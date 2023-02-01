الأربعاء, فبراير 1, 2023
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على ظهر حصان.. بيونسيه عارية مع حمالة صدر مرصعة بالماس خلال إعلان جولتها العالمية (شاهد)

بدت بيونسيه مثيرة عندما انطلقت في إعلان جولتها العالمية الجديد وهي لا ترتدي شيئًا سوى حمالة صدر براقة وملقط لم يترك سوى القليل جدًا من جسدها غير مكشوف

كتب فهمي الورغمي
النجمة العالمية بيونسيه watanserb.com
النجمة العالمية بيونسيه
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وطن- أعلنت النجمة العالمية بيونسيه القيام بجولة عالمية، والتي تأتي ضمن إصدار ألبومها الأخير “رينيسانس” وقد أضفت المغنية الأمريكية التي لاقت نجاحًا العام الماضي بألبومها Renaissance، الطابع الرسمي على جولتها العالمية اليوم الأربعاء وكشفت تفاصيل المواعيد، في إطلالة مثيرة شدت انتباه متابعيها.

بيونسيه عارية في إعلان ترويجي جديد

وظهرت بيونسي، في إطلالة أثارت إعجاب الكثيرين حول العالم، وقد تجردت من ملابسها تقريبًا خلال تأديتها إعلانا مفعم بالحيوية وروح الشباب.

بدت المغنية الأمريكية مذهلة، وارتدت حمالة صدر صغيرة من الماس تميزت بحجمها الصغير لتترك صدرها المتناغم معروضًا خلال الإعلان بطريقة مثيرة.

كما يمكن أيضاً رؤية عضلات بطن بيونسيه تحت قطعتين من فستانها المتدلي، والذي سقط في فتحة على شكل حرف V حول وسط جسدها، في حين أن أسفل فستانها المتلألئ ترك فخذيها مكشوفين تمامًا أثناء الالتفاف للحفاظ على تموضعها.

بيونسيه عارية في إعلان ترويجي جديد
بيونسيه عارية في إعلان ترويجي جديد

أضافت بونسيه زوجًا من الأحذية الفضية اللماعة إلى إطلالتها وأخفت وجهها تحت حافة قبعة رعاة البقر المتلألئة، مما سمح لخصلات شعرها السمراء بالتدفق حولها وهي ترفع يدًا واحدة للتشبث بغطاء رأسها.

في لقطة أخرى، تركت بيونسيه كل ملابسها تندلى مع شرائط من المجوهرات على جسدها العاري، وأسدلت شعرها ليتدلى خلفها لتظهر زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي المثالية لإطلالتها المرصعة بالجواهر.

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كما امتطت بيونسيه حصان كرة ديسكو مع سرج فضي عاكس للأضواء، في إشارة إلى إنطلاق جولتها العالمية الجديدة.

ويا لها من جولة ستكون.

النجمة العالمية بيونسيه
النجمة العالمية بيونسيه

أعلنت بيونسيه عن جولتها اليوم الأربعاء الأول من فبراير، بمواعيد محددة سيكون أولها في المملكة المتحدة وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة، بداية من مايو آيار المقبل.

ستتوجه النجمة العالمية أيضًا إلى حفلات في فرنسا وإسبانيا والدنمارك قبل أن تكمل مسيرتها في أمريكا الشمالية من يوليو إلى سبتمبر.

لم تنس بيونسيه أيضًا مبادرتها الخيرية “باي غود” في جميع أنحاء العالم معها، التي تدعم رواد الأعمال المحليين من خلال مآدب الغداء، وتحتفل بأصحاب الأعمال الصغيرة وتحاول تعزيز الاستدامة في الأعمال التجارية.

حيث تعهدت المؤسسة التي تديرها المغنية الأمريكية بالتزام بمبلغ مليون دولار لألف شركة صغيرة كجزء من الجولة.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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