الثلاثاء, يناير 31, 2023
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5 أشياء عليك القيام بها لجعل غسالتك تدوم لفترة أطول

يمكن استخدام منظفات كالخل الأبيض وصودا الخبز، أو حتى منتج متخصص لتقليل الترسبات الكلسية من الجهاز

كتب ايمان الباجي
5 أشياء عليك القيام بها لجعل غسالتك تدوم لفترة أطول watanserb.com
أشياء عليك القيام بها لجعل غسالتك تدوم لفترة أطول
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وطنتُستخدم الغسالات بانتظام في معظم المنازل، وتحتاج إلى صيانة دورية من أجل المحافظة عليها حتى تدوم لفترة أطول. ووفقًا للخبراء، هناك خمس طرق لجعل جهازك يدوم لفترة أطول.

تنظف الغسالات الملابس المتسخة، ولكنها تحتاج أيضًا إلى التنظيف دائمََا.

ووفقًا لخبراء من موقع Currys، هناك العديد من “النصائح والحيل” للقيام بها والتي ستساعد أجهزتك المنزلية على الاستمرار لفترة أطول. 

ترك باب الغسالة مفتوح

يوصي الخبراء بترك باب الغسالة مفتوحًا بعد الإنتهاء من الغسيل للسماح لها بالجفاف ولمنع التعفن.

إذا أغلقت الباب، فسوف يتراكم العفن داخلها، مما قد يترك رائحة عفن للملابس وغالبًا ما يكون من الصعب إزالتها في النهاية.

لمنع التعفن، يوصي الخبراء بترك باب الغسالة مفتوحًا بعد الإنتهاء من الغسيل

تشغيل الغسالة (فارغة) في دورة الماء الساخن

ينصح الخبراء بتشغيل دورة فارغة في دورة الماء الساخن مرة واحدة شهرياً لتنظيف الغسالة ومنع تراكم الأوساخ فيها.

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الماء الساخن يعني تشغيل الغسالة في دورة لا تقل عن 40 درجة مئوية، ولكن من الناحية المثالية، يجب ضبطها على أعلى درجة حرارة ممكنة.

تصل درجة حرارة بعض الأجهزة إلى 90 درجة مئوية مما يساعد في التخلص من أي روائح أو جراثيم أو بكتيريا. يمكن أن يساعد كوب من الخل الأبيض أيضًا في إزالة الروائح الكريهة، على الرغم من أن هذا ليس ضروريًا.

قلل من تراكم الترسبات الكلسية باستخدام المنظف المناسب

في بعض الأحيان، يمكن استخدام منظفات كالخل الأبيض وصودا الخبز، أو حتى منتج متخصص تم تصنيعه لتقليل الترسبات الكلسية من الجهاز.

تنظيف سدادات الباب

يعد تنظف سدادات الباب الخارجية، بانتظام أمرًا ضروريًا في تقليل أي عفن قد يكون قد تراكم في المنطقة الرطبة من الغسالة.

وفقًا لـ Currys، فإن العفن الذي يُترك في الغسالة سيكون من المستحيل إزالته تقريبًا.

لذا، يُنصح بسحب اللوحات المطاطية برفق حتى تتمكن من تنظيف مانع تسرب الباب المطاطي، ثم خذ بعض الخل الأبيض أو المبيض أو قطعة قماش مبللة وامسح المنطقة بالكامل.

تُستخدم الغسالات بانتظام في معظم المنازل، وتحتاج إلى صيانة دورية من أجل المحافظة عليها

تنظيف الغسالة

وفقًا للخبراء، فإن تنظيف جهازك بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في جعله يدوم لفترة أطول ويساعد بالتالي في حصولك على ملابس أنظف.

هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها الحفاظ على نظافة جهازك، سواء باستخدام المنتجات الطبيعية أو المنتجات المتخصصة المشتراة من محلات السوبر ماركت.

استعمال الخل للتنظيف

إذا لم تكن غسالتك تحتوي على دورة التنظيف الذاتي، فيمكنك القيام بهذه المهمة بنفسك بمساعدة منتجات التنظيف الخاصة. وللحصول على خيار محلي الصنع، يمكنك تجربة تنظيف الجهاز بالخل.

ما عليك سوى صب كوبين من الخل المقطر في درج المنظفات. يمكنك أيضًا استخدام بلورات الصودا السائلة أو صودا الخبز لتنظيف الجهاز.

قم برش نصف كوب داخل اسطوانة أو حلة الغسالة، ثم اتركها تعمل على إعداد الماء ساخن، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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