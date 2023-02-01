الأربعاء, فبراير 1, 2023
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بينهم أطفال.. تقرير صادم يكشف العدد الكبير للإعدامات في السعودية وعلاقتها بمحمد بن سلمان؟

السعودية أعدمت ما لا يقل عن 1243 شخصًا بين عامي 2010 و 2021

كتب خالد الأحمد
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن- تضاعفت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم (2015) مقاليد السلطة في الدولة الخليجية ولاحقا تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد (2017)، بسحب ماكشف تقرير جديد صادر عن منظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

أكثر من 1000 عملية إعدام

تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأنظمة دموية في العالم، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 1243 شخصًا بين عامي 2010 و 2021، حتى أن في عام 2022 لوحده، تم إعدام ما لا يقل عن 147 شخصًا.

وبحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فقد حدثت جميع عمليات الإعدام الست الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث تحت قيادة محمد بن سلمان والملك سلمان أعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 و 2022.

كما نوه التقرير إلى إن معدل الإعدام زاد من 70.8 عملية إعدام سنويا بين عامي 2010 و2014 إلى 129.5 عملية إعدام سنويا منذ وصول الملك سلمان للحكم في كانون الثاني/ يناير 2015.

الإعدامات في السعودية
الإعدامات في السعودية

قتل 81 شخصًا في يوم واحد

وبينما لا يوجد ما يشير إلى إنهاء المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام، فقد أكد التقرير أن الرياض قد أمرت في عام 2022 بإعدام ما لا يقل عن 147 شخصًا، منهم 81 شخصًا في يوم واحد.

وأشار ذات التقرير الصادم في نتائجه، إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بعقوبة الإعدام في مجموعة واسعة من الجرائم عبر ثلاث فئات في الشريعة الإسلامية: القصاص (الجزائي)، الحد (إلزامي) والتعزير (التقديرية).

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المثير للجدل أنه وضمن هذه الفئات أيضاً، يحتفظ القضاة في المملكة العربية السعودية بسلطات واسعة لتحديد السلوك الذي قد يشكل جريمة جنائية والعقوبة الناتجة عنها، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

ويعد هذا التقرير من منظمة ريبريف لعام 2023 حول عمليات الإعدام في السعودية الأول والأوسع من نوعه في هذه الحوادث بالمملكة الخليجية منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه القانون الدولي الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على “الجرائم الأكثر خطورة”، والتي يُقبل على نطاق واسع بأنها تعني القتل العمد.

محمد بن سلمان يسرّع الإعدامات بغطاء الإصلاح
محمد بن سلمان يسرّع الإعدامات بغطاء الإصلاح

سرية المحاكمات وإعدام القُصر

لفت التقرير أنه منذ عام 2013، تم إعدام 15 شخصا على الأقل بتهم ارتكبوها وهم قُصر، فيما تم إعدام 31 امرأة بين عامي 2010 و2021، بينهن 23 أجنبية منهن 13 عاملة منزلية.

وقدّم التقرير المؤلف من 58 صفحة تفاصيل عن تعذيب “منهجي” وانتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك محاكمات غير عادلة وتعذيب متهمين أطفال ونساء.

تطرق التقرير كذلك إلى أن العدد الحقيقي لعدد الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية غير معروف لأن السلطات تحافظ على سرية المحاكمات والإعدام. وهذا هو السبب في أن النتائج التي توصل إليها تقرير ريبريف، هي نتائج حيوية في كشف حقيقة هذا النظام الدموي.

وفي أول تعليق من مديرة منظمة “ريبريف” مايا فوا قالت إنّ “كل البيانات في هذا التقرير تمثّل حياة بشرية تم إزهاقها”.

مؤكدة أن “آلة عقوبة الإعدام السعودية تطحن الأطفال والمتظاهرين والنساء المستضعفات في الخدمة المنزلية، وناقلي المخدرات دون علمهم، والأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحافيين أجانب”.

ويُعرف النظام القضائي في المملكة العربية السعودية- النظام القانوني والأحكام الصادرة في المحاكم- بظلمه، بحسب مايرى مراقبون لأنشطة المحاكم وأحكامها في حق عشرات المعارضين.

حيث يتم اتخاذ القرارات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، خلف الأبواب المغلقة، ويحظر نشر وثائق المحكمة، ويتم تغيير التهم، وتأجيل جلسات المحكمة إلى أجل غير مسمى، وعلى سبيل المثال لا الحصر.

وختم التقرير أن التزايد الكبير في عدد الإعدامات بالسعودية في عهد محمد بن سلمان يمثل أزمة لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في تجاهلها.

المصدرمنظمة ريبريف، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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