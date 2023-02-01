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لن تتخلص منه بعد اليوم..طرق مذهلة لاستخدام ماء الأرز

يعد ماء الأرز أفضل الوسائل التي تستخدم لجعل الوجه أكثر إشراقة

كتب ايمان الباجي
لن تتخلص منه بعد اليوم..طرق مذهلة لاستخدام ماء الأرز watanserb.com
ماء الأرز
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وطن– يعتاد الكثير من الأشخاص على التخلص من ماء الأرز أثناء الطهي. لكن ما لا يعرفونه أن ذلك الماء يحتوي  على الكثير من النشا الذي يمكن استخدامه بعدة طرق مذهلة، وفقا لما أكدته صحيفة “indiatimes“.

كغذاء للأطفال

يمكن استخدام ماء الأرز كغذاء للأطفال. كل ما عليك القيام به هو إضافة القليل من حبات الأرز، ثم اهرسها جيداً، مع وضع بعض السمن والملح.

يساعد وجود المعادن النادرة الموجودة في الأرز، في إمداد أجسام الأطفال بالطاقة اللازمة.

يحتوي ماء يالأرز على كثير من النشا الذي يمكن استخدامه بعدة طرق مذهلة

لغسل الملابس

يمكنك استخدام ماء الأرز، بفضل النشا المتواجدة فيه، لمنح الملابس القطنية ملمسًا لطيفًا، فقط اغمس الملابس في مياه الأرز واتركها تجف وستحصل بالتالي على ملابس ناعمة.

للتنظيف

لتنظيف أسطح منزلك، اخلط بعض ماء الأرز مع صودا الخبز والملح، في زجاجة رذاذ واستخدمها. وسيعطي هذا بالتالي مظهرًا لامعًا.

للشفاء من الأمراض

يحتوي الماء على الكثير من النشا وبالتالي يوفر الطاقة للجسم. كما أنه سهل الهضم وبالتالي يمكن استخدامه كمشروب طاقة لمن يتعافون من مرض ما.

يمكن استخدام هذا الماء كمشروب طاقة لمن يتعافون من مرض ما

لتفيتح وتنعيم البشرة

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يعد ماء الأرز أفضل الوسائل التي تستخدم لجعل وجهك أكثر إشراقة.

جفف الماء في ضوء الشمس أو على نار بطيئة، ويمكنك بعد ذلك استخدام المسحوق المتبقي مع زيت جوز الهند لتنعيم وتفتيح البشرة.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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