الخميس, فبراير 2, 2023
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تقارير

تقرير: الخمور في السعودية مشكلة بوجه السياحة .. ستصبح “حلالاً” بهدوء!

على الرغم من طموحاتها، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت السعودية حيث يُحظر تناول الخمور واستقبال الشركاء غير المتزوجين، من الممكن أن تتنافس مع وجهات أخرى مثل الحفلات في دبي أو مزيج الشواطئ والتاريخ الموجود في مصر.

كتب أنس السالم
السياحة في السعودية watanserb.com
السياحة في السعودية
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وطن – في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، تطمح السعودية لاستقبال 100 مليون سائح سنويا بحلول نهاية العقد الحالين لكن الخمور مشكلة تقف بوجه السياحة في السعودية.

وبحسب صحيفة “الفايننشال تايمز“، “موقع اليونسكو، بالقرب من منطقة العلا، والذي يضم مقابر حجرية منحوتة في الصخر، بات يضم شاليهات فاخرة تقع بين المنحدرات يمكن للزوار الأجانب الإقامة فيها، وهو جزء من مشروع طموح لتحويل المملكة المعروفة بالنفط والتزامها الصارم بالإسلام المحافظ، إلى مركز سياحي وترفيهي”.

السياحة في السعودية

وتوضح الصحيفة أن “السعودية لم تكن على قائمة الوجهات السياحية التقليدية”.

السياحة في السعودية
تطمح السعودية لاستقبال 100 مليون سائح سنويا بحلول نهاية العقد الحالي

وعلى الرغم من طموحاتها، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت المملكة المحافظة، حيث يُحظر تناول الخمور واستقبال الشركاء غير المتزوجين، من الممكن أن تتنافس مع وجهات أخرى مثل الحفلات في دبي أو مزيج الشواطئ والتاريخ الموجود في مصر.

وقال روبرت موجيلنيكي، خبير الاقتصاد السياسي والزميل غير المقيم بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن: “طموحات السياحة السعودية حققت الكثير، لكن لا يزال هناك الحاجة للمزيد من الجهد”.

وتزامن الاهتمام بالسياحة مع “الإصلاحات” الاجتماعية التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة، وأدخلت فعاليات مختلطة بين الجنسين مثل الحفلات الموسيقية، وتم تقييد دور الشرطة الدينية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في البلاد.

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وتشمل المشاريع المخطط لها مجمعا فاخرا يمتد على أكثر من 20 جزيرة في البحر الأحمر، وسيجري الإطلاق الأولي في وقت لاحق من هذا العام.

وتصف المملكة العربية السعودية أيضًا مشروع نيوم المخطط له بأنه “المشروع السياحي الأكثر طموحا في العالم”.

نيوم
يوصف مشروع نيوم بأنه “المشروع السياحي الأكثر طموحا في العالم”

وفي العاصمة الرياض، تم بناء مشروع بوابة الدرعية في الموقع الذي تحركت منه عائلة آل سعود الحاكمة ووحدت البلاد.

ويتضمن المشروع ، الذي تزعم الحكومة أنه سيصبح “أحد أعظم أماكن التجمع في العالم”، موقعا تراثيا لليونسكو وفنادق ومطاعم راقية.

ويتم تمويل جزء كبير من العمل في مختلف المشاريع من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة البالغ قيمته 600 مليار دولار.

مشكلة عدم وجود الخمور 

وتشير الصحيفة إلى أن إحدى المشاكل التي تواجهها السلطات هي عدم وجود الخمور.وفق بي بي سي

وانتشرت الشائعات منذ سنوات بأن المنتجعات والمناطق الاقتصادية الخاصة ستسمح في يوم من الأيام بتقديم الخمور، لكن الموضوع لا يزال مثيرا للجدل إلى حد كبير في مسقط رأس الإسلام.

الخمور في السعودية
المنتجعات والمناطق الاقتصادية الخاصة ستسمح في يوم من الأيام بتقديم الخمور

ويقر المسؤولون سرا بأن ذلك سيحدث في نهاية المطاف، بهدوء وتكتم، تماما كما غضت السلطات الطرف عن شرب الكحول في مجمعات مغلقة يسكنها الغربيون.

المصدرفايننشال تايمز - بي بي سي - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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