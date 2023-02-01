الأربعاء, فبراير 1, 2023
الرئيسيةحياتناأرخص وجهة سياحية لقضاء إجازة في عام 2023: إنها في أوروبا ولا...
حياتنا

أرخص وجهة سياحية لقضاء إجازة في عام 2023: إنها في أوروبا ولا يعرفها أحد

"تعدّ هذه البلاد وجهة سياحية رائعة لقضاء الإجازات، لأنها تقدم جميع أنواع السياحة..."

كتب معالي بن عمر
أرخص وجهة سياحية لقضاء إجازة في عام 2023 watanserb.com
أرخص وجهة سياحية لقضاء إجازة في عام 2023
- Advertisement -

وطن-لا شك في أن تنظيم الرحلات السنوية تكون أفضل في بداية العام الجديد، فهو الوقت المثالي للحجز، فمن المعروف أنه كلما قمت بالحجز مبكرًا، ستحصل على أسعار أفضل.

وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أرخص وجهة سياحية لعام 2023 للاستمتاع بعطلة رائعة واكتشاف الأماكن الخلابة والجميلة.

بلدان عربيان ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في 2023 وتعليق مؤثر للسفيرة الأمريكية

 ألبانيا، أرخص وجهة لقضاء عطلتك في عام 2023

تعتبر ألبانيا واحدة من أرخص الدول الأوروبية، وهي وجهة سياحية رائعة لقضاء الإجازات السنوية، لأنها تقدم جميع أنواع السياحة اعتمادًا على الجزء المختار من البلد، فضلاً عن أنه مكان ستجد فيها أسعارًا معقولة ومناسبة مقارنة بما ستجده في بقية بلدان القارة الأوروبيّة.

المناظر السياحية في ألبانيا
المناظر السياحية في ألبانيا

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك مجموعة من المناطق الخلابة في ألبانيا، وهي كالآتي:

بيرات-Berat: إنها وجهة سياحية متميّزة موجودة على الأراضي الألبانية، وهي مدينة جميلة مندرجة ضمن التراث العالمي. كما أنها منطقة يمكن اعتبارها عمليًا متحفًا ستقع في عشقه أكثر فأكثر مع كل خطوة تخطوها فيه. تُعرف المنطقة باسم “مدينة الألف نافذة”، وهي تبعد ساعتين عن تيرانا، عاصمة البلاد.

غيروكاسترا-Gjirokastra: إنها أيضًا إحدى المدن المندرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، فالهندسة المعمارية التركية التقليدية المذهلة، والبنايات الموجودة على قمة التل، والقلعة التي نصفها حاليًا في حالة خراب، تجعلها مكانًا سياحيًا رائعًا، علمًا وأنها تُعرف باسم “مدينة الحجر”، فضلاً عن أن شوارعها مرصوفة بالحصى رائعة.

شواطئ ألبانيا
شواطئ ألبانيا

عشرة أماكن في أوروبا ينبغي أن تزورها مرة واحدة على الأقل في حياتك

- Advertisement -

ينابيع  Banjat e Benjës: هذه الينابيع الساخنة هي محطة إلزامية ينبغي زيارتها للاستمتاع بطريقة مختلفة بالمناظر الطبيعية، مكان مهم في ألبانيا، يأسرك بمجرد رؤيته. تقع الينابيع داخل منتزه Hotova Fir الوطني.

شواطئ الريفيرا-Playas de la Riviera: يحتوي الساحل الألباني على شواطئ جميلة للغاية ومُبهجة، إنها جنة على الأرض. هذه الشواطئ ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم، ناهيك بأن لألبانيا أكثر من 100 كيلومتر من الشواطئ التي تأسرك بجمالها وتستحق أن تكتشفها.

أطلال بوترينتو-Ruinas de Butrinto: يجب عليك أن تزور هذا المكان في ألبانيا؛ فهي واحدة من الكنوز العظيمة للبلاد، حديقة بوترينتو الوطنية، أعجوبة طبيعية تضم أطلال مدينة بوترينتو القديمة والتي تعد أيضًا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. إن بقاياها الأثرية تعتبر كنوز تُبرز عمق زمدى الثقافات المختلفة التي سكنت المنطقة، لاسيما بعد مرور أكثر من 3000 عام.

ألبانيا وجهة سياحية بأسعار مناسبة
ألبانيا وجهة سياحية بأسعار مناسبة

شكودر-Shkoder: تعدّ هذه المدينة واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في البلاد، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة، وهي مدينة تحتوي على قلعة روزافا، والتي ستشاهد من خلالها البيئة الطبيعية التي تحيط به وكل نواحي المدينة تقريبًا. ستكتشف في هذه المدينة القديمة شوارع ساحرة وأجواء دافئة وترحيبية ستجعلك تقع في حبها، خاصة عندما تكتشف أن المدينة بأكملها تمتد على طول شواطئ بحيرة خلابة.

أخطر 8 أماكن في العالم لا يُنصح بزيارتها (صور)

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الإمارات تمول مركزا يحرض ضد الجالية المسلمة في النمسا وأوروبا

الهدهد

لحظة ضبط مركب مهاجرين مصريين وسوريين بينهم أطفال في ليبيا (مشهد مؤثر)

الهدهد

أوروبا على أبواب كارثة وشيكة.. بوتين أعادها إلى عصر “الحطب”

تقارير

أوروبا تشهد أسوأ ارتفاع بدرجات الحرارة مقارنة بأي بقعة أخرى على الأرض

حياتنا

أفضل 25 وجهة سياحية لزيارتها في 2023.. إحداها في دولة عربية (صور)

اقتصاد

اليورو يسجل أقصى هبوط أمام الدولار في 20 عاماً

الهدهد

بعد قطع إمدادات الغاز من نورد ستريم1 .. هل تنجح روسيا في تركيع الغرب!؟

الهدهد

قطعة أثرية مسروقة طارت من مصر إلى أوروبا وحطّت في ولاية تينيسي

تقارير

لوفيغارو: “حروب المياه قادمة” وندرتها قد تُشعل حرباً في 12 منطقة بالعالم

اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تتخطى 2900 دولار للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. وتحذيرات من “الكابوس”

الهدهد

رئيس أكبر شركة طيران بأوروبا يفجر مفاجأة صادمة عن أسعار التذاكر

الهدهد

جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. بذخ شديد وطلبات غريبة وخوف من التسمم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)

جندي روسي يخدع طائرة مسيرة أوكرانية.. تظاهر بالموت قبل أن يمسكها بيديه (شاهد)

لن تتخلص منه بعد اليوم..طرق مذهلة لاستخدام ماء الأرز

أول ظهور لـ “كلارا شيا” مع بيكيه بعد تلقيها علاجاً نفسياً بسبب شاكيرا (فيديو)

عبدالناصر سلامة يحرج النظام المصري بعد تذلل شكري دعما ماليا من بلينكن

خال المبتعث السعودي المغدور الوليد الغريبي يكشف تفاصيل جديدة وصادمة عن الجريمة!

نائب بحريني يصف إسرائيل بالكيان الصهيوني المجرم ورد فعل رئيس البرلمان (فيديو)

لقطات مبكية لعراقي يطرد أمه من سيارته ويتركها على الرصيف وحيدة! (شاهد)

حمو بيكا يرمي النقود بشكل هستيري.. هل كان ثملاً؟ (فيديو)

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إطلالة مثيرة وأوضاع بذيئة! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC