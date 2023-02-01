أرخص وجهة سياحية لقضاء إجازة في عام 2023: إنها في أوروبا ولا يعرفها أحد

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وطن-لا شك في أن تنظيم الرحلات السنوية تكون أفضل في بداية العام الجديد، فهو الوقت المثالي للحجز، فمن المعروف أنه كلما قمت بالحجز مبكرًا، ستحصل على أسعار أفضل.

وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أرخص وجهة سياحية لعام 2023 للاستمتاع بعطلة رائعة واكتشاف الأماكن الخلابة والجميلة.

ألبانيا، أرخص وجهة لقضاء عطلتك في عام 2023

تعتبر ألبانيا واحدة من أرخص الدول الأوروبية، وهي وجهة سياحية رائعة لقضاء الإجازات السنوية، لأنها تقدم جميع أنواع السياحة اعتمادًا على الجزء المختار من البلد، فضلاً عن أنه مكان ستجد فيها أسعارًا معقولة ومناسبة مقارنة بما ستجده في بقية بلدان القارة الأوروبيّة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك مجموعة من المناطق الخلابة في ألبانيا، وهي كالآتي:

بيرات-Berat: إنها وجهة سياحية متميّزة موجودة على الأراضي الألبانية، وهي مدينة جميلة مندرجة ضمن التراث العالمي. كما أنها منطقة يمكن اعتبارها عمليًا متحفًا ستقع في عشقه أكثر فأكثر مع كل خطوة تخطوها فيه. تُعرف المنطقة باسم “مدينة الألف نافذة”، وهي تبعد ساعتين عن تيرانا، عاصمة البلاد.

غيروكاسترا-Gjirokastra: إنها أيضًا إحدى المدن المندرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، فالهندسة المعمارية التركية التقليدية المذهلة، والبنايات الموجودة على قمة التل، والقلعة التي نصفها حاليًا في حالة خراب، تجعلها مكانًا سياحيًا رائعًا، علمًا وأنها تُعرف باسم “مدينة الحجر”، فضلاً عن أن شوارعها مرصوفة بالحصى رائعة.

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ينابيع Banjat e Benjës: هذه الينابيع الساخنة هي محطة إلزامية ينبغي زيارتها للاستمتاع بطريقة مختلفة بالمناظر الطبيعية، مكان مهم في ألبانيا، يأسرك بمجرد رؤيته. تقع الينابيع داخل منتزه Hotova Fir الوطني.

شواطئ الريفيرا-Playas de la Riviera: يحتوي الساحل الألباني على شواطئ جميلة للغاية ومُبهجة، إنها جنة على الأرض. هذه الشواطئ ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم، ناهيك بأن لألبانيا أكثر من 100 كيلومتر من الشواطئ التي تأسرك بجمالها وتستحق أن تكتشفها.

أطلال بوترينتو-Ruinas de Butrinto: يجب عليك أن تزور هذا المكان في ألبانيا؛ فهي واحدة من الكنوز العظيمة للبلاد، حديقة بوترينتو الوطنية، أعجوبة طبيعية تضم أطلال مدينة بوترينتو القديمة والتي تعد أيضًا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. إن بقاياها الأثرية تعتبر كنوز تُبرز عمق زمدى الثقافات المختلفة التي سكنت المنطقة، لاسيما بعد مرور أكثر من 3000 عام.

شكودر-Shkoder: تعدّ هذه المدينة واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في البلاد، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة، وهي مدينة تحتوي على قلعة روزافا، والتي ستشاهد من خلالها البيئة الطبيعية التي تحيط به وكل نواحي المدينة تقريبًا. ستكتشف في هذه المدينة القديمة شوارع ساحرة وأجواء دافئة وترحيبية ستجعلك تقع في حبها، خاصة عندما تكتشف أن المدينة بأكملها تمتد على طول شواطئ بحيرة خلابة.