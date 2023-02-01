حمو بيكا يرمي النقود بشكل هستيري.. هل كان ثملاً؟ (فيديو)

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وطن– أثار مؤدي المهرجانات الشعبية، المصري حمو بيكا، جدلاً واسعاً بتصرفه الغريب في إحدى حفلات الزفاف.

هل هو في وعيه؟

وظهر حمو بيكا بفيديو متداول في حفل زفاف أحياه مع المطرب رضا البحراوي وهو يرمي النقود على المتواجدين بشكل هستيري.

وتعرض حمو بيكا إلى انتقادات بسبب تصرفه الغريب، وسط شكوك حول تعاطيه الكحول في تلك اللحظة.

واستذكر آخرون تصرف محمد رمضان بحفله في البوليفارد بافتتاح موسم الرياض في السعودية.

حفلة ناجحة

وظهر رمضان على المسرح، يمسك كيساً ويبدأ برمي النقود على الجمهور.

وهو التصرف الذي أثار الجدل بين الناشطين، الذين شكك بعضهم أن تكون نقوداً حقيقية.

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وكان حمو بيكا قد ردّ على منتقدي غنائه في كأس العالم.

وقال بيكا: “أنا شخص سافرت العالم كله ومش حاجة غريبة إني أغني في كأس العالم والحمد لله كانت حفلة ناجحة والجمهور تفاعل معانا”.

سارة خليفة

وكان حمو بيكا قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداول المستخدمون مقطع فيديو له وهو ينفعل على أحد المعجبين.

وظهر مطرب المهرجانات الشعبية الشهير في الفيديو، وهو ينفعل على أحد المعجبين به، ويطالبه بعدم تصويره، وكان متواجداً في دبي.

فوجئ معجبو بيكا بوجود المذيعة “سارة خليفة” طليقة لاعب الأهلي السابق محمود كهربا، معه على متن مركب في البحر. فيما كان يحاول تحاشي كاميرا أحد الأشخاص وتغطيتها بيده، ولكن سارة خليفة ظهرت خلفه.

بيكا وسارة يعقبان

ويسمع صوت الشخص الفضولي الذي كان يصوّره، وهو يقول له: “حمو الله ياخد اللي مزعلك، ممكن صورة أنا من معجبينك، وأخذ يردد أغنية كلمات مهرجان بيكا أنا حبيتك وجرحتيني”.

وتساءل متابعو مطرب المهرجانات عن سبب وجود سارة خليفة معه، وفيما إذا كان هناك مشروع خطبة أو زواج بينهما.

خاصة أنه كان قد انتشر لها فديو سابق معه خلال الأيام الماضية، وبدت وهي ترقص إلى جانب بيكا بثوب تركوازي اللون، وتستمتع بتلك الأجواء.

وكشف بيكا كواليس ما حدث قائلا: “إحنا كنا خارجين نجيب هدوم وعيل صورنا. ومراتي عارفة سارة ولو حد غيرها كانت هتبقى مشكلة كبيرة”.

وردت سارة: “حمو بيكا أعز صحابي وأخويا ومراته شمس صاحبتي وإحنا كان عندنا حفلة ورايحين نشتري لبس. وفي حد طلع الموبايل واتصور مع بيكا وبعد ما مشي صورنا غصب عننا والشائعات ظهرت وتريند أي كلام مالوش لازمة”.