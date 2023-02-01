ثروته تبلغ 400 مليون دولار..قصة “غونتر السادس” أغنى كلب في العالم

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وطن– يعيش “غونتر السادس”، أغنى كلب في العالم، في القصر السابق لمغنية البوب مادونا ويستمتع برحلات استكشافية في جميع أنحاء إيطاليا.

لكن وفقًا لأحد المخرجين، الذي قرر تصوير فيلم كامل عن قصة حياته، فإن الكلب الشهير حياته مليئة بالأسرار.



غونتر السادس

أشارت صحيفة ديلي ستار البريطانية إلى أن الكلب الشهير الذى يحمل اسم “غونتر السادس”، والذي ينتمي لفصيلة “الراعي الألماني”، يعيش حياة مليئة بالترف داخل قصر فاخر، قيمته 23.5 مليون جنيه إسترليني ( 29 مليون دولار) كان سابقا لمادونا.

وقرر المخرج أوريلين ليتورجي تصوير فيلم وثائقي كامل عن قصة حياة الكلب غونتر السادس بعنوان Gunther’s Millions.

وفي حديثه عن الكلب، قال المخرج ليتورجي: “القصة تبدو جنونية. وكنا بطبيعة الحال فضوليين منذ البداية. وعلى مر السنين، نقلت الكثير من وسائل الإعلام قصصًا عن غونتر، ولكن هذه المرة، تمكنا من الاقتراب منه بشكل غير مسبوق.”



وأضاف “لم يحصل أحد على هذا النوع من الوصول الذي حصلنا عليه لسرد القصة بالكامل وللتعمق أكثر في حياته.”

ثروة الكلب

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ذكرت عدة تقارير أن غونثر ورث 64.9 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) ثروة الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين التي توفيت عام 1992.



لكن الفيلم الوثائقي يدعي أنه تم تكليف الرجل الأعمال الإيطالي ماوريتسيو ميان، صديق نجل الكونتيسة ليبنشتاين، الذي توفي منتحراً، برعاية غونتر السادس.

وقام وقتها ببناء إمبراطورية حول ذلك الحيوان الأليف، حسبما أفاد موقع فوكس بيزنس عن الحكاية الغريبة المرتبطة بقصص الكونتيسة.

وقال ليتورجي عن ماوريتسيو :”علمنا لاحقًا أنه كان مرتبطا جدًا بالكونتيسة وبإبنها الذي فقدته. سأقول إن هذه الشخصيات تمثل شيئًا عميقًا جدًا بالنسبة له. كان علينا أن نتعمق أكثر لفهم ذلك.”

ومن جهتها، قالت المنتجة إميلي دوماي عن ميان: “إنه يعيش بين الواقع والخيال. وبالنسبة له، فقد أثر عليه كثيراََ وفاة الكونتيسة (التي كانت صديقة أمه) وإبنها.”

