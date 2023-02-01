باميلا أندرسون تكشف عن ولعها بالجنس وتروي واقعة مضاجعتها وهي على سرير المستشفى!

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وطن– كشفت باميلا أندرسون أن أكثر التجارب الجنسية إثارة في حياتها كانت مع رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، حيث كانا يرقصان التانغو.

رقصة مثيرة

تصف باميلا أندرسون اللحظة في سيرتها الذاتية الجديدة. والتي تقدم أيضًا تفاصيل عن السلوكيات الغريبة البذيئة في كل مكان من سرير المستشفى إلى السفارة الإكوادورية في لندن مع جوليان أسانج الذي كادت أن تتزوجه بعد ليلة مخمورة.

وقالت باميلا البالغة من العمر 55 عامًا ، عن خطوات الرقص المثيرة مع الثمانيني التي بقيت في ذاكرتها، حبست أنفاسها. وأنها شعرت بأنها تقاد من قبل “رجل حقيقي” كان “شيئًا لم أشعر به أبدًا”.

وتقول عن الرقص ، في بوينس آيرس ، العاصمة الأرجنتينة ، عندما كانت في العشرينات من عمرها: “لقد كانت واحدة من أكثر التجارب الحسية التي مررت بها على الإطلاق. لقد غيرتني ، ولم أنسها أبدا”.

كتبت كل كلمة بنفسها

روت الممثلة ، التي تصدرت حياتها العاطفية عناوين الصحف منذ عقود ، قصتها الخاصة لأول مرة في مذكراتها ، Love ، Pamela ، التي نُشرت أمس.

وعلى عكس الأمير هاري ، فقد كتبت كل كلمة عنها بنفسها.

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كما تقول: “لا كُتاب أشباح ولا متعاونين أو أطباء كتبوا لي”.

باميلا ، التي تزوجت من خمسة رجال – واحد مرتين – تكشف أيضًا عن تفاصيل الاعتداء الجنسي المثير للاشمئزاز الذي عانت منه عندما كانت طفلة في كندا.

وكشفت باميلا أنها تعتقد أن هذه التجارب هي التي أفسدت علاقاتها لاحقًا عن مسارها.

الزيجات المفاجئة

بين سن السادسة والعاشرة ، أُجبرت باميلا على ممارسة العلاقة بألعاب جنسية مع جليسة أطفالها ، التي كانت “تدفع” لها بالألعاب المستعملة. مثل دمية تصفيف شعر باربي ، وأجبرتها على الصمت مع التهديدات.

في سن الثانية عشرة ، اغتصبت باميلا من قبل شخص بالغ بعدما تركتها صديقتها بمفردها حتى يتمكن من تعليمها لعبة الطاولة.

بعد حوالي عامين تعرضت للاغتصاب الجماعي في سيارة من قبل صديقها وما يصل إلى خمسة من رفاقه.

كتبت باميلا أنه نتيجة لهذه الإساءة ، “تجاوزت مرحلة الاختلاط” وتوصلت إلى الاعتقاد بأنها إذا أرادت ممارسة الجنس فعلاً ، فلا بد أنها وقعت في الحب.

هذا يمكن أن يفسر زواجها المفاجئ الشهير.

تومي لي

تزوجت باميلا أندرسون من زوجها الأول ، عازف الروك تومي لي ، في فبراير 1995 ، بعد أربعة أيام من لقاء عازف الدرامز. أنجبا ولدين براندون وديلان ، ثم انفصلا عام 1998.

في يوليو 2006 تزوجت من المغني كيد روك بعد أيام قليلة من تقدمه للزواج ، لكنها في نوفمبر تقدمت بطلب الطلاق.

التالي في عام 2007 كان لاعب البوكر ريك سالومون ، الذي اشتهر بشريطه الجنسي مع باريس هيلتون.

تكشف باميلا في كتابها أنها تزوجته في لاس فيغاس لمجرد نزوة ، بعد أن قال مازحا أنها إذا توجهت إلى المذبح معه فإنه سيمحو دين القمار المستحق له على اثنين من موظفيها.

استمر الأمر بضعة أشهر قبل أن تجد أنبوباً للممنوعات محشوًا في شجرة عيد الميلاد الخاصة بها وسرعان ما فُسخ الزواج.

بحلول عام 2014 ، تزوج الزوجان مرة أخرى ، لكنهما انفصلا في العام التالي.

أقصر زواج

ثم في عام 2020 ، جاء أقصر زواج لها من منتج هوليوود جون بيترز ، الذي تضمنت أفلامه فيلم باربرا سترايسند الذي حقق نجاحًا كبيرًا عام 1976. استمر الزواج أقل من أسبوعين.

في ديسمبر من نفس العام ، سارت في الممر مع عامل البناء دان هايهورست ، الذي كان يقوم بأعمال تجديد في منزل باميلا في كندا.

لقد كانوا معًا لأكثر من 12 شهرًا بقليل قبل انفصالهم في يناير من العام الماضي.

تعترف في كتابها: “الرجال هم سقطاتي. وقد جربت كل الأنواع. القاسم المشترك هو أنا “.

علاقات باهتة

وتقول أيضًا إن علاقتها بزوجها الأول ، تومي لي “ربما كانت المرة الوحيدة التي وقعت فيها في الحب حقًا”.

وتضيف: “بقية حياتي ، كانت علاقاتي باهتة بالمقارنة.”

تقول باميلا إنها وافقت على الزواج من نجم الروك على شاطئ في المكسيك في عام 1995 بعد أن وضع حبة من حبوب النشوة في الشمبانيا الخاصة بها و “أصبحت الغرفة دافئة وغامضة”.

ومع ذلك ، كانت كيمياءهم الجنسية قوية جدًا لدرجة أنه بعد عودتهم إلى كاليفورنيا تذكرت لاحقًا: “في تلك الأسابيع القليلة الأولى ، بالكاد غادرنا غرفة النوم”.

وتابعت “أحرقنا البخور واستمعنا إلى الموسيقى ومارسنا الجنس طوال اليوم. وكوني معه ، شعرت بالاكتمال.”

معاشرة على سرير المستشفى

وقد قالت ذات مرة عن تومي: “كان حبنا دائمًا رقيقًا ولذيذًا – لم يكن أبدًا غامضة أو غريبة أو أحاول بجهد. كانت أجسادنا متزامنة ، وتوقنا إلى أن نكون قريبين “.

بعد عام من زواجهما ، كانا لا يزالان ساخنين للغاية لبعضهما البعض لدرجة أنه عندما أصيبت باميلا بانفجار كيس في المبيض ، عاشرها تومي في سريرها بالمستشفى – بينما كانت موصولة بجهاز قسطرة بولية.

وتذكرت تلك اللحظة منذ ذلك الحين: “لقد مارست أنا وتومي الجنس في سرير المستشفى الضيق الذي يشبه النقالة بينما كنت متصلة بجهاز وريدي”.

وتابعت: “لقد نمنا بين ذراعي بعضنا البعض. لم يكن هناك أي طريقة ليطلبوا منه المغادرة – لم يحاولوا ذلك “.

غيرة مرعبة

ومع ذلك ، يصف الكتاب أيضًا الغيرة المرعبة لتومي.

في وقت زواجهما ، أصبحت باميلا نجمة عالمية بسبب أحد أدوارها.

كانت مشهورة جدًا لدرجة أن الشبكات في بعض البلدان رفضت دفع ثمن الحلقات التي لم تكن موجودة فيها.

غالبًا ما كان تومي يشاهدها في موقع التصوير ، وهو ينفجر بغضب إذا كان عليها تقبيل رجل آخر في مشاهدها.

في النهاية ، بدأت باميلا وزملاؤها في عمل حوار مختلف واستغناء عن مشاهد الجنس.

محاولة انتحار

لكنها وصفت في كتابها أنها تعرضت للتوتر الشديد بسبب إحدى ثوراته الغيورة في موقع التصوير ، عندما حطم مقطورة الماكياج ، لدرجة أنها حاولت أن تقضي على حياتها.

ابتلعت زجاجة من مسكنات الألم بالفودكا ، ثم حاولت إغراق نفسها في الحمام.

نجت باميلا فقط لأنها تقيأت الحبوب ، ثم تعثرت خارج الحوض قبل أن تنهار. وجدها سائقها في اليوم التالي ونقلها إلى المستشفى.

كما تروي كيف كانت في ذلك الوقت منهكة للغاية بسبب العمل والتوتر لدرجة أنها بدأت في تناول حبوب الحمية التي أبقتها مستيقظة. ونتيجة لذلك ، كتبت: “بدوت مثل هيكل عظمي مقوس في ثوب السباحة”.

وتضيف أنها أصبحت نحيفة وضعيفة لدرجة أنه أثناء تصوير مشاهد Baywatch على الشاطئ ، “حتى أصغر الموجات ستقلبني”.

طلاق

وتقول إنها أنهت الزواج في النهاية بعد أن ألقى تومي بها على الحائط بينما كانت تحتضن ابنها ديلان البالغ من العمر سبعة أسابيع.

لكنها كتبت أنها تعتقد الآن أنه ربما كان في ذلك الوقت تحت تأثير المنشطات ، ويبدو أنها لا تغضب تجاهه.

في الكتاب ، تم تخصيص غضبها لأولئك الذين حققوا الملايين من مبيعات الشريط الجنسي سيئ السمعة لعام 1995 الذي يظهرها وتومي.

وكشفت باميلا أنه تم سرقته من خزنة في منزلهم.

وقالت: “لم نصنع أبدًا شريطًا جنسيًا. لقد صورنا بعضنا البعض دائمًا ، وعشنا حياة عاطفية مثيرة: عروسين سعيدين. فقط شخصان مجنونان في الحب”.

مؤسس ويكليكس

كان باميلا من المؤيدين البارزين لمؤسس ويكيليكس أسانج ، الموجود الآن في سجن بلمارش بلندن. حيث تم سجنه بتهم تتعلق بنشر ويكيليكس لوثائق أمريكية سرية.

كانت من الزوار المنتظمين لأسانج بعد أن حصل على حق اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن من عام 2012 إلى عام 2019 ، واصفة صداقتهما بأنها “نشطة ومثيرة ومضحكة”.

كما كشفت في الكتاب أنهما تشاركا ذات مرة زجاجة من الكحول المكسيكية في السفارة ، ثم “أمضيا ليلة مرحة بعض الشيء وممتعة وشربا الكحول معًا”.

ولم تخض باميلا في التفاصيل ، لكنها تقول إنها مازحت أسانج بشأن الزواج على عتبات أبواب السفارة.