لقطات مبكية لعراقي يطرد أمه من سيارته ويتركها على الرصيف وحيدة! (شاهد)

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وطن – أجرى الإعلامي العراقي علي عذاب، مقابلة مع سيدة شوهدت في مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، بعدما طردها ابنها من سيارته وتركها وحيدة.

ومقطع الفيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة في العراق، ووثق لحظة إنزال الشاب والدته من سيارته، وأجلسها على الرصيف، ثم غادر المنطقة، وتركها وهي في حالة حسرة.

استضاف الإعلامي علي عذاب، السيدة “أم رياض” في مقابلة مؤثرة جدا، تحدثت فيها عن حالتها قائلة إن لديها ثلاثة أولاد وبنتين، ولا يريد أحد منهم أن تمكث معهم.

وأقسمت أن ابنتيها تقومان بتعنيفها إذا توجهت إلى أي منهما، مشيرة إلى أن زوجات أبنائها هن من يتحكمن فيهم.

وظهرت علامات التأثر الشديد على عذاب الذي حرص على احتضان السيدة أم رياض وقبل جبينها؛ تعبيرا عن تضامنه معها.

في مشهد مؤلم كاميرات المراقبه ترصد شاب يخرج أمه من سيارته ويرميها في الشارع 💔 pic.twitter.com/72fSOlCjxt — محمد الفيصل (@Mooh32a) January 31, 2023

تفاعل واسع إزاء الواقعة

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هذا المشهد المؤثر أثار تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، بين تضامن كبير مع السيدة وهجوم حاد على ابنها.

فكتب سعد: “لاحول ولاقوة الا بالله”.

لاحول ولاقوة الا بالله — سعد الغنامي (@1_saad) January 31, 2023

وتفاعل سام: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

انا لله و انا اليه راجعون — سام (@cnitl) January 31, 2023

لكن ناشطة شكّت في الرواية قائلة: “معقوله ٥ أبناء، ٣ اولاد و بنتين ولا حد فزعلها ولا حن قلبه إلها؟؟ معقولة كلهم عاقين؟؟ في شي غلط”.

معقوله ٥ أبناء، ٣ اولاد و بنتين و لا حد فزعلها و لا حن قلبه إلها؟؟ معقولة كلهم عاقين؟؟ في شي غلط‼️🙄 — كـويــ👑ــن (@qweenof2020) January 31, 2023

ورد عليها سليمان: “معقولة ونص والقصص كثيرة عسى الله يرزقنا الضنى الصالح بس”.

معقوله ونص والقصص كثيرة عسى الله يرزقنا الضنى الصالح بس — سليمان الجويسر #عنيزة (@slmz111) January 31, 2023

وذكر ناشط: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الجنة تحت أقدام الأمهات لو تعيش عمرك كله تخدمها ما رديت نص اللي سويته”.