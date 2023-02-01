الأربعاء, فبراير 1, 2023
الرئيسيةالهدهدلقطات مبكية لعراقي يطرد أمه من سيارته ويتركها على الرصيف وحيدة! (شاهد)
الهدهد

لقطات مبكية لعراقي يطرد أمه من سيارته ويتركها على الرصيف وحيدة! (شاهد)

استضاف الإعلامي العراقي علي عذاب أما عراقية طردها ابنها من سيارته وتركها وحيدة على الرصيف

كتب خالد السعدي
عراقي يطرد والدته watanserb.com
عراقي يطرد أمه من سيارته
- Advertisement -

وطن – أجرى الإعلامي العراقي علي عذاب، مقابلة مع سيدة شوهدت في مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، بعدما طردها ابنها من سيارته وتركها وحيدة.

ومقطع الفيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة في العراق، ووثق لحظة إنزال الشاب والدته من سيارته، وأجلسها على الرصيف، ثم غادر المنطقة، وتركها وهي في حالة حسرة.

استضاف الإعلامي علي عذاب، السيدة “أم رياض” في مقابلة مؤثرة جدا، تحدثت فيها عن حالتها قائلة إن لديها ثلاثة أولاد وبنتين، ولا يريد أحد منهم أن تمكث معهم.

وأقسمت أن ابنتيها تقومان بتعنيفها إذا توجهت إلى أي منهما، مشيرة إلى أن زوجات أبنائها هن من يتحكمن فيهم.

وظهرت علامات التأثر الشديد على عذاب الذي حرص على احتضان السيدة أم رياض وقبل جبينها؛ تعبيرا عن تضامنه معها.

تفاعل واسع إزاء الواقعة

- Advertisement -

هذا المشهد المؤثر أثار تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، بين تضامن كبير مع السيدة وهجوم حاد على ابنها.

فكتب سعد: “لاحول ولاقوة الا بالله”.

وتفاعل سام: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

لكن ناشطة شكّت في الرواية قائلة: “معقوله ٥ أبناء، ٣ اولاد و بنتين ولا حد فزعلها ولا حن قلبه إلها؟؟ معقولة كلهم عاقين؟؟ في شي غلط”.

ورد عليها سليمان: “معقولة ونص والقصص كثيرة عسى الله يرزقنا الضنى الصالح بس”.

وذكر ناشط: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الجنة تحت أقدام الأمهات لو تعيش عمرك كله تخدمها ما رديت نص اللي سويته”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

إيحاءات جنسية ورقص خليع يقود المشهورة العراقية “أم فهد” للمحكمة (شاهد)

الهدهد

ما هي دلالات فتح المغرب لسفارته في العراق بعد 18 عاما من إغلاقها؟

حياتنا

مشهد يحبس الأنفاس.. صيدلي عراقي ينقذ طفلًا بأعجوبة من الاختناق (شاهد)

الهدهد

عراقي يُنهي حياة والدته وأشقائه بطريقة بشعة متأثرا برواية لنجيب محفوظ

الهدهد

الكشف عن جسم فضائي غامض حلق فوق مدينة الموصل العراقية (شاهد)

الهدهد

قاضٍ عراقي مات في أحضان فتاتي ليل بأربيل بسبب الفياغرا وتفاصيل صادمة

اقتصاد

إقالة محافظ البنك المركزي العراقي.. ما علاقة لبنان؟

الهدهد

تفاصيل فضيحة مسؤولة عراقية ضُبطت بالجرم المشهود وسجنها 15 عاما

الهدهد

إبراهيم المخيني ولقطة مؤثر مع والدته بعد انتهاء خليجي 25 (فيديو)

الهدهد

تفاصيل اعتذار العراق لسلطنة عمان ورسالة لولي العهد ذي يزن بن هيثم

الهدهد

إقالة يونس الفهدي مطلب شعبي بعد ما فعله بـ خليجي25.. هل يستجيب اتحاد الكرة العماني؟

الهدهد

اشتهرت بإطلالات مثيرة.. لارا فاضل ضابطة عراقية تنال أسرع ترقية بتاريخ العراق وجدل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حمو بيكا يرمي النقود بشكل هستيري.. هل كان ثملاً؟ (فيديو)

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إطلالة مثيرة وأوضاع بذيئة! (شاهد)

ثروته تبلغ 400 مليون دولار..قصة “غونتر السادس” أغنى كلب في العالم

يوسف حداد يطرد الطلبة العرب من جامعة تل أبيب ويستفزهم بعلم دولة الاحتلال (فيديو)

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

شيرين لن تغني في لبنان بمناسبة عيد الحب.. السبب الحقيقي تكشفه كاتبة لبنانية!

ابنة العاهل السعودي الوحيدة حصة بنت سلمان تدخل مجال الاستثمار في مصر بمبلغ ضخم

سفيان بوفال يُوقع مع الريان القطري (فيديو)

“الغارديان”: كيف يمكن تفادي اندلاع انتفاضة جديدة في فلسطين؟!

طريقة “قاعدة في يومين” تساعدك على تبني عادات جيدة بشكل دائم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC