لقطات صادمة لأفراد شرطة يقتلون رجلاً مبتور الساقين بدم بارد في كاليفورنيا (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من أفراد الشرطة بولاية كاليفورنيا يقومون بإطلاق النار على رجل مبتور الساقين، الأمر الذي دفعه لمحاولة الهرب منهم على جذوعه بعد القفز من الكرسي المتحرك الخاص به، في مشهد أثار جدلا واسعا حوله.

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لثلاثة رجال شرطة من قسم شرطة هنتنغتون بارك بكاليفورنيا وهم يطلقون الرصاص على شخص مبتور الساقين.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2023