستشفى النور المحمدي بالمطرية ولقطات مروعة تثير دهشة الحضور (شاهد)

ألسنة اللهب صعدت مع جدران مستشفى المطرية بمحافظة القاهرة المصرية في مشهد مرعب

كتب فهمي الورغمي
حريق هائل في مستشفى النور المحمدي watanserb.com
حريق هائل في مستشفى النور المحمدي
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وطن- وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات اندلاع حريق هائل داخل مستشفى النور المحمدي فى منطقة المطرية بمصر، وسط حالة من الهلع انتابت الحضور، قبل أن يصل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق لتتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

حريق مروع في مستشفى المطرية

وتداول ناشطون في مصر مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق هائل داخل مستشفى النور المحمدي فى منطقة المطرية، التابعة لمحافظة القاهرة بمصر، وقد تعالت ألسنة اللهب عاليا في مشهد أثار رعب الكثيرين.

ومباشرة بعد الحادثة، تم الاتصال برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وسط محاولات من الحضور للتدخل دون حدوث ضحايا.

هذا وأظهرت صور من الحادثة، ألسنة اللهب تتصاعد على جدران المستشفى، وسط حيرة الكثيرين من طريقة المساعدة التي يمكن تقديمها في هذا الموقف الحرج.

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وانتشرت صور من الحريق لأدخنة كثيفة غطت سماء المطرية، في مشاهد أثارت رعب الكثيرين من هول المشهد.

حريق هائل في مستشفى بالمطرية
حريق هائل في مستشفى بالمطرية

إصابات دون وجود ضحايا

وفي سياق ردود الأفعال الأولية على هذه الحادثة، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، إن الحريق تسبب في وقوع عدد من الاختناقات، حيث تم استدعاء بما يزيد عن 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد أنه “تم السيطرة عليه وجرى التبريد، وسيتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق”.

وبينما لم يسفر الحريق عن إصابات خطيرة، فقد تم نقل المتضررين، سريعا قبل اندلاع الحريق وتصاعد الأدخنة إلى مستشفى المطرية العام.

وفي سياق الأحداث أيضاً فقد أكدت مصادر صحفية محلية عدم وقوع ضحايا، إلى حدود اللحظة، في انتظار آخر التطورات حول هذه الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة، لتزيد من تعميق أزمة المستشفيات المصرية، خاصة بعد سنوات من التهميش الممنهج من قبل السلطات الرسمية لهذه المرافق العمومية.

حيث تعاني المستشفيات في معظم محافظات مصر من عدم توفر مؤهلات السلامة اللازمة، مايجعل منها عرضة بشكل متواصل لحوادث مماثلة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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