جندي روسي يخدع طائرة مسيرة أوكرانية.. تظاهر بالموت قبل أن يمسكها بيديه (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لجندي روسي يقاتل في أوكرانيا وهو يؤدي خدعة للإمساك بطائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدفه.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثقت الكاميرات المرفقة بالطائرة الأوكرانية لحظة إلقاء الطائرة قنبلة على الجندي الروسي.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر الجندي الروسي وهو يلقي بنفسه على الارض وكأنه تمت إصابته من شظايا القنبلة، وتظاهر بإصابته بإصابة خطيرة.

وأظهر الفيديو انه حينما قامت الطائرة المسيّرة بالانخفاض للتأكد من إصابة الجندي أو مقتله، انقض عليها وأمسكها بيديه ليقوم بإبطال فعالية ما تحمله من متفجرات اخرى.

جندي روسي ينجو من ضربة مميتة و يتظاهر بالموت ليمسك طائرة درون أوكرانية. حيلة جندي pic.twitter.com/so8w89XxnP — Hanzala (@Hanzpal2) January 31, 2023

روسيا تقر بخطأ تجنيد الآلاف في أوكرانيا

ويأتي ذلك في وقت اعترفت فيه روسيا بأنها جنّدت بشكل خاطئ آلاف الرجال في الجيش من أجل القتال في أوكرانيا منذ الخريف الماضي، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن واشنطن تعدّ حزمة مساعدات لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ بعيدة المدى.

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وقال المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف ، الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، “تمت إعادة أكثر من 9 آلاف مواطن جندوا بشكل غير قانوني إلى الوطن، من بينهم أشخاص ما كان يجب استدعاؤهم تحت أي ظرف وذلك لأسباب صحية”.

وفي الأسابيع الأولى من بدء التعبئة الجزئية، وردت أنباء عن ظروف فوضوية في العديد من مكاتب التجنيد العسكرية. وقد استدعت تلك المكاتب 300 ألف رجل للقتال في أوكرانيا من جميع أنحاء روسيا.

مساعدة أمريكية لاوكرانيا بقيمة 2 مليار دولار

وفي سياق آخر، تُعد الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي من المتوقع أن تشمل صواريخ أطول مدى لأول مرة بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى، حسبما أطلع مسؤولان أمريكيان على قال الأمر لرويترز يوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع الإعلان عن المساعدة في أقرب وقت هذا الأسبوع. وأضافوا أنه من المتوقع أن تشمل أيضا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة جافلين المضادة للدبابات.

وقال أحد المسؤولين إن جزءًا من الحزمة ، المتوقع أن يكون 1.725 مليار دولار ، سيأتي من صندوق يُعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) ، والتي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على أسلحة من الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وبحسب المسؤول، ستذهب الأموال الأمريكية نحو شراء سلاح جديد ، القنبلة ذات القطر الصغير المطلقة من الأرض (GLSDB) التي صنعتها شركة Boeing Co (BA.N) ، والتي يبلغ مداها 94 ميلاً (150 كم)، في حين رفضت الولايات المتحدة طلبات أوكرانيا للحصول على صاروخ ATACMS البالغ طوله 185 ميلاً (297 كم).