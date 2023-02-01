الأربعاء, فبراير 1, 2023
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جندي روسي يخدع طائرة مسيرة أوكرانية.. تظاهر بالموت قبل أن يمسكها بيديه (شاهد)

جندي روسي ينجح بخداع طائرة أوكرانية مسيرة ويمسك بها بينما كانت تحاول قتله

كتب سالم حنفي
طائرة مسيرة أوكرانية تقتل جندي روسي watanserb.com
جندي روسي يمسك بطائرة أوكرانية مسيرة ويتلف ما عليها من متفجرات
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لجندي روسي يقاتل في أوكرانيا وهو يؤدي خدعة للإمساك بطائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدفه.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثقت الكاميرات المرفقة بالطائرة الأوكرانية لحظة إلقاء الطائرة قنبلة على الجندي الروسي.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر الجندي الروسي وهو يلقي بنفسه على الارض وكأنه تمت إصابته من شظايا القنبلة، وتظاهر بإصابته بإصابة خطيرة.

وأظهر الفيديو انه حينما قامت الطائرة المسيّرة بالانخفاض للتأكد من إصابة الجندي أو مقتله، انقض عليها وأمسكها بيديه ليقوم بإبطال فعالية ما تحمله من متفجرات اخرى.

روسيا تقر بخطأ تجنيد الآلاف في أوكرانيا

ويأتي ذلك في وقت اعترفت فيه روسيا بأنها جنّدت بشكل خاطئ آلاف الرجال في الجيش من أجل القتال في أوكرانيا منذ الخريف الماضي، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن واشنطن تعدّ حزمة مساعدات لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ بعيدة المدى.

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وقال المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف ، الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، “تمت إعادة أكثر من 9 آلاف مواطن جندوا بشكل غير قانوني إلى الوطن، من بينهم أشخاص ما كان يجب استدعاؤهم تحت أي ظرف وذلك لأسباب صحية”.

وفي الأسابيع الأولى من بدء التعبئة الجزئية، وردت أنباء عن ظروف فوضوية في العديد من مكاتب التجنيد العسكرية. وقد استدعت تلك المكاتب 300 ألف رجل للقتال في أوكرانيا من جميع أنحاء روسيا.

مساعدة أمريكية لاوكرانيا بقيمة 2 مليار دولار

وفي سياق آخر، تُعد الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي من المتوقع أن تشمل صواريخ أطول مدى لأول مرة بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى، حسبما أطلع مسؤولان أمريكيان على قال الأمر لرويترز يوم الثلاثاء.

طائرة مسيرة أوكرانية تقتل جندي روسي
أمريكا قدمت لاوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار دولار

وقال المسؤولون إنه من المتوقع الإعلان عن المساعدة في أقرب وقت هذا الأسبوع. وأضافوا أنه من المتوقع أن تشمل أيضا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة جافلين المضادة للدبابات.

وقال أحد المسؤولين إن جزءًا من الحزمة ، المتوقع أن يكون 1.725 مليار دولار ، سيأتي من صندوق يُعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) ، والتي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على أسلحة من الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وبحسب المسؤول، ستذهب الأموال الأمريكية نحو شراء سلاح جديد ، القنبلة ذات القطر الصغير المطلقة من الأرض (GLSDB) التي صنعتها شركة Boeing Co (BA.N) ، والتي يبلغ مداها 94 ميلاً (150 كم)، في حين رفضت الولايات المتحدة طلبات أوكرانيا للحصول على صاروخ ATACMS البالغ طوله 185 ميلاً (297 كم).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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